Unter Einfluss von Kokain PKW geführt

Speyer (ots)

Drogentypische Auffälligkeiten stellte am Sonntag um 20:30 Uhr eine Polizeistreife bei einem 34-Jährigen fest. Der Mann war mit seinem PKW unterwegs, als er in der Conrad-Hist-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, erging eine Mitteilung an die Führerscheinscheinstelle. Je nach Blutprobenergebnis erwartet den PKW-Führer ein weiteres Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Einbruch in Firma

Speyer (ots)

Zu einem Einbruch in eine Firma in der Auestraße kam es in der Nacht zum Montag gegen 02:00 Uhr. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Auestraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.