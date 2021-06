Karlsruhe-Durlach – Körperverletzung und Bedrohung mit Waffe an Turmberg-Plattform

Karlsruhe-Durlach – Zwei männliche Täter haben am Freitagabend einen

22-Jährigen angegriffen und ihn überdies mit einer Waffe bedroht und verletzt.

Der junge Mann war gegen 22.45 Uhr in Begleitung von Freunden und Verwandten auf

der Aussichtsplattform am Turmberg, als ihn ein ebenfalls anwesender Mann

zunächst zu sich rief. Bei ihm angekommen erhielt er unvermittelt einen

Faustschlag in sein Gesicht. Während die Begleitpersonen dazwischen gingen,

begab sich der Geschädigte zu seinem Auto am Parkplatz. Der Täter rannte mit

einem seiner Begleiter hinterher. Am Fahrzeug angekommen schlugen und traten sie

zunächst gegen den Wagen, wodurch offenbar aber kein Schaden entstand. In einem

Handgemenge nahm der zweite Täter eine Waffe aus seiner Bauchtasche und hielt

sie an den Kopf des Geschädigten. Mit dieser Waffe schlug er in der Folge gegen

den Kopf des 22-Jährigen, sodass sich dieser eine Platzwunde zuzog. Über die Art

der benutzten Waffe liegen bislang keine näheren Informationen vor. Nachdem es

dem Geschädigten und dessen Begleitpersonen gelang sich in Sicherheit zu

bringen, verließen die Täter den Turmberg in ihren jeweils eigenen Autos. Zeugen

hatten beobachtet, dass es sich um einen weißen BMW X6 sowie einen weißen

Mercedes Benz handelte. Informationen zu den Autokennzeichen liegen ebenfalls

vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden vom Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach übernommen.

Bruderpaar leistet Widerstand gegen Polizeibeamte – Polizeihund kommt zum Einsatz

Karlsruhe-Südweststadt – Offensichtlich nach familiären Streitigkeiten

leisteten zwei Brüder am Samstagabend in Karlsruhe gegen die von ihrer Mutter

hinzugerufenen Polizeibeamten so starken Widerstand, dass der Einsatz eines

Polizeihundes notwendig wurde.

Als die ersten Beamten gegen 23.00 Uhr am Einsatzort in der Südweststadt

eintrafen, hatte sich die Situation bereits vor das Anwesen verlagert. Ein

27-Jähriger ließ sich auch von den Polizisten nicht beruhigen und beleidigte

diese wutentbrannt. Als der Mann auf die Beamten zuging, mutmaßlich in der

Absicht diese anzugreifen, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen

leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand, so dass ein Polizeihund

eingesetzt werden musste.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der ältere 29-Jährige solidarisch und versuchte,

die Ingewahrsamnahme seines Bruders zu verhindern. Als er die Beamten daraufhin

ebenfalls angriff, sollte er ebenso vorläufig festgenommen werden. Dabei

leistete er jedoch starke Gegenwehr, so dass die Beamte auch gegen ihn

Zwangsmaßnahmen einsetzen mussten.

Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Aufgrund der Bisse

des Polizeihundes im Bein musste der 27-Jährige zunächst ambulant im Krankenhaus

behandelt werden. Bei seiner Festnahme trat er wohl gezielt gegen den Kopf des

Tieres, wodurch der Hund am Auge verletzt wurde und somit ebenfalls eine

tierärztliche Behandlung notwendig wurde.

Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit Verkehrsinsel

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von

insgesamt rund 5.500 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Samstagmorgen in Eggenstein-Leopoldshafen ereignete.

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr gegen 6 Uhr mit ihrem Audi auf der Hauptstraße

in Eggenstein in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung

kam sie an der Einmündung zur Siemensstraße von der Fahrbahn ab, kollidierte mit

der dortigen Verkehrsinsel und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Nach etwa 1 km stellte die junge Frau das beschädigte Fahrzeug in Höhe des

Friedhofes ab und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme unterzogen die Polizeibeamten die Autofahrerin einem

Atemalkoholtest, welcher einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Da sich die

19-Jährige durch den Aufprall leicht verletzte, wurde sie mit dem Rettungswagen

in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war im

Frontbereich stark beschädigt und verlor Betriebsstoffe, weshalb eine

Nassreinigung der Unfallstelle veranlasst wurde. Der Führerschein wurde

einbehalten.

Festnahme auf Dienstreise – Eifriger Ermittler schnappt zu

Mannheim – Freitagabend gegen 18 Uhr erkannte ein Ermittler der

Bundespolizei einen international gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Mannheim. Der

Beamte befand sich auf dem Heimweg von einem Lehrgang, als dieser den

35-jährigen Franzosen erkannte, gegen welchen er selbst zuvor einen

Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte. Er

verständigte umgehend telefonisch eine uniformierte Streife der Bundespolizei,

welche den Gesuchten festnehmen sollte. Dieser gab sich während der

Personenkontrolle zunächst ahnungslos und ergriff plötzlich die Flucht. Dem noch

anwesenden Ermittler gelang es, den Flüchtigen zu ergreifen. Dabei stürzten

jedoch beide zu Boden. Hierbei wurde der Ermittler leicht verletzt. Bei der

anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige heftigen Widerstand.

Infolgedessen wurde er auf die örtliche Wache gebracht, um die Identität des

Gesuchten zu bestätigen. Bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem

stellte sich weiterhin heraus, dass er wegen einiger Diebstahlsdelikte

international von mehreren Strafverfolgungsbehörden und der Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main mit einem weiteren Haftbefehl gesucht wurde. Nach Abschluss

der strafprozessualen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Mannheim

eingeliefert.

Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte.

Junge Frau am Hauptbahnhof sexuell belästigt

Karlsruhe – Samstagabend gegen 23:45 Uhr wurde eine 20-jährige Reisende am

Karlsruher Hauptbahnhof durch einen 59-Jährigen sexuell belästigt. Dieser fasste

der jungen Frau zunächst in den Schritt und berührte Sie anschließend an der

Brust. Die 20-Jährige wies diese Handlung umgehend zurück. Der Täter ließ jedoch

erst von ihr ab, als Sie zusammen mit ihrer Begleiterin die Wache der

Bundespolizei aufsuchte.

Durch eine detaillierte Personenbeschreibung gelang es den Bundespolizeibeamten

den Täter noch in der Bahnhofshalle vorläufig festzunehmen. Da er keine

Dokumente mit sich führte, wurde er anschließend zur Klärung seiner Identität

auf die Wache gebracht. Bei einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem

stellte sich heraus, dass der 59-jährige Deutsche bereits von der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und dem Amtsgericht Karlsruhe wegen eines

Eigentumsdelikts und als Zeuge in einem anderen Verfahren gesucht wurde. Nach

Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen.

Die Bundespolizei führt gegen ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller

Belästigung.

16-Jähriger erleidet lebensgefährliche Verletzungen durch Stromunfall

Mannheim – Sonntagmorgen gegen 2:47 Uhr ist es am Hauptbahnhof Mannheim zu

einem schweren Personenunfall gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kletterte ein 16-Jähriger an einem

Abstellgleis auf einen Oberleistungsmast, um auf einen danebenstehenden,

abgestellten Zug zu gelangen. Hierbei näherte sich der Jugendliche der

stromführenden Oberleitung und es kam zu einem Spannungsüberschlag der den

jungen Mann schwer verletzte. Dieser Spannungsbogen verursachte einen lauten

Knall, welcher die Gäste eines benachbarten Hotels und Passanten auf den Vorfall

aufmerksam machte. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete die 18-jährige

Begleiterin des Verunfallten Erste Hilfe. Diese konnten den jungen Mann im

Gleisbett feststellen und umgehend medizinisch erstversorgen. Anschließend wurde

er in eine Ludwigshafener Klinik gebracht.

Warum der junge Mann auf den Oberleistungsmast kletterte, ist aktuell Gegenstand

der Ermittlungen. Eine Mutprobe kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Aus aktuellem Anlass weist die Bundespolizei nochmals eindringlich auf die

Gefährlichkeit dieses Handelns hin. Die Oberleitung hat eine Spannung von 15.000

Volt. Das entspricht dem 65-fachen einer haushaltsüblichen Steckdose. Nicht nur

das Berühren der Oberleitung mit dem Körper oder mit Gegenständen aller Art,

sondern schon die bloße Annäherung ist lebensgefährlich. Die Bundespolizei und

auch die Deutsche Bahn AG weisen bereits seit Jahren gezielt durch

Präventionsprogramme auf diese unsichtbare Gefahr hin.

Karlsruhe-Oststadt – Psychisch beeinträchtigter Mann von Spezialkräften festgenommen

Karlsruhe – Das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hat am

Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen mutmaßlich psychisch beeinträchtigten 41

Jahre alten Mann in einem Hochhaus der Wolfartsweierer Straße festgenommen.

Zuvor sperrte die Polizei unter Einsatz zahlreicher Kräfte das komplette Areal

im Bereich der Wolfartsweierer Straße/Gottesauer Platz und Durlacher Allee

weiträumig ab. Es war nicht auszuschließen, dass der möglicherweise mit einer

Pistole und einem Messer bewaffnete Bewohner einer der oberen Wohnungen sich

selbst oder andere Menschen gefährden könnte.

Zunächst war der Rettungsleitstelle an der Örtlichkeit gegen 07.55 Uhr ein

Wohnungsbrand gemeldet worden, worauf die Berufsfeuerwehr Karlsruhe ausrückte.

Das gemeldete Ereignis bewahrheitete sich allerdings nicht, vielmehr kamen

weitere Meldungen, wonach dort eine geistig verwirrte Person schreie und sich am

Fenster wie auch am Balkon mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet zeige.

Nach der Festnahme des Mannes stellte sich heraus, dass es sich um eine

erlaubnisfreie Waffe handelte.

Die Feuerwehr errichtete Sprungvorkehrungen und seitens der Polizei wurden

Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen, nachdem die Person offenbar nicht

gesprächsbereit war und immer wieder Gegenstände vom Balkon herunterwarf.

Schließlich drangen die Beamten in die verbarrikadierten Wohnräume ein und

nahmen den Mann unter erheblichen Widerstandsleistungen fest. Er wurde dabei

verletzt, sonst kam niemand zu Schaden. Der Festgenommene wurde zur ärztlichen

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Maßnahmen, Ermittlungen und

Abklärungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Karlsruhe-Durlach – Farbschmierereien und Sachbeschädigung an Kirche

Karlsruhe – Unbekannte haben am Samstagmittag mehrere schwarze Kreuze und

Zahlen an die Fassade der St.-Peter-und-Paul-Kirche in der Kanzlerstraße

Karlsruhe-Durlach gesprüht und eine Jesus-Figur bemalt. Außerdem haben sie einen

Spender für Desinfektionsmittel abgerissen. Den Feststellungen eines Zeugen

zufolge haben die Sprayer in der Zeit zwischen 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr insgesamt

14 schwarze Kreuze und Zahlen wie „137“ sowie „227“ auf den Kirchenmauern

hinterlassen – offenbar als Bestandteil von Postleitzahlen. Der angerichtete

Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach übernommen. Zeugen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 / 4907-0 zu melden.

Philippsburg – Wohnungseinbruch

Philippsburg – Unbekannte verschafften sich am Samstag Zutritt zu einer

Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße in Philippsburg und durchwühlten Schränke und

Kommoden. Die Täter waren in der Zeit von 13.15 Uhr bis 22.45 Uhr zugange und

nahmen mehrere wertvolle Kugelschreiber und ein Feuerzeug mit. Der Wert der

gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter Telefon 07256 / 9329-0 mit

dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Bretten – Unter Alkoholeinfluss mit Auto in Brückengeländer gefahren

Bretten – Ein 38-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag auf der

Brückenfeldstraße in Bretten offenbar unter Alkoholeinfluss geradewegs in ein

Brückengeländer gefahren und hat einen Sachschaden von mindestens 5.000 Euro

angerichtet. Er war gegen 04.45 Uhr an der Kreuzung zur Rinklinger Straße

angekommen, als er mit seinen VW von der Fahrspur abkam und im Geländer zum

Stehen kam. Zeugen waren durch den lauten Krach aufmerksam geworden und

verständigten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Bretten konnten den

Mann kurz danach in der Nähe zu seinem zwischenzeitlich am Fahrbahnrand

abgestellten Auto feststellen. Erste Überprüfungen ergaben einen Alkoholwert von

mehr als einem Promille. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Da

Betriebsstoffe ausgelaufen waren ist eine spezielle Reinigung der Fahrbahndecke

erfolgt. Der Mann wurde für eine Blutprobe zum Polizeirevier gebracht, wo er

auch seinen Führerschein erst einmal abgegeben hatte.

Unter Alkoholbeeinflussung in Gleisbett gefahren

Karlsruhe – Ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro war das Ergebnis

eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen in

Linkenheim-Hochstetten ereignete.

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr kurz vor 01:00 Uhr die Karlsruher Straße in

Fahrtrichtung Leopoldshafen. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung folgte

sie an der Straßenbahnhaltestelle Friedrichstraße nicht der Fahrbahn, sondern

der vor ihr fahrenden Straßenbahn. Dies hatte zur Folge, dass die Frau mit ihrem

Fahrzeug im Hochgleisbett stecken blieb. Bei der Unfallaufnahme wurde die

Autofahrerin einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von über 3

Promille ergab. Die 31-Jährige wurde zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier

gebracht, der Führerschein einbehalten. Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus

dem Gleisbett geborgen werden.

Philippsburg – 25-Jähriger verursachte zwei Verkehrsunfälle

Karlsruhe – Ein 25-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Philippsburg

zwei Verkehrsunfälle verursacht. Zeugen beobachteten gegen 00.20 Uhr den mit

zwei Personen besetzten Pkw geparkt im Speyerpfad. Nachdem einer der Insassen

einen Zettel an der Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeuges angebracht

hatte, fuhr der 25-Jährige mit quietschenden Reifen los. Daraufhin brach das

Heck seines Pkw auf der feuchten Fahrbahn aus und das Fahrzeug prallte zunächst

gegen eine Hausmauer und einen Zaun. Im weiteren Verlauf fuhr der 25-Jährige

weiter und stieß gegen eine weitere Hausmauer. Bei der Unfallaufnahme ergaben

sich Verdachtsmomente, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Test verlief diesbezüglich

positiv. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er zur Wache gebracht. Sein

Führerschien wurde in Verwahrung genommen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Dettenheim / Karlsruhe – Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten zu stehlen

Karlsruhe – Sonntagnacht und am frühen Montagmorgen versuchten bislang

Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Dettenheim und in Karlsruhe zu stehlen.

Gegen 22.30 Uhr beobachtete ein Zeuge wie zwei Personen versuchten einen

Zigarettenautoamten in der Dettenehimer Hauptstraße mittels eines Nageleisens

aus der Verankerung zu reißen. Einen grünen Pkw-Kombi, mit niederländischem

Kennzeichen, hatten sie rückwärts mit geöffneter Hecklappe zum Automaten

geparkt. Als die Täter den Zeugen bemerkten ließen sie von ihrem Vorhaben ab und

flüchteten mit dem Fahrzeug. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine

Frau gehandelt haben. Der Mann wird als ca. 190 cm groß mit kräftiger Statur und

kurzen Haaren beschrieben. Die Frau war ca. 175 cm groß und hatte schulterlange

Haare.

Gegen 00.30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass zwei Personen versuchen würden

einen Zigarettenautomaten in der Kaiserallee in Karlsruhe aus der Verankerung zu

reißen. Auch hier flüchteten die Täter, nachdem sie den Zeugen bemerkten mit

einem grünen Pkw-Kombi. Auch in diesem Fall soll es sich bei den Tätern um einen

Mann und eine Frau gehandelt haben.

Personen, die im Bereich der Tatorte in Dettenheim und Karlsruhe verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Philippsburg, Telefon 07256/932933, bzw. dem Polizeirevier Karlsruhe-West,

Telefon 0721/6663611 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Audi-Fahrer nach Amtsanmaßung, Verdacht der Nötigung und Rotlichtfahrt gesucht

Karlsruhe – Ein Daimler-Benz-Fahrer soll nach eigenen Angaben am

Sonntagabend gegen 21.45 Uhr auf der Kreisstraße 3575, in Höhe des Übergangs zur

Bundesstraße 35a, von einem bislang unbekannten Audi-Fahrer ausgebremst worden

sein. In der Folge hätte der Audi-Fahrer eine Sirene und ein Blaulicht

eingeschaltet und sei davongefahren. Da ihn der Daimler-Benz-Fahrer zur Rede

stellen wollte, sei er dem Audi gefolgt und konnte diesen auch in Höhe

„Mediamarktkreuzung“ einholen. Als der Audi-Fahrer stoppte und der

Daimler-Benz-Fahrer ausgestiegen war, soll der Audi-Fahrer erneut die Sirene und

das Blaulicht eingeschaltet haben. Obwohl die Ampel Rotlicht zeigte sei der

Audi-Fahrer weitergefahren und nachdem er das Fahrzeug gewendet hatte in

Richtung Forst geflüchtet. Das gesuchte Fahrzeug sei ein schwarzer Audi A3

Sportback mit Karlsruher Kennzeichen gewesen. Der Fahrer wird auf etwa 18- 20

Jahre geschätzt und soll braun-blonde kurze Haare gehabt haben. Er trug eine

schwarze Basecap mit weißer Aufschrift. Auf dem Beifahrersitz sei eine weibliche

Person mit Brille gesessen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251 7260

entgegen.

Karlsruhe – Einbrüche in Gartenhütten – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Über das Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in

mehrere Gartenhütten in Grötzingen und Durlach ein.

In der Kleingartenanlage Killisfeld verschafften sich Einbrecher in der Zeit

zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag 11.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem

Abstellraum im Geißenrainweg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Raum

jedoch nicht betreten und auch nichts entwendet. Vermutlich wurde die

Täterschaft bei der Tatausführung gestört.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr brach bislang

gelangte unbekannte Täterschaft in der Weingartener Straße in Grötzingen in zwei

Gartenhütten ein. Hierbei entwendeten die Diebe diverse elektrische Geräte und

Werkzeuge. Der Gesamtdiebstahlsschaden wird derzeit auf etwa 2.200 Euro

geschätzt.

Hinweise zu den genannten Taten können beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach

unter der Telefonnummer 0721 49070 gemeldet werden.

Karlsruhe – 15-jähriger Jugendlicher sexuell belästigt / Zeugen gesucht

Karlsruhe – Am Sonntag, den 06.06.2021 gg. 15.15 Uhr wurde ein 15jähriger

Jugendlicher an einem Fahrradständer in der Nähe der Zentralen Notaufnahme des

Städtischen Klinikums Opfer einer sexuellen Belästigung. Das Opfer wurde von

einem ihm unbekannten Mann unsittlich an Brust und Gesäß berührt. Danach

forderte der Mann den Jungen in englischer Sprache auf, ihn im Genitalbereich zu

berühren. Der Mann entfernte sich dann unvermittelt in Richtung Kinder- und

Frauenklinik und der 15jährige, der unverletzt blieb, verständigte über Notruf

die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem

unbekannten Täter, der wie folgt beschrieben wird: – ca. 50 Jahre alt – ca. 180

cm groß – dunkle Hautfarbe – schwarze, glatte Haare – schmale Statur – bekleidet

mit rotem T-Shirt, hellblauer Jacke, graue Hose – führte ein silberfarbenes

Fahrrad mit sich – sprach gebrochen deutsch und englisch

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe bittet Zeugen des

Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0721/666 5555 zu melden.Karlsruhe – 15-jähriger Jugendlicher sexuell belästigt /

Karlsruhe – Mann zusammengeschlagen und in den Federbach getreten

Karlsruhe – Am Sonntag, den 06.06.2021 gg. 15.30 Uhr wurde ein 62jähriger

Mann auf dem Reinhard-Kutterer Weg in Daxlanden von zwei unbekannten Männern

offensichtlich grundlos zusammengeschlagen und mit Fußtritten in den Alten

Federbach befördert. Als der nicht unerheblich am Kopf und den Beinen verletzte

Mann versuchte, aus dem Gewässer zu steigen, traten die Täter erneut auf ihn ein

und verhinderten, dass der Mann den Bach verlassen konnte. Dann ließen sie von

ihm ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Das alkoholisierte Opfer

war auf dem Nachhauseweg von einem Kneipenbesuch und wurde von zwei zufällig

vorbeikommenden Spaziergängern aus dem Wasser gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den beiden

Schlägern, die der Geschädigte wie folgt beschreiben konnte: – beide ca. 30

Jahre alt – beide ca. 170 – 175 cm groß – südländisches Aussehen – schwarze

Haare – schlank – beide Männer von gepflegter Erscheinung

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der

Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.

Waghäusel (KA) – Tödlicher Verkehrsunfall

Waghäusel – Am Samstagabend ereignete sich auf L555 zwischen Kirrlach und

der Autobahnanschlussstelle Kronau ein schwerer Verkehrsunfall bei dem ein

32-jähriger Fahrzeuglenker ums Leben kam. Der 32-jährige Fahrer eines VW-Golfs

befuhr die L555 in Richtung Kronau und überholte ein anderes Fahrzeug. Während

des Überholvorgangs geriet er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich

mehrfach und kam in einem Feld zum stehen. Der nicht-angegurtete Fahrzeugführer

wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er

wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er im Laufe der

Nacht an seinen schweren Verletzungen verstarb. Als Unfallursache wird nicht

angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit dem zum Unfallzeitpunkt

herrschenden Starkregen vermutet. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in

Höhe von etwa 4.000 Euro, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Die L555 musste während der Unfallaufnahme bis etwa 23.30 Uhr voll

gesperrt werden. Die Sachbearbeitung haben die Beamten des Verkehrsdienstes des

Polizeipräsidiums Karlsruhe übernommen.