Mannheim-Sandhofen: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim – Mehr als 4.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang

unbekannter Unfallverursacher an einem geparkten Pkw in der Dorfstraße in

Fahrtrichtung Schönauer Straße. Trotz des hohen Schadens der an dem geparkten

Opel entstand, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die zur Tatzeit gegen

1.50 Uhr, Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 777690 an

das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu wenden.

Mannheim-Seckenheim: Vom Pferd gestürzt und schwer verletzt

Mannheim-Seckenheim – Eine 40-jährige Frau stürzte am Sonntagmittag auf

der Pferderennbahn im Stadtteil Seckenheim vom Pferd und zog sich dabei schwere

Verletzungen zu. Die Frau war zusammen mit einer Zeugin damit beschäftigt, mit

zwei verletzten Rennpferden auf der inneren Sandbahn der Rennbahn am Turfweg

„Schritt“ zu reiten, um diesen Auslauf zu ermöglichen. Dabei erschrak das Pferd

der 40-Jährigen, verließ die Sandrundbahn und galoppierte schließlich mit

zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Platzmitte. Dabei verlor die

vierzigjährige Reiterin den Halt und stürzte zu Boden, wo sie kurzzeitig

bewusstlos liegenblieb. Nachdem sie wenig später das Bewusstsein wiedererlangt

hatte, klagte sie über starke Schmerzen im Schulterbereich, hatte mehrere

ausgeschlagene Zähne. Zudem konnte sie sich an nichts erinnern und hatte

Sehprobleme. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über

die Schwere der Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Spezialisten der

Verkehrspolizei Mannheim geführt.

A6, Mannheim / Neuostheim: Mazda prallt Frontal auf Anpralldämpfer – Fahrzeugführerin schwer verletzt

Mannheim – Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, prallte eine 67-jährige

Fahrzeugführerin mit ihrem Mazda CX-3 Frontal auf die Anpralldämpfer am

Autobahnkreuz Mannheim. Die Fahrerin befuhr die BAB 6 in Richtung Süden und

verlor aufgrund eines medizinische Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Durch den heftigen Aufprall wurde ihr Fahrzeug stark deformiert und die Fahrerin

so schwer verletzt, dass die Feuerwehr das Fahrzeug aufschneiden musste um sie

zu bergen. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und

ihr Fahrzeug abgeschleppt. An dem Fahrzeug und dem Anpralldämpfer entstand ein

Gesamtschaden von ca. 23.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden zeitweise

beide Abbiegespuren in Richtung Mannheim gesperrt, aufgrund der geringen

Verkehrsdichte kam es jedoch zu keinem größeren Rückstau. Um 18.15 Uhr konnte

alle Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Mannheim-Innenstadt: Unfall zwischen Radfahrer und PKW – Pressemeldung Nr.2

Mannheim-Innenstadt – Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren ein

20-jähriger PKW Fahrer und ein 52-jähriger Fahrradfahrer die Marktstraße von der

Einmündung Luisenring kommend. Der PKW Fahrer wollte auf Höhe der Einmündung

I2/K2 nach rechts abbiegen, leitete den Vorgang ein und sah im letzten Moment

den rechts neben ihm fahrenden Radfahrer, worauf er sein Fahrzeug bis zum

Stillstand abbremste. Der Radfahrer wiederum bemerkte, dass der PKW im Begriff

war ihn zu kreuzen. Er bremste daher abrupt sein Fahrrad ab und stürzte hierduch

über den Lenker. Zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam es nicht. Der

Radfahrer wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und

bleibt zumindest für eine Nacht zur Überwachung.