Walldorf: Unfall nach Vorfahrtsverletzung; hoher Schaden; keine Verletzte

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagvormittag, kurz nach 10 Uhr,

kollidierte an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Jahnstraße/Rockenauerpfad ein

37-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem 83-jährigen VW-Fahrer. Der 37-Jährige

hatte die Vorfahrt des Seniors übersehen. Der Gesamtschaden beträgt rund

20.000.- Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Wiesloch: Autos beschädigt; Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 23-jähriger Mann steht im dringenden

Verdacht, am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, in der Lieselottestraße

mindestens zwei geparkte Autos beschädigt zu haben. Im Rahmen der Fahndung wurde

er in unmittelbarer Nähe stark alkoholisiert angetroffen und vorläufig

festgenommen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen sollte er bis zum Morgen zur

Ausnüchterung im Polizeigewahrsam bleiben. Dort stürzte er jedoch, zog sich eine

Beule am Kopf zu und wurde kurz vor 3 Uhr mit einem Rettungswagen in die

Schwetzinger Klinik gebracht. Nach seiner Erstbehandlung dort, wurde er zur

Beobachtung aufgenommen. Einen günstigen Moment nutzte er gegen 4.30 Uhr zur

Flucht und schlug dabei vor der Klinik die Heckscheibe eines geparkten Autos

ein, bevor er gänzlich verschwand. Der Sachschaden, insbesondere der

Gesamtschaden an den Fahrzeugen in Wiesloch ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim-Hoffenheim: Unfallflucht unter Alkohol; Autofahrer bringt Anwohner um ihren Schlaf

Sinsheim-Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil er am frühen Sonntagmorgen

zwischen 2-5 Uhr mehrmals durch die „Neue Straße“ in Hoffenheim brauste und

dabei hupte und die Reifen seines Fahrzeuges quietschten, wurden mehrere

Anwohner von einem zunächst unbekannten Autofahrer aus dem Schlaf gerissen. Eine

herbeigerufene Streife konnte zunächst nichts feststellen. Als ein weiterer

Anwohner ein Quietschen und ein Krachen hörte, wusste er noch nicht, dass sein

geparkter Wagen von dem Unbekannten demoliert worden war. Als er seinen BMW

schließlich am Sonntagvormittag inspizierte, entdeckte der Zeuge den Schaden. Im

Rahmen der örtlichen Absuche wurde das unfallbeschädigte Verursacherfahrzeug in

unmittelbarer Nähe entdeckt. Der vermeintliche Fahrer wurde zuhause angetroffen.

Die Schäden an seinem Fahrzeug stimmten mit denen des BMW überein. Der

Gesamtschaden betrug mehrere tausend Euro. Der Mann war alkoholisiert und wurde

deshalb anschließend zur Blutentnahme zum Revier mitgenommen. Sein Führerschein

wurde einbehalten. Ob der 42-Jährige als verantwortlicher Fahrer in Betracht

kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sinsheim-Reihen, Rhein-Neckar-Kreis: Dieseldiebstahl aus zwei Sattelzügen; Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter „zapften“

insgesamt über 800 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks zweier Sattelzüge ab,

die seit Freitagnachmittag, 16 Uhr, im „Oberer Renngrund“ abgestellt waren. Die

Fahrer entdeckten am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr den Diebstahl, als die

Tanknadeln der Brummis auf „Leer“ standen und die Tankverschlüsse aufgebrochen

waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000.- Euro. Zeugen wenden sich

bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Kein Wochenende für die Weinheimer Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war am Wochenende wieder stark gefordert. Ein Verkehrsunfall, technische Hilfeleistungen und mehrere Brandmeldungen sorgten für zahlreiche Einsatzstunden.

Text: Ralf Mittelbach

Weinheim an der Bergstraße. [RM] Die Freiwillige Feuerwehr wird mit einem sogenannten Funkmeldeempfänger alarmiert. Sobald die Leitstelle eine Einsatzmeldung erhält, wird dieser ausgelöst und die Frauen und Männer lassen alles liegen und stehen, um schnellstmöglich ins Feuerwehrhaus zu kommen, privat Kleidung gegen Einsatzkleidung zu tauschen und mit dem Feuerwehrfahrzeug zum Notfallort zu fahren.

Am vergangenen Wochenende hätte die Wehr die Einsatzkleidung fast nicht tauschen müssen, denn die Alarmierungen ließen die Kräfte kaum zur Ruhe kommen. Getreu dem Motto „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ rückte die Abteilung Stadt bis zum Sonntagnachmittag zu sechs Feuerwehreinsätzen aus.

Los ging es am Freitagabend gegen 21 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurden Feuerwehr und Polizei in den Bereich Altau alarmiert. Ein Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache in den Graben gefahren und dort zum Stehen gekommen. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle und konnten nach Rücksprache mit der Polizei den Einsatz beenden. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Abschleppunternehmen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Weinheim – 06201/10030 entgegen.

Am Samstagvormittag ging es dann an die Bergstraße zu einer Nottüröffnung, da eine Person in hilflose Lage geraten war. Auch dieser Einsatz wurde gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst abgearbeitet.

Kurz nach 16 Uhr wurde der Löschzug dann in den Ulmenweg gerufen. Anwohner meldeten einen piependen Heimrauchmelder und machten sich Sorgen, nachdem niemand darauf reagiert hatte. Bereits beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte einen Brandgeruch in dem Mehrfamilienhaus wahrnehmen. Daher wurden die einzelnen Etagen abgesucht und kontrolliert. Nachdem die betroffene Wohnung ausfindig gemacht werden konnte, verschafften sich die Einsatzkräfte über die Steckleiter einen Zugang ins Innere. Dort stellte der Angriffstrupp fest, dass das geplante Essen einen Kleinbrand ausgelöst hatte und für einen Verrauchung gesorgt hatte. Der eingesetzte Trupp unter Atemschutz nahm das Brandgut vom Herd und löschte es ab. Die Wohnung wurde mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Verletzt wurde niemand verletzt, da der Wohnungsinhaber sich zur Zeit des Entstehungsbrandes nicht in der Wohnung aufhielt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet und die Einsatzstelle der Polizei Weinheim übergeben werden.

Kurz nach 22 Uhr ging dann der nächste Alarm ein. Diesmal rückten die Einsatzkräfte auf den Parkplatz an den Fachmarktzentren an der Bergstraße an. Ein Autofahrer bemerkte Schmorgeruch, stellte sein Fahrzeug sicher ab und informierte über den Notruf 112 die Feuerwehr. Ein Löschfahrzeug rückte zur Brandnachschau an und kontrolliere das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera. Nachdem kein Feuer und Rauch festgestellt werden konnte, aber ein technischer Defekt vermutet wurde, wurde dem Fahrzeughalter empfohlen einen Fahrzeugnotdienst zu kontaktieren. Die Feuerwehr beendete den Einsatz und konnte der Polizei die Einsatzstelle übergeben.

Die Einsatzserie setzte sich dann am Sonntagmorgen mit einem weiteren Alarm um 5.40 Uhr fort. Auch diesmal ging es an die Bergstraße, da im 3 Glocken Center Weinheim die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Der Löschzug mit Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen rückte an, um das Gebäude zu kontrollieren. Ein Trupp unter Atemschutz, der mit Kleinlöschgerät den betroffenen Bereich begutachtete, konnte schnell Entwarnung geben. Nach dem kein Feuer und Rauch festgestellt wurde, konnte die Brandmeldeanlage zurückgestellt und die Einsatzstelle dem anwesenden Sicherheitsdienst übergeben werden.

Kurz vor 11 Uhr wurde dann in der Klausingstraße eine Person in hilfloser Lage vermutet. Daher wurde auch hier die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst von der Polizei zu einer Nottüröffnung angefordert. Während sich die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt befanden, konnten die Beamten des Polizeireviers Weinheim die Lage vor Ort bereits erkunden und klären, sodass der Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst abgebrochen werden konnte.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Gartenhütten in Kleingartenanlage aufgebrochen

Sandhausen – Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr bis Sonntag, 17:20 Uhr

öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam zwei Gartenhütten in einer

Kleingartenanlage in der Gottlieb-Daimler-Straße. Entwendet wurde nach

derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist

noch ungeklärt. Ob ein Tatzusammenhang zu weiteren Aufbrüchen von Gartenhütten

in der Region besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Leimen-St Ilgen: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Leimen – Zwischen Samstag, 22:30 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr verschafften

sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu mindestens vier Gartenhütten

in der Leimbachstraße. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts. Die

Absicht hinter den Taten ist derzeit noch unklar. Zeugen, die im Bereich des

Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Gartenhütten

Schriesheim – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20:30

Uhr, und Sonntag, 12:45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mindestens drei Gartenhütten

im Dossenheimer Weg und entwendeten mehrere Gartengeräte. Der verursachte

Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei Weinheim, Tel. 06201/1003-0,

sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die

Täter geben können.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger von Straßenbahn erfasst, leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis – Aus bisher unbekannter Ursache kam es

zwischen einem 13-jährigen jungen Mann und einer Straßenbahn in der Eppelheimer

Hauptstraße zu einem Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde der Junge nicht

schwerer verletzt. Dennoch wurde er vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht um komplett untersucht zu werden. Durch die Unfallaufnahme

war die Hauptstraße in Eppelheim kurzfristig gesperrt. Zu einer größeren

Verkehrsbehinderung kam es nicht.