Heidelberg-Kirchheim: Unbekannte Täter beschmutzen mehrere Orte mit Farbschmierereien – Zeugen gesucht!

Heidelberg – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sowie in der Nacht

von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter mehrere Häuser,

Werbeplakate, Mülleimer, Brief- und Stromkästen sowie Kleidercontainer im Umfeld

der Sandhäuser Straße, der Oberdorfstraße und der Pleikartsförster Straße mit

Farbschmierereien. Die Polizei Heidelberg-Süd, Tel. 06221/3418-0, sucht nun

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst von den

Schmierereien betroffen sind.

Heidelberg-Bergheim: Radfahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto

Heidelberg – Am Samstag um kurz nach 20 Uhr verletzte sich an der Kreuzung

Bismarckstraße / Neckarstaden ein Radfahrer leicht, nachdem er mit einem Auto

kollidierte. Der 27-jährige Fahrer eines VWs fuhr von der Theodor-Heuss-Brücke

rechts in die Neckarstaden, um dann weiter auf die Schurmannstraße zu gelangen.

An dem Radweg, den er queren musste, wollte der Mann den 31-jährigen Radfahrer

passieren lassen und bremste ab. Der Radfahrer jedoch schätze die Situation

falsch ein, verließ den Fahrradstreifen nach links, um an dem Auto

vorbeizufahren und kollidierte mit dem Heck des VWs. Durch den Unfall verletzte

sich der Radler leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Heidelberg-Bergheim: Scheibe eingeworfen und in Schulgebäude eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein

bislang unbekannter Täter Zutritt in ein Schulgebäude in Vangerowstraße. Der

oder die Einbrecher warfen mit einem Stein die Fensterscheibe eines

Nebengebäudes ein und gelangten so in das Gebäude. Ein aufmerksamer Zeuge nahm

das Geschehen zwischen Mitternacht und 1 Uhr war und alarmierte die Polizei. Bei

einer anschließende Absuche durch mehrere Beamte des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte und der Polizeihundeführerstaffel konnten aber keine Personen

mehr im Innern festgestellt werden. Neben dem Stein, mit welchem die Scheibe

eingeworfen wurde, konnten auch Blutspuren sichergestellt werden. Den ersten

Ermittlungen nach, wird davon ausgegangen, dass sich der Täter beim Einbruch

verletzte. Ob dieser auch etwas entwendete ist bislang unklar.

Zeugen, die Personen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter 0621 174-1700 an die Ermittler zu wenden.

Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall verursacht und abgehauen – Unfallverursacher rasch festgenommen

Heidelberg-Weststadt – Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen

Montagmorgen ein 39-jähriger Autofahrer im Stadtteil Weststadt und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle. Der Mann war kurz nach drei Uhr mit seinem

Nissan in der Rohrbacher Straße unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam

der 39-Jährige zwischen der Dantestraße und der Franz-Knauf-Straße aufgrund

Müdigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Zudem

beschädigte er an der dortigen Bushaltestelle einen Mülleimer und ein

Verkehrszeichen. Unter Zurücklassung seines Fahrzeugs flüchtete er anschließend

zu Fuß von der Unfallstelle. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden

waren, verständigten umgehend die Polizei. Anhand einer Personenbeschreibung

konnte der 39-Jährige wenig später an einer nahegelegenen Tankstelle

festgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme wurden im Fahrzeug des Mannes starke

Schmerzmittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, aufgefunden. Da sich

dieser bei dem Aufprall offenbar Verletzungen zugezogen hatte, wurde er in ein

Krankenhaus eingeliefert, so ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den 39-jährigen Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Unfallflucht ermittelt. Inwiefern der Mann berechtigterweise im Besitz der

Schmerzmittel war, wird noch geprüft. Der Führerschein des Unfallverursachers

wurde einbehalten.