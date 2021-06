Verkehrsunfall mit verletzter Person – SIEHE EINGANGSFOTO

Am Samstag, den 05.06.2021, gegen 10:15 Uhr befuhr ein 90-jähriger PKW-Fahrer die L 108 von Bockenau kommend in Richtung Waldböckelheim. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen PKW und touchierte zweimal die rechte Leitplanke. Anschließend stieß er rückwärts in die gegenüberliegende Leitplanke, welche zu Bruch ging. Der PKW rutschte anschließend rückwärts eine ca. 7m hohe Böschung herunter und kam an einem Baum zum Stehen. Der verletzte PKW-Fahrer wurde mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in ein Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 20.000 Euro belaufen. Die Landstraße wurde für die aufwendigen Bergungs- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr und des Abschleppdienstes für eine Dauer von 1,5 h komplett und für eine weitere Stunde teilweise gesperrt.

Bericht der FF VG Rüdesheim zum Unfall

Unfallfahrer aus abgerutschtem Fahrzeug befreit – Hydraulische Akkugeräte bewähren sich

Bockenau/Waldböckelheim – Wenige hundert Meter nach dem Bockenauer Ortsausgang in Höhe des Steinbruchs kam am Samstagvormittag ein Autofahrer auf der L 108 aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Er rutschte rückwärts eine steile Böschung herunter und kam erst kurz vor dem parallel zur Straße verlaufenden Ellerbach zum Stehen. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde eingeklemmt. Deshalb wurden neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehren aus Waldböckelheim und Rüdesheim sowie die Feuerwehreinsatzzentrale und der Einsatzleitwagen alarmiert.

Bei Ankunft von Einsatzleiter Christian Vollmer hatte die Besatzung des Streifenwagens bereits die Erstversorgung übernommen. Die unmittelbar danach eintreffende Einheit Waldböckelheim stellte den Brandschutz sicher, schnitt mit einer Kettensäge den Weg zum Unfallfahrzeug frei und bereitete die technische Rettung in Absprache mit dem Rettungsdienst vor. Mit der Seilwinde des wendigen Rüstwagens sicherten die Kräfte aus Rüdesheim das Fahrzeug vor einem weiteren Abrutschen. Nach Entfernen der beiden Türen auf der Beifahrerseite wurde der Patient wurde mittels Rettungsbrett und Schleifkorbtrage aus dem Fahrzeug gerettet. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst und ordentlich Manpower wurde er über Steckleiterteile die steile Böschung zum Rettungswagen getragen und ins Krankenhaus gebracht. Nach Aussage von Wehrleiter Vollmer haben sich bei diesem Einsatz die neuen akkubetriebenen hydraulischen Rettungsgeräte bewährt, die aufgrund ihrer Handlichkeit die Rettung erleichterten. Künftig werden alle Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Stützpunkte mit diesen Geräten ausgestattet.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte zur schnellen Hilfe vor Ort. Der Einsatz war nach gut eineinhalb Stunden beendet.

Alleinbeteiligtes Fahrzeug überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn

B41 – Rüdesheim

Am 05.06.2021 befährt gegen 18:45 Uhr ein alleinbesetzter PKW die B41 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Zu diesem Zeitpunkt herrscht über Bad Kreuznach Starkregen. In Höhe der Anschlussstelle Roxheim/Rüdesheim gerät das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn in Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Dabei überschlägt sich dieses mehrfach auf einer Länge von ca. 100 Metern. Das Fahrzeug bleibt anschließend auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer kann sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wird glücklicherweise nur leicht verletzt. Auf Grund von Fahrzeugtrümmern auf der Fahrbahn muss diese, auch nach erfolgter Bergung des verunfallten PKW’s, noch für knapp eine Stunde gesperrt werden.

Einbruchsversuch

Bischheim

In der Zeit vom 05.06.21, 16:30Uhr, bis zum 06.06.21, 11:36Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte/r Täter versuchten ein Fenster eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Fahrradfahrer nach Unfall flüchtig

Eisenberg

In den späten Nachmittagsstunden des 05.06.21 ereignete sich in der Hauptstraße in Eisenberg eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße von Ramsen kommend in Richtung Kerzenheimer Straße. Hierbei fuhr er aus derzeit ungeklärter Ursache auf das Heck eines ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrradfahrer muss die Kollision bemerkt haben, da er hiernach einen von ihm verlorenen Gegenstand aufhob, seinen Lenker gerade bog und anschließend in Richtung Stadtmitte flüchtete.

Folge Beschreibungen sind zu Fahrradfahrer und Fahrrad bekannt:

-männlich -ca. 35-40 Jahre -ca. 1,75m -schlanke Statur -älteres

Fahrrad mit höherem Lenker und dunklem Rahmen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen gesucht

Rüdesheim/Kreis Bad Kreuznach

Am 06.06.2021, gegen 06:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach durch Verkehrsteilnehmer ein stark beschädigter Pkw an der Abfahrt B41/AS Rüdesheim gemeldet.

Eine Streifenbesatzung konnte den Pkw schließlich vor Ort auffinden. Der graue Mitsubishi wies starke Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf und war nicht mehr fahrbereit.

Die vermeintliche Unfallstelle konnte auf der B 41, etwa 100m vor der Anschlussstelle Rüdesheim, in Fahrtrichtung A 61, festgestellt werden. Der Pkw fuhr an der Unfallstelle aus unbekannten Gründen nach links in die dortige Schutzleitplanke und beschädigte diese.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000EUR.

Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich unverzüglich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.