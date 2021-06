„Tränen lügen nicht“

Bingen am Rhein

Eine Anwohnerin meldet am 05.06.2021, gegen 23.19 Uhr, Streitigkeiten in der Stromberger Straße, Bingerbrück, nahe zur Koblenzer Straße. Während der Anfahrt erfolgt eine weitere Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten vor der Apotheke in der Koblenzer Straße. Vor Ort stellt sich heraus, dass es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem späteren 20-jährigen Geschädigten und weiteren Zeugen kam. In deren Verlauf mischt sich der zunächst unbeteiligte Beschuldigte, 44-jährig, ein, welcher ungefragt die Streitigkeiten schlichten möchte. Hierfür sprüht er mit einer Dose Tierabwehrspray in Richtung des Geschädigten. Aufgrund eines Windstoßes zum Sprühzeitpunkt gelangt der Großteil des versprühtes Tierabwehrsprays jedoch in das Gesicht des Beschuldigten, welcher zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme über Schmerzen in den Augen klagt. Der Geschädigte klagt auch über leichte Schmerzen in den Augen. Beiden Personen werden vom eintreffenden Rettungsdienst die Augen gespült. Und die Moral von der „Geschicht“: „Sprühe bei einem Windstoß nicht!“ Eine entsprechende Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

Unwetter fordert Feuerwehr Mainz

Wie bereits gestern kam es auch heute durch Unwetter wieder zu vielen Einsätzen bei der Feuerwehr. Insgesamt koordinierte die Feuerwehrleitstelle am Nachmittag und Abend rund 50 Einsätze in der Stadt Mainz und den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms.

Der Schwerpunkt mit 35 Einsätzen war dabei zwischen 20:15 Uhr und 21:45 innerhalb der Stadt Mainz abzuarbeiten. Besondere Schwerpunkte waren die Stadtteile Gonsenheim, Neustadt und Oberstadt.

Zahlreiche Keller, Fahrbahnen und Unterführungen waren vollgelaufen und mussten leer gepumpt oder abgesichert werden. Hierzu waren neben der Berufsfeuerwehr fast alle freiwilligen Feuerwehren der Stadt im Einsatz.

Verkehrsunfall auf Grund Aquaplaning auf der K34

Nackenheim

Auf Grund heftiger Niederschläge hatten sich am Freitag (04.06.2021) gegen 22:25 Uhr auf der K34 zwischen Nackenheim und Lörzweiler teilweise größere Wasserlachen auf der Fahrbahn bzw. am Fahrbahnrand gebildet. Diese sind einer Lörzweilerin, die die K34 von Lörzweiler in Richtung Nackenheim befuhr, zum Verhängnis geworden. Im Bereich der Aussiedlerhöfe kam sie auch auf Grund Aquaplanings von der Fahrbahn ab und beschädigte unter anderem einen Pfosten. Dieser Pfosten flog gegen die Windschutzscheibe des Pkws und beschädigte auch diese. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Dexheim

Dexheim

In der Bahnhofstraße in Dexheim kam es innerhalb von nur einer Stunde zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Freitag, 04.06.2021, parkte die Geschädigte ihren silbernen BMW Cabrio um 10:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Dexheim. Als sie nach einer Stunde wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie einen Schaden an der hinteren, linken Seite fest. Der Verursacher hatte sich nicht gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Dienststelle in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Mainz-Gonsenheim, Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Mainz-Gonsenheim – Sonntag, 06.06.2021, 04:46 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:46 Uhr werden Anwohner in der Straße „An den

Reben“ im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, auf zwei Graffitisprayer aufmerksam.

Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 2 können daraufhin noch vor Ort zwei

Jugendliche feststellen, die zuvor die Wand einer Garage auf der gesamten Fläche

besprüht hatten. Die beiden Tatverdächtigen versuchten sich zunächst noch auf

dem Garagendach vor der Polizei zu verbergen und zu Fuß zu flüchten. Beide

Personen konnten jedoch noch in Tatortnähe angehalten und kontrolliert werden.

Hierbei wurden auch die benutzen Farbspraydosen aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden jugendlichen Sprayer erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Sachbeschädigung.

Unbelehrbarer Waffennarr

Mainz – Am Abend des 4. Juni 2021 um ca. 20:00 Uhr wurde ein 25-jähriger

Bulgare im Bahnhof Mainz kontrolliert. Der Mann verhielt sich sichtlich nervös

und wurde noch vor Ort zur Eigensicherung der Polizeibeamten durchsucht. Hierbei

konnten gleich zwei Schreckschusspistolen aufgefunden werden. Die erforderliche

Erlaubnis in Form eines Kleinen Waffenschein konnte der Mann nicht vorweisen.

Laut eigener Aussage benötige er die Waffen zum Zwecke der Selbstverteidigung,

was aber keinen Einfluss auf die Beschlagnahme der Waffen hatte. Nach Abschluss

alle polizeiliche Maßnahmen konnte der Mann seines Weges gehen. Scheinbar fühlte

er sich unbewaffnet wirklich wehrlos, denn am Morgen des 5. Juni 2021 wurde um

kurz vor 7:00 Uhr erneut eine Streife der Bundespolizei mit dem Mann

konfrontiert, da dieser diesmal einen verbotenen Gegenstand in Form eines

Nunchakus (zwei gleichlange Holzstücke verbunden mit einer Kette) in seinem

Rucksack mitführte. Diesen hatte er zuvor in einem unverschlossenen Gepäckfach

im Hbf Mainz deponiert und war hier den Mitarbeitern der DB Sicherheit

aufgefallen. Auch hier wurde seine Waffe erneut beschlagnahmt. In beiden Fällen

wurde der Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.

Olivenbäume auf Autobahn verbrannt

Rheinhessen/Sprendlingen – Zu einem Brand eines Sattelschleppers kam es am

6.6.2021 gegen 20:49 Uhr auf der A 61. In Höhe Gensingen bemerkten Zeugen einen

auf dem Seitenstreifen stehenden Sattelzug, aus dessen Heckbereich Rauch

aufstieg. Auf dem Sattelzug waren Olivenbäume geladen. Die Richtungsfahrbahn

nach Norden musste zunächst für die Löscharbeiten der Feuerwehr voll gesperrt

werden. Es entstand eine starke Rauchentwicklung.

Durch Streifen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und der

Polizeiinspektion Alzey wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim

abgeleitet. Durch die anschließenden Löscharbeiten der Feuerwehr konnten die

Flammen zunächst unter Kontrolle gebracht werden. Da jedoch immer wieder Flammen

ausbrachen, wurde durch die Feuerwehr auch die Sperrung der unter der Autobahn

verlaufenden Bahnstrecke veranlasst.

Nach Teilentladung des Aufliegers konnten die Brandherde unter Kontrolle

gebracht werden.

Die Richtungsfahrbahn Koblenz konnte nach etwa zweieinhalb Stunden auf der

linken Spur zum Abfließen des angestauten Verkehrs freigegeben werden und wurde

anschließend zwecks Reinigungs- und Aufräumarbeiten wieder bis gegen 03:45 Uhr

am 7.6.2021 gesperrt. Der Verkehr wurde ab Gau-Bickelheim umgeleitet. Der

27-jährige Fahrer des LKW aus Italien blieb unverletzt. Die Polizei geht an

Auflieger und Ladung von einem Totalschaden und einem technischen Defekt für die

Entstehung des Brandes aus. Zusätzlich entstanden Schäden an der

Fahrbahnoberfläche und an den Schutzplanken. Die Schadenshöhe wird auf

mindestens 50.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben Streifen der

Polizeiautobahnstationen Gau-Bickelheim, Heidesheim und der Polizeiinspektion

Alzey auch die Feuerwehren Gensingen-Sprendlingen und Bad Kreuznach mit ca. 50

Kräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen, Kräfte der Autobahnmeisterei

Gau-Bickelheim, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn wegen der Sperrung

der Bahnstrecke, sowie ein Abschleppunternehmen mit mehreren Fahrzeugen.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen,

Einsatzfahrzeug der Polizei beteiligt

Worms, 06.06.21, 14:00 Uhr – Am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr fahren

zwei Funkstreifenwagen der Polizei Worms auf dem Weg zu einem dringenden Einsatz

in den Kreuzungsbereich Hochstraße/Dr.Carl-Sonnenschein-Straße in Richtung

Herrnsheim ein. Blaues Blinklicht und Einsatzhorn sind eingeschaltet. Im

Kreuzungsbereich kollidiert das erste Einsatzfahrzeug seitlich mit einen PKW der

Marke Ford, der aus Richtung Johann-Hinrich-Wichern-Straße in die Kreuzung

einfährt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlägt sich der Streifenwagen und

bleibt auf dem Dach liegen. Der weitere beteiligte PKW schleudert weiter über

die Kreuzung und stößt mit einem gegenüber an der Ampel wartenden dritten PKW

der Marke VW zusammen. Die zwei Polizeibeamten im Funkstreifenwagen sowie die

beiden Insassinnen des PKW der Marke Ford werden dabei schwer, jedoch nicht

lebensgefährlich, verletzt und werden in umlegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Klärung der Unfallursache wird durch die Staatsanwaltschaft ein

Sachverständiger mit der Beweissicherung beauftragt, die polizeiliche

Verkehrsunfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim.

Die beteiligten Fahrzeuge sind sichergestellt. Durch den sich überschlagenden

Streifenwagen wird noch ein Ampelmast beschädigt und muss durch die Feuerwehr

demontiert werden. Der Kreuzungsbereich ist insgesamt sechs Stunden für die

Unfallaufnahme gesperrt.

Sachbeschädigung an hochwertigem Fahrzeug

Mainz-Drais – In der Nacht von Freitag, den 04.06.2021, auf Samstag, den

05.06.2021, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Fahrer- und

Beifahrertür eines dunkelblauen Porsche zerkratzt. Dieser war ordnungsgemäß am

Fahrbahnrand der Straße Am Borner Weg geparkt. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Mainz 3 zu

melden.