Unwettereinsätze am 04.06.2021

Am heutigen späten Abend kam es unwetterbedingt zu einem erhöhten Einsatzaufkommen in der Stadt Mainz sowie in den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms.

In der Zeit zwischen 21:20 Uhr und 23:45 Uhr wurden Kräfte der Feuerwehr Mainz sowie der Freiwilligen Feuerwehren in den Landkreisen zu rund 100 Einsätzen alarmiert. Neben Sicherungs- und Reinigungsmaßnahmen nach einem Hangrutsch mussten ferner zahlreiche Keller und Tiefgaragen nach Wassereintritt leergepumpt sowie überflutete Verkehrswege abgesichert werden. Besonders betroffen waren die Verbandsgemeinden Sprendlingen-Gensingen und Wonnegau.

Im Mainzer Hauptbahnhof kam es zeitgleich vermutlich infolge des Unwetters zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage.

Während des Unwetters wurde das Personal der Feuerwehrleitstelle Mainz zeitweise verstärkt, um das erhöhte Notrufaufkommen zu bearbeiten.

Worms – Pickup rammt PKW beim Abbiegen – Unfallflüchtiger gesucht

Worms – Gestern Morgen, um 05:55 Uhr wurde in Worms-Pfeddersheim ein PKW

durch ein abbiegendes Fahrzeug gerammt. Der Unfallverursacher entfernte sich vor

den Augen des Geschädigten unerlaubt von der Unfallstelle. Der 52-jährige

Wormser befuhr mit seinem VW Arteon die Georg-Scheu-Straße in Richtung

Paternusstraße. Kurz vor der Einmündung sei aus der Paternusstraße ein Fahrzeug

mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in weitem Bogen in die

Georg-Scheu-Straße eingefahren und mit dem vorderen Radkasten des Wormsers

kollidiert. Der Fahrer habe daraufhin sein Fahrzeug zurückgesetzt und sei in

Richtung Mörstadt geflüchtet. Gesucht wird ein VW Pick-Up, Model Amarok, mit

metallic-goldener Lackierung, AZ-Kennzeichen und Beschädigung an der vorderen

Stoßstange links. Der Sachschaden am VW Arteon wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Radfahrer bei Anstoß gegen Autotür verletzt

Worms – Gestern, um 17:45 Uhr wurde in der Friedrichstraße ein

Fahrradfahrer beim Aufprall gegen eine sich öffnende Autotür verletzt. Der

24-Jährige befuhr den Schutzstreifen für Radfahrer von der Martinspforte kommend

in Richtung Korngasse. Der 28-jährige Fahrer eines ordnungsgemäß längs der

Fahrbahn geparkten PKW öffnete die Fahrertür, um auszusteigen und übersah dabei

den von hinten kommenden Radfahrer. Dieser prallte gegen die Tür und stürzte,

wodurch er Prellungen und Schürfwunden erlitt. Der 28-Jährige wurde zur weiteren

Untersuchung ins Klinikum gebracht. An der Autotür und dem Fahrrad entstand

Sachschaden von ca. 1200 Euro.

Zeugin gesucht!

Wöllstein

Am Abend des 02.06.2021 verliert ein 53jähriger Wöllsteiner auf dem Gelände der Tankstelle in Wöllstein sein Portemonnaie. Während seiner Suche spricht ihn eine Zeugin an. Sie will gesehenen haben, dass ein bislang unbekannter Mann das Portemonnaie mit wichtigen Dokumenten an sich genommen hat und anschließend davongefahren ist. Die Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Wörrstadt zu melden.

Verkehrskontrollen im Alzeyer Industriegebiet

Alzey

Beamte der Polizeiinspektion Alzey mussten bei einer Schwerpunktkontrolle hinsichtlich der Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt und der Gurtanlegepflicht insgesamt 6 Verwarnungen aussprechen sowie 3 Ordnungswidrigkeiten beanzeigen. Außerdem musste die Weiterfahrt eines Betroffenen untersagt werden, weil im PKW der notwendige Kindersitz fehlte.

Die Beamten hatten während der Kontrolle am Freitagnachmittag insgesamt 15 Fahrzeuge kontrolliert.