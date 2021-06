Pärchen fällt beim Joint rauchen auf

Kaiserslautern – Wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich

ein Pärchen in der Nacht zu Montag eine Strafanzeige eingehandelt. Die

19-jährige Frau und der 23 Jahre alte Mann wurden kurz vor 3 Uhr in der

Dornenstraße einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten der

starke Cannabisgeruch auf, der von dem Pärchen ausging.

Darauf angesprochen, gaben sie zu, gerade einen Joint geraucht zu haben. Die

Reste der Hasch-Zigarette wurden bei dem 23-Jährigen gefunden und

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Motorrad prallt frontal auf Pkw

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Schwere Verletzungen hat sich ein

Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Otterberg zugezogen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 23-Jährige mit seiner Maschine in der

Bergstraße in Fahrtrichtung Schneckenhausen unterwegs, als er kurz vor 15 Uhr in

einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrspur geriet.

Beim Versuch, dem entgegenkommenden Seat Cordoba auszuweichen, geriet der Biker

ins Schlingern und prallte dann frontal auf einen Citroen Familiale, der hinter

dem Seat fuhr. Die Maschine stieß gegen die Motorhaube des Oldtimers und

überschlug sich, der Fahrer prallte auf das Dach des Wagens.

Der 23-Jährige wurde mit schweren Prellungen und Verdacht auf mehrere

Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach den

derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Insassen des Citroen zogen sich bei der

Kollision leichte Verletzungen zu.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Bei der Unfallursache geht die Polizei derzeit aufgrund der Spurenlage und

Zeugenaussagen von einer überhöhten Geschwindigkeit des Motorradfahrers aus. Ein

Gutachter wurde zur genauen Klärung der Abläufe hinzugezogen. Die

Unfallfahrzeuge wurden deshalb, ebenso wie die Kleidung des Motorradfahrers,

vorläufig sichergestellt. |cri

Auf allen Vieren über den Bürgersteig

Kaiserslautern – Einen auf allen Vieren krabbelnden Mann hat eine

Polizeistreife am Sonntagabend im Bereich Waschmühle entdeckt. Als die Beamten

ihn ansprachen, stellten sie fest, dass der Mann stark alkoholisiert war. Er gab

an, über eine Bordsteinkante gestolpert zu sein.

Der 61-Jährige machte zwar den Eindruck, noch wegefähig und orientiert zu sein,

er wurde aber vorsorglich – um weiteren Stolperern vorzubeugen – nach Hause

gebracht. Laut Schnelltest hatte der Mann 2,35 Promille „intus“. |cri

Von Bremse abgerutscht – Unfall

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Weil er von der Bremse abrutschte, hat

ein junger Autofahrer am Sonntagabend in der Ziegelhütterstraße einen Unfall

gebaut. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Peugeot durch die Straße „Am Rambusch“ in

Richtung Ziegelhütterstraße, als es gegen 19.30 Uhr zu dem Unfall kam.

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen, an dem die Rechts-vor-Links-Regel gilt,

prallte der Peugeot einem von rechts kommenden Hyundai in die Seite. Der

Peugeot-Fahrer gab an, den anderen Pkw zwar gesehen zu haben, beim Versuch zu

bremsen sei er jedoch vom Pedal abgerutscht.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 9.000 Euro.

Verletzt wurde aber niemand. |cri

Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Kaiserslautern – Schon zum zweiten Mal haben unbekannte Täter einen VW

Golf in der Straße „Im Reiserfeld“ malträtiert. Am Sonntag meldete der Halter,

dass an seinem Pkw alle vier Reifen zerstochen und ein Kotflügel zerkratzt

wurden.

Als Polizeibeamte vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, berichtete der junge Mann,

dass ihm Ähnliches schon einmal im April passiert sei. Damals habe er aber keine

Anzeige erstattet. Sachschaden: in beiden Fällen jeweils mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich – im aktuellen

Fall – zwischen Freitagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnacht, 3 Uhr, an dem VW Golf

zu schaffen gemacht hat. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

Einbrecher machen im Keller Beute

Kaiserslautern – Einbrecher sind übers Wochenende in ein Mehrfamilienhaus

in der Mainzer Straße eingedrungen. Am Sonntagnachmittag meldete eine

Bewohnerin, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Kellergeschoss verschafft und

dort mehrere Abteile aufgebrochen haben.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort insgesamt vier aufgebrochene

Kellerabteile fest. Ersten Überprüfungen zufolge wurden diverse Gegenstände

gestohlen, darunter eine Angelrute und mehrere Brettspiele. Der Sachschaden wird

auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, denen zwischen Freitagvormittag, 10 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr,

verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 396 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Autos machen sich selbständig

Otterberg/Kaiserslautern – Trotz angezogener Handbremse und eingelegtem

Gang hat sich am Sonntagmittag in Otterberg ein Auto an einer abschüssigen

Straße selbständig gemacht. Der BMW One war in der Straße „Am Sonnenhang“

abgestellt und rollte gegen 12.30 Uhr rückwärts los – bis er etwa 50 Meter

weiter abwärts gegen einen geparkten Audi A4 prallte.

Verletzt wurde zum Glück niemand, aber an beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In Kaiserslautern kam es am Sonntagabend zu einem ähnlichen Unfall. In der

Straße „Am Schwanenweiher“ rollte gegen 18.30 Uhr ein fahrerloser Mercedes von

alleine los – er kam jedoch nicht weit, denn er stieß gegen den davor

abgestellten Suzuki Vitara. Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt und ein

Schaden war an beiden Fahrzeugen mit bloßem Auge kaum feststellbar.

Wie sich herausstellte, hatte der Mercedes-Fahrer beim Verlassen seines Wagens

den Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert. |cri

Streit mit mehreren Beteiligten

Kaiserslautern – Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist am

Sonntagabend aus der Pariser Straße gemeldet worden. Zeugen teilten kurz nach 18

Uhr mit, dass sich an der alten Lokomotive mehrere Personen schlagen würden.

Die ausgerückten Polizeibeamten konnten wenig später einen der Beteiligten

ausfindig machen. Der 23-jährige Mann gab an, dass es in der Vergangenheit schon

öfter zu Auseinandersetzungen mit einer Person aus der anderen Gruppe gekommen

sei. An diesem Abend habe man sie lediglich aussprechen wollen. Hierbei wurden

er und sein Bruder von den Begleitern ihres Kontrahenten sofort angegriffen.

Seinen Angaben zufolge konnte er einem Messer ausweichen, ebenfalls soll die

Gruppe Pfefferspray eingesetzt haben. Der 23-Jährige und sein Bruder wurden in

ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Beteiligten konnten an einem Imbiss in der Nähe angetroffen werden.

In einem ihrer Fahrzeuge wurde ein Springmesser gefunden. Keiner der Männer

äußerte sich zu den Vorwürfen. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung der

Beteiligten, der Hintergründe und Abläufe dauern an. |elz

Fahnenmast umgefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Aus noch ungeklärter Ursache hat ein

Autofahrer am Sonntagmorgen in der Hauptstraße einen Unfall gebaut. Der

57-jährige Mann war mit seinem Pkw im Ort unterwegs, als er gegen 9.20 Uhr in

Höhe des Hauses Nummer 54 von der Fahrbahn abkam und gegen einen Fahnenmast

prallte. Der Mast fiel um, am Pkw entstand Sachschaden – insgesamt rund 1.000

Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. |cri

Unfallflucht: Polizei sucht petrolfarbenen Dacia

Kaiserslautern – Ein petrolfarbener Dacia war am Freitag in der Mannheimer

Straße in einen Unfall verwickelt. Dem Fahrer des Wagens wird Unfallflucht

vorgeworfen. Er bog um 10 Uhr aus der Daniel-Häberle-Straße in die Mannheimer

Straße ab. Der Unbekannte beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines 26-jährigen

Autofahrers. Dieser war auf der Mannheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Im

Einbündungsbereich kam es zwischen den Autos zum Zusammenstoß. Ohne anzuhalten

brauste der Dacia stadteinwärts davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen

Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise zu dem petrolfarbenen Dacia und dessen Fahrer geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Streit endet mit blutiger Lippe

Kaiserslautern – Eine aufgeplatzte Lippe hat ein Mann aus dem Stadtgebiet

bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag davon getragen. Der

25-Jährige war mit zwei anderen Männern aneinander geraten, weil diese seine

Freundin angebaggert hatten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die junge Frau auf dem Schillerplatz

mehrfach offensiv von den beiden Männern „umgarnt“ worden. Nachdem sie ihnen

deutlich sagte, dass sie keinerlei Interesse habe, suchte die Frau Schutz bei

ihrem Freund.

Der 25-Jährige geriet mit den beiden Männern daraufhin in Streit – und wurde von

beiden mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung

laufen. Alle drei Männer erhielten einen Platzverweis für den Altstadtbereich.

|cri

Unfallflucht: Fahrradfahrer angefahren

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Sonntagabend in

der Bleichstraße im Bereich des Pfaffplatzes einen Unfall beobachtet haben. Nach

dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll ein schwarzer Mercedes einen

Fahrradfahrer angefahren haben. An dem Auto waren Saarbrücker Kennzeichen

angebracht.

Verkehrsteilnehmer wählten kurz nach 22.30 Uhr den Notruf, weil es angeblich

auch in der Pariser Straße zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer gekommen war.

Wie sich herausstellte saß dort in der Nähe der Hermann-Gehlen-Straße der

Fahrradfahrer aus der Bleichstraße auf dem Gehweg. Der 60-Jährige war leicht

verletzt und alkoholisiert. Er schilderte den Polizisten den Unfall in der

Bleichstraße. Der schwarze Mercedes war nach dem Zusammenstoß ohne Anzuhalten

weitergefahren. Wann genau sich der Unfall ereignete, konnte der 60-Jährige

nicht sagen. Er sei dann auch weitergefahren. Unterwegs habe er wegen den

Verletzungen und seiner Alkoholisierung aber immer wieder Mal eine Rast einlegen

müssen. Der Fahrradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus

gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe

entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wegen des Verdachts der Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen den unbekannten

Fahrer des schwarzen Mercedes. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat am

Sonntagabend einen Unfall im Bereich des Pfaffplatzes beobachtet? Wem ist ein

Fahrzeug mit Saarbrücker Kennzeichen oder der Fahrradfahrer aufgefallen? Zeugen,

die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Auffahrunfall mit Folgen

Kaiserslautern – Drogen waren bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der

Burgstraße im Spiel. Kurz vor 21 Uhr kam es hier zu einem Auffahrunfall. Ein

Suzuki Swift und ein Opel Astra fuhren zu dieser Zeit hintereinander in

Fahrtrichtung Maxstraße. Als der 23-jährige Suzuki-Fahrer abbremste, krachte ihm

der Opel aufs Heck. Bei der Aufnahme des Unfalls kam den Polizeibeamten der

Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Erste Tests

bestätigten die Vermutung. Der junge Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei der Vernehmung schilderte die

Fahrerin des Opels, dass der Mann sie vor dem Unfall bedrängt hätte. Zunächst

habe er sie bereits in der Spittelstraße durch lautes Zurufen und dichtes

Auffahren genötigt. In der Burgstraße habe der 23-Jährige sie von links über die

Gegenfahrbahn überholt und beim Wiedereinscheren nach rechts ausgebremst, sodass

sie ihm aufgefahren ist. Dies wurde durch einen unabhängigen Zeugen bestätigt.

Gegen den 23-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter

Betäubungsmitteleinfluss ermittelt. |elz

Unfallflucht – Fahrer gesucht

Kaiserslautern – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Samstag in der

Kleestraße eine Garage beschädigt. Zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr streifte das

Fahrzeug an der Ecke Kleestraße/ Kellerstraße die Garage. Ohne Anzuhalten und

sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Vor der

Garage fanden sich Folienteile, die einem ebenfalls in der Kleestraße geparkten

Opel Corsa zugeordnet werden konnten. Der weiße Wagen hatte einen passenden

Schaden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und

bittet um Hinweise. Wer hat den Corsa am Samstag gesehen? Da es sich bei dem

Wagen um ein sogenanntes Carsharing-Fahrzeug handelt, werden vor allem Hinweise

zu dem Fahrer gesucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Widerstand geleistet und Polizisten verletzt

Kaiserslautern – Reichlich Ärger hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Wochenende eingehandelt. In der Nacht zu Sonntag wurde eine Polizeistreife kurz

vor 3 Uhr an der Ecke Schneiderstraße/Fruchthallstraße auf den 42-Jährigen

aufmerksam, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Als die Beamten ihn stoppten

und kontrollierten, stellten sie bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten

fest – und beim Roller, dass ein ungültiges Kennzeichen angebracht war.

Weil der 42-Jährige nicht in der Lage war, einen Urintest durchzuführen, wurde

er zwecks Blutprobe zur Dienststelle gebeten, womit sich der Mann einverstanden

erklärte. Dort angekommen, verweigerte der 42-Jährige jedoch plötzlich alle

Maßnahmen, leistete auch massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten

Polizisten.

Bei den Widerstandshandlungen wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Der

Verantwortliche selbst klagte anschließend über Schmerzen und wurde deshalb zur

medizinischen Abklärung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den 42-Jährigen wird jetzt nicht nur wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

und eventuellem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, sondern auch

wegen Widerstands und Beleidigung. |cri

Unter Drogen mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern – Unter Drogeneinfluss stand ein 23-jähriger

E-Scooterfahrer, welchen die Polizei am Samstagmorgen in der Wilhelmstraße aus

dem Verkehr gezogen hat. Die Funkstreife unterzog den Mann einer allgemeinen

Verkehrskontrolle. Hierbei räumte er den Konsum von Cannabis ein. Ein

anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte die Angaben des

Fahrers. Der Mann musste mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde

eingeleitet.|Gra