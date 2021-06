Osthessen – In der vergangenen Woche wurden der Polizei im Landkreis Fulda vermehrt Personen gemeldet, die sich im Bereich von Pferdekoppeln aufhielten und offensichtlich Fotos von Tieren fertigten. Wir berichteten.

Auch am vergangenen Wochenende wurden der osthessischen Polizei weitere ähnliche Beobachtungen im Landkreis Fulda und dem Vogelsbergkreis gemeldet. Im Zuge der Hinweisabarbeitung konnten vereinzelte Fahrzeuge und Personen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei haben sich bislang keine konkreten Anhaltspunkte ergeben, die auf einen bevorstehenden Diebstahl hindeuten. Generell sind dem Polizeipräsidium Osthessen aktuell keine Fälle von Pferdediebstählen bekannt geworden.

Die osthessische Polizei ist jedoch auch weiterhin sensibilisiert und geht entsprechenden Hinweisen nach. Dabei bewerten die Polizistinnen und Polizisten die eingehenden Informationen, führen die erforderlichen Ermittlungen zur Personalienfeststellung durch und überprüfen bei Antreffen den Grund des Aufenthalts.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich von Stallungen oder Koppeln machen, werden auch weiterhin gebeten, sich unverzüglich mit der nächsten Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen.

Derzeit kursieren im Internet, in Messenger-Diensten und den Sozialen Medien verschiedene Falschmeldungen. Daher appelliert die Polizei:

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen!

Verbreiten Sie keine Falschmeldungen!

Für gesicherte Informationen folgen Sie unseren Social Media

Kanälen.

Unfall mit Linienbus – zwei Leichtverletzte Personen

Am Samstag, 05.06.2021, um 11.54 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Fulda die Turmstraße in Richtung Peter-Henlein-Straße in Künzell. Höhe der Hausnummer 151 parkte am rechten Fahrbahnrand ein PKW, an dem ein vor dem Linienbus fahrender PKW nicht vorbeifuhr. Der Linienbusfahrer erkannte die Situation zu spät und bremste den Bus stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch dieses starke Bremsen kam jedoch, eine kurz zuvor aufgestandene 33-jährige Businsassin aus Fulda, zu Fall und wurde leichtverletzt. Sie wurde zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Fulda verbracht. Beim Sturz stieß die Businsassin noch gegen einen anderen Fahrgast, der ebenfalls leichtverletzt wurde, jedoch keine weitere medizinische Behandlung benötigte.

Es entstand kein Sachschaden.

5000 EUR Sachschaden bei Kollision mit einem Rehbock

Ein 44-jähriger Fahrer eines VW Sharan befuhr am Sonntag, 06.06.2021, um 12.20 Uhr die Landesstraße 3378 von Michelsrombach kommend in Richtung Fulda. Plötzlich querte ein Rehbock die Fahrbahn, der PKW Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Rehbock verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500EUR.

Aus Unachtsamkeit Pkw beschädigt

Wildeck-Bosserode – Am Samstag, den 05.06.2021, gegen 13:00 Uhr rangierte eine 81-jährige Wasungerin mit ihrem Pkw in der Straße Am Lehmkopf. Während des Rangiermanövers beschädigte die Fahrzeugführerin einen anderen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.