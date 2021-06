Alkoholisiert Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Erbenheim, Emil-Krag-Straße, Samstag, 05.06.2021, 23:55 Uhr

(he)Am späten Samstagabend kam es in der Emil-Krag-Straße in Erbenheim zu einem

Polizeieinsatz, in dessen Verlauf eine alkoholisierte 39-jährige Frau Widerstand

leistete, versuchte einen Polizeibeamten zu verletzten und diesen massiv

beleidigte und bedrohte. Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einem

Mehrfamilienhaus gerufen, da sich ein Wohnungsinhaber von mehreren Personen

bedroht fühlte, da diese seinen Angaben zufolge gewaltsam versuchten in das

Wohngebäude einzudringen. Hierbei wurde eine Glasscheibe der Hauseingangstür

beschädigt. Die ersteintreffende Streife wurde durch laute Schreie auf die

39-Jährige und deren Partner aufmerksam. Bei einer Nachschau wollte sich das

Paar gerade von der Örtlichkeit entfernen, weiterhin trug der Mann ein

Schlagwerkzeug bei sich. Um den gemeldeten Sachverhalt aufzuklären wurden die

Personen aufgefordert stehenzubleiben und das Schlagwerkzeug abzulegen. Der Mann

kam den Anweisungen der Polizei nach, die 39-Jährige lief jedoch direkt auf die

Streife zu, schrie diese an und griff auch nach einem Beamten. Daraufhin wurde

die Frau zu Boden gebracht und festgenommen. Währenddessen bedrohte und

beleidigte sie einen Beamten pausenlos. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte

die Festgenommene sich ständig loszureißen, sodass sie nochmals kurzzeitig bis

zum Heranführen eines Streifenwagens fixiert werden musste. Während der

Unterbringung im Streifenwagen leistete sie weiterhin Widerstand und versuchte

einen Beamten durch einen Kopfstoß zu verletzten. Dieser Angriff konnte

abgewehrt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,0

Promille. Nach erfolgter Blutentnahme und der Beendigung weiterer polizeilicher

Maßnahmen wurde die Wiesbadenerin zur Verhinderung weiterer Straftaten in das

Polizeigewahrsam eingeliefert.

Größere Personenansammlung am Kurhaus – Teilnehmer flüchtet im Pkw,

Wiesbaden, Kurhausplatz, Sonntag, 06.06.2021, 04:30 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde der Polizei im Bereich des Hessischen Staatstheaters

ein sich anbahnender Streit zwischen mehreren Personen gemeldet. Im Verlauf der

Einsatzmaßnahmen flüchtete eine männliche Person mit einem Pkw und nahm dabei

die Gefährdung einer eingesetzten Polizeibeamtin sowie vor Ort befindliche

Personen in Kauf. Gegen 04:30 Uhr wurde eine Auseinandersetzung zwischen 50

Personen gemeldet und unmittelbar mehrere Streifen vor Ort entsandt. Die

eingesetzten Streifen konnten keine Schlägerei feststellen; die anwesenden

Personen verließen jedoch sofort nach Erblicken der Streifenwagen die

Örtlichkeit in verschiedenste Richtungen. Zeugen gaben an, dass vor Ort zwei

größere Gruppen aufeinandergetroffen seien und man sich angeschrien sowie verbal

provoziert habe. Die Anfänge einer Rangelei, bzw. Schlägerei wurden ebenfalls

beschrieben, verletzte Personen oder anderweitig Geschädigte wurden vor Ort

jedoch nicht festgestellt. Eine Person, welche ersten Ermittlungen zufolge

Alkohol konsumiert hatte und einen Pkw bestieg, sollte einer Kontrolle

unterzogen werden. Der Mann verriegelte jedoch seinen Pkw und fuhr mit

überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Paulinenstraße davon. Augenscheinlich

wurde eine Polizeibeamtin, welche unmittelbar an dem Fahrzeug stand und weitere

Menschen vor Ort während der rücksichtslosen Flucht nur durch Zufall nicht

verletzt. Erste Erkenntnisse zu dem Fahrzeugbesitzer liegen vor und ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, welche bei der

gemeldeten Auseinandersetzung verletzt oder durch den flüchtenden Pkw gefährdet

wurden werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)

345-2140 zu melden.

Mädchengruppe verletzt 16-Jährige,

Wiesbaden, Schulberg, Samstag, 05.06.2021, 20:10 Uhr

(he) Am Samstagabend wurde eine 16-Jährige von drei weiteren jugendlichen

Mädchen im Bereich Schulberg körperlich angegangen und dabei verletzt. Den

ersten Ermittlungen zufolge eskalierte ein Streitgespräch zwischen der

verletzten 16-Jährigen und dem mutmaßlichen Täterinnentrio. Daraufhin schlugen

und traten die drei Angreiferinnen auf die Geschädigte ein. Erst als zwei

Zeuginnen, welche aus Richtung Coulinstraße über die dortigen Treppen in

Richtung Schulberg liefen, auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und

einschritten, seien die Täterinnen in Richtung Michelsberg davongelaufen.

Während den Ermittlungen vor Ort kehrten zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen in

den Bereich des Tatortes zurück, bei denen es sich den ersten Ermittlungen

zufolge um zwei der drei mutmaßlichen Täterinnen handeln könnte. Die zwei

Jugendlichen wurden zunächst auf ein Polizeirevier gebracht und dort den

Erziehungsberechtigten übergeben. Die Angegriffene wurde zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen hat das Wiesbadener Haus des

Jugendrechts übernommen.

Bürocontainer versucht aufzuhebeln,

Mainz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, Samstag, 05.06.2021, 02:45 Uhr,

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in der

Ludwig-Wolker-Straße in Kastel auf einem Gewerbegrundstück die Tür eines

Bürocontainers und verursachten einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Augenscheinlich gelangten die Täter jedoch nicht in das Innere der Container.

Den ersten Ermittlungen zufolge gegen 02:45 Uhr machten sich mehrere Täter auf

dem Gelände eines Baustoffhandels an den dortigen Containern zu schaffen. Als

ein Eindringen jedoch nicht gelang, entfernten sich die Unbekannten wieder von

dem Gelände. Genauere Erkenntnisse zu den Tätern liegen nicht vor. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, welche zur Tatzeit im Bereich der

Ludwig-Wolker-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Pkw in Kostheim beschädigt,

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Eichenstraße, Kiefernstraße, Uthmannstraße,

u.a. Samstag, 05.06.2021, 15:30 Uhr – Sonntag, 06.06.2021, 23:45 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Kostheim in bis dato 13

bekanntgewordenen Fällen geparkte Pkw mutwillig beschädigt und dadurch ein

Sachschaden von über 10.000 Euro verursacht. Am Samstag, gegen 15:30 Uhr

meldeten Zeugen, dass sie gerade einen Mann beobachtet hätten, welcher

augenscheinlich mehrere Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt habe. Eine

Streife konnte aufgrund der sehr guten Zeugenaussagen im Bereich Steinern

Straße, Glacisweg einen 31-jährigen Kostheimer festnehmen, welcher dringend

verdächtig ist die Sachbeschädigungen an sieben Pkw begangen zu haben. Gestern

Mittag wurde dann abermals ein Mann gemeldet, welcher im Bereich Eichenstraße,

Kiefernstraße geparkte Pkw zerkratzen würde. Die Mitteiler verfolgten denn Täter

noch kurz, verloren diesen aber im weiteren Verlauf aus den Augen. Eine

unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Gestern Abend, gegen 23:45

Uhr, wurden dann verdächtige Geräusche im Bereich Uthmannstraße gemeldet.

Weiterhin sei ein mutmaßlicher Täter über ein angrenzendes Parkdeck in Richtung

Römerfeld geflüchtet. Vor Ort wurden drei Pkw festgestellt, an denen

augenscheinlich jeweils ein Außenspiegel abgeschlagen worden war. Ob der am

Samstag festgenommene Mann auch für die am Sonntag gemeldeten Taten

verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat das 2.

Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Ohne Führerschein gefahren und Unfall verursacht, BAB3, zwischen Idstein und

Niedernhausen, Freitag, 04.06.2021, 23:50 Uhr (wie)In der Nacht von Freitag auf

Samstag kam es auf der BAB3 zu einem Allein-Unfall, wobei der Fahrer ohne

Führerschein unterwegs war. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei

regennasser Fahrbahn kam ein 63-Jähriger mit einem BMW ins Schleudern und dann

links von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall am Bordstein wurde der BMW derart

beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Bei der Überprüfung des

Fahrers stellte sich heraus, dass der 63-Jährige nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Somit wurde von den Beamten die Weiterfahrt, auch nach einer

Reifenreparatur, untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Unfall durch Ladungsverlust, Verursacher hielt nicht an, BAB66, Höhe

Wiesbadener Kreuz, Freitag, 04.06.2021, 18:17 Uhr

(wie)Bei einem Ladungsverlust auf der A66 wurde ein PKW beschädigt, der

Verursacher floh von der Unfallstelle. Am Freitagabend fuhr eine 45-Jährige mit

ihrem Hyundai auf der A66 von Frankfurt nach Wiesbaden. Auf Höhe des Wiesbadener

Kreuzes fuhr ein SUV mit Anhänger vor der Dame, als sich plötzlich eine

Fensterscheibe von der Ladefläche löste, auf der Fahrbahn zersprang und den PKW

der 45-Jährigen erheblich beschädigte. Der SUV mit Anhänger fuhr weiter, ohne

sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Hyundai entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 10.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 0611/345-4140 mit der Autobahnpolizei in Wiesbaden in Verbindung zu

setzen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Sportbootfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis verursacht einen Sportbootunfall

Rüdesheim am Rhein (ots) – Am Sonntag, den 06.06.2021,um 11:50 Uhr wurde der

Wasserschutzpolizei Rüdesheim ein Sportbootunfall gemeldet. Der Sportbootführer

fuhr mittels Vermietmotorboot die Bundeswasserstraße Rhein zu Tal. In Höhe des

Rhein-KM 528,850 fuhr der Sportbootführer zwischen zwei grünen Tonnen hindurch

und somit über das dortige Wasserbauwerk. Hierdurch wurde die Antriebsschraube

stark beschädigt und musste später durch den Vermieter ausgetauscht werden. Es

kam nicht zum Wassereinbruch und es wurden keine Personen verletzt. Durch das

schwere Streifenboot der WSPSt. Rüdesheim wurde das Sportboot in den

Sportboothafen Rüdesheim geschleppt. Dort endete die Fahrt für den

Sportbootführer, da dessen Führerschein in Deutschland keine Gültigkeit besitzt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Rettungswagenbesatzung bei Einsatz behindert und

beleidigt, Niedernhausen, Herrnackerweg, 06.06.2021, 18.30 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Mann im Herrnackerweg in

Niedernhausen gegen 18.30 Uhr die Besatzung eines Rettungswagens beleidigt und

deren Einsatz behindert. Die Besatzung des Niedernhausener Rettungsdienstes

wurde am Sonntag wegen des Verdachts eines akuten Notfalls in den Herrenackerweg

in Niedernhausen entsandt und fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatzort.

Dort eingetroffen soll ein unbekannter Mann auf die Rettungswagenbesatzung

zugekommen sein und im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses seinen Unmut über

die Einsatzfahrt kundgetan haben. Hierbei seien die Sanitäter von dem Mann

verbal aufs Übelste beleidigt worden. Weiterhin habe sich der Unbekannte drohend

vor der Besatzung des Rettungswagens aufgebaut. Die Rettungskräfte alarmierten

daraufhin die Idsteiner Polizei. Beim Eintreffen der Streife war der Mann samt

Begleitung verschwunden. Der Patient konnte glücklicherweise ohne schlimmere

Folgen in ein Krankenhaus nach Wiesbaden transportiert werden. Der unbekannte

Mann, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Behinderung von

hilfeleistenden Personen eingeleitet wurde, soll etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80

Meter groß sowie kräftig gewesen sein und einen Dreitagebart gehabt haben.

Getragen habe er eine schwarze Jacke mit einem auffälligen roten Reißverschluss.

Er sei in Begleitung einer Frau mit Kinderwagen gewesen. Zeuginnen oder Zeugen

des Vorfalles sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu

setzen.

Am Bahnhof angegriffen,

Geisenheim, Berliner Straße, 06.06.2021, 00.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde im Bereich des Geisenheimer Bahnhofs ein

23-jähriger Mann von einem unbekannten Täter am Kopf verletzt. Eine

Polizeistreife wurde gegen 00.45 Uhr auf den Verletzten aufmerksam. Nach Angaben

des stark alkoholisierten 23-Jährigen sei er kurz zuvor am Bahnhof auf eine

dreiköpfige Personengruppe gestoßen und im weiteren Verlauf von einer Person aus

der Gruppe gegen den Kopf geschlagen worden. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Gegenstand gegen Kopf geschlagen, Eltville, Wilhelmstraße, 04.06.2021,

11.35 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei 40 Jahre alten Männern in der

Wilhelmstraße in Eltville wurde am Freitagvormittag einer der Beteiligten schwer

verletzt. Die beiden Männer waren gegen 11.30 Uhr auf der Straße vor einem

Nagelstudio in lautstarke verbale Streitigkeiten geraten. Diese Streiterei

uferte schließlich dahingehend aus, dass der Geschädigte von seinem

gleichaltrigen Kontrahenten mit einem herumstehenden Gegenstand niedergeschlagen

wurde. Durch den Schlag erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen und musste in

ein Krankenhaus gebracht werden. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden

gebeten, sich mit der Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

in Verbindung zu setzen.

Mit gestohlenem Fahrzeug vor Polizei geflüchtet, Oestrich-Winkel, Oestrich,

Lindenstraße, 06.06.2021, 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben sich am Sonntagabend mit einem zuvor in Oestrich

gestohlenen Mercedes eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine

Streife der Eltviller Polizei wurde gegen 23.00 Uhr auf einen schwarzen Mercedes

aufmerksam, welcher mit Schlangenlinien auf der B 42 unterwegs war. Als die

Streife sich daraufhin zu einer Kontrolle des Wagens entschloss, ignorierte die

am Steuer sitzende Person sämtliche Anhaltesignale und flüchtete vor der

Polizei. Die Polizisten verfolgten den Mercedes über die Abfahrt Hattenheim bis

zu einem Feldweg in Richtung Hattenheim und verloren den Pkw dann schließlich im

Bereich des Weider Wegs aus den Augen. Bei einer Aufsuche der Halterin des

flüchtigen Fahrzeugs gab diese an, dass ihr schwarzer Mercedes mit Rüdesheimer

Kennzeichen im Verlauf des Sonntags in der Lindenstraße in Oestrich gestohlen

wurde. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722)

9112-0 entgegen.

Einbruch in Schulgebäude,

Eltville, Wiesweg, 03.06.2021, 07.30 Uhr bis 12.20 Uhr,

(pl)An Fronleichnam wurde die Mensa des Eltviller Gymnasiums im Wiesweg von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen zwischen 07.30 Uhr und 12.20 Uhr mit

einem Gullideckel eine Fensterscheibe des Gebäudes ein, um dann in den

Speisesaal einzudringen. Anschließend ergriffen sie jedoch offensichtlich die

Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Eltviller Polizei

unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Feuerwache von Einbrechern heimgesucht, Taunusstein, Orlen, Mittelgasse,

02.06.2021, 14.00 Uhr bis 04.06.2021, 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen in der

Mittelgasse in Taunusstein-Orlen in die Wache der Feuerwehr eingebrochen. Die

Einbrecher zerstörten mittels eines Steins eine rückwärtig gelegene

Fensterscheibe, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Anschließend drangen

die Täter in das Gebäude ein und verließen dieses jedoch anschließend wieder,

ohne etwas entwendet zu haben. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden

wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in Verkaufsbude gescheitert, Niedernhausen, Idsteiner Straße,

05.06.2021, 12.00 Uhr bis 06.06.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Der Fensterladen des Verkaufsstandes auf dem Niedernhausener Sportplatz in

der Idsteiner Straße hat zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag Einbrechern

standgehalten. Die Täter versuchten, den Fensterladen aufzuhebeln. Als dies

jedoch nicht klappte, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten unverrichteter

Dinge. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Auf Holzbank gezündelt,

Taunusstein, Hahn, Zum Schwimmbad, 03.06.2021, 16.35 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte in Taunusstein-Hahn im Bereich der

Straße „Zum Schwimmbad“ auf einer Holzbank Moos sowie Papier entzündet.

Hierdurch entstand ein Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden

musste. Ein Übergreifen des Feuers auf die anliegende Hecke oder das angrenzende

Feld konnte verhindert werden. Durch das Zündeln entstand an der Bank ein

Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Eine Zeugin sah zwei etwa 11 bis 14 Jahre

alte Jungs von der Tatörtlichkeit wegrennen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennende Mülleimer auf Spielplatz,

Eltville, Erbach, Ringstraße, 05.06.2021, 21.25 Uhr,

(pl)Auf dem Spielplatz in der Ringstraße in Erbach brannten am Samstagabend kurz

hintereinander zwei Mülleimer. Während ein Feuer von einem Anwohner mittels

einer Gießkanne gelöscht wurde, wurde der andere brennende Mülleimer etwa eine

halbe Stunde später, gegen 21.25 Uhr, von der verständigten Feuerwehr gelöscht.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Blitzer durch Tritte beschädigt,

Oestrich-Winkel, Oestrich, Rheingaustraße, 02.06.2021, 15.00 Uhr bis 04.06.2021,

07.45 Uhr

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen wurde der Blitzer in der

Rheingaustraße in Oestrich beschädigt. Unbekannte traten mehrfach gegen die

Geschwindigkeitsmesssäule, so dass daran ein Sachschaden von mehreren Hundert

Euro entstand. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Motorradkontrollen während des verlängerten Wochenendes,

Rheingau-Taunus-Kreis, 03.06.2021 und 06.06.2021 (pl)Während des verlängerten Wochenendes wurden im Rheingau-Taunus-Kreis wieder mehrere Motorradkontrollen durchgeführt.

Fronleichnam richteten die Kräfte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus und des

Zentralen Verkehrsdienstes des Polizeipräsidium Westhessen zwischen 09.00 Uhr

und 14.00 Uhr zwei Kontrollstellen an der B 42 zwischen Assmannshausen und Lorch

ein. Parallel hierzu bestreiften Beamtinnen und Beamte auf ihren Motorrädern die

B 42 im Bereich von Eltville und initiierten Kontrollen. Zwischen 15.00 Uhr und

16.30 Uhr wurden dann im Wispertal Zweiräder kontrolliert. In der Summe

kontrollierten die eingesetzten Kräfte während des Feiertages 82 Motorräder. In

24 Fällen wurden Verkehrsverstöße festgestellt. In einem Fall lag ein Fahren

ohne Fahrerlaubnis vor. Zwei Motorräder wurden vor Ort auf Grund einer

erloschenen Betriebserlaubnis stillgelegt. In einem Fall musste einem

Motorradfahrer die Weiterfahrt auf Grund eines ungeeigneten Schutzhelms

untersagt werden. Der von ihm getragene Helm war als Ski- und Snowboardhelm

deklariert und geprüft.

Am Sonntag wurden die Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

bei den zwischen 12:00 Uhr und 18.00 Uhr stattfindenden Kontrollen neben dem

Zentralen Verkehrsdienst auch noch von Kräften der Bereitschaftspolizei und

einem Messteam der Präsidialwache unterstützt. Wie auch schon am Donnerstag

richteten die Einsatzkräfte auch an diesem Tag zunächst zwei Kontrollstellen im

Bereich der B 42 zwischen Lorch und Assmannshausen ein. Highlight hierbei war

eine Gruppe von drei Motorradfahrern aus Frankfurt am Main. Dabei waren alle

drei Motorräder auf einen der Fahrer zugelassen. Dieser, ein 56-Jähriger, hatte

seinem Bruder und seinem Neffen die Motorräder für die gemeinsame Ausfahrt zu

Verfügung gestellt. Jedoch gab es auch in allen drei Fällen Beanstandungen. Bei

dem vom Fahrzeughalter selbst geführten Kraftrad war die Karosserie derart

verändert worden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war und das Fahrzeug vor

Ort stillgelegt wurde. An einem anderen seiner Motorräder, mit diesem Bike war

sein Bruder unterwegs, waren kleinere Mängel durch unzulässige Anbauteile

festzustellen. Zum Beispiel waren hier Spiegel in Form eines „Iron Cross“

montiert, die durch die unterbrochene Form keine ausreichende Sicht bieten. Das

dritte seiner Motorräder hatte er seinem Neffen geliehen, welcher aber mit

seiner Fahrerlaubnis der Klasse A2 nur ein auf 35 kW gedrosseltes Kraftrad hätte

fahren dürfen. Das geführte Motorrad ist jedoch mit einer Nennleistung von 63 kW

zugelassen. Daher wurde gegen den Neffen eine Verkehrsstrafanzeige wegen Fahren

ohne Fahrerlaubnis und gegen den Halter wegen Zulassen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis gefertigt. Später wurde zum einen eine Kontrolle an der

Wisperstraße in Geroldstein und zum anderen eine Geschwindigkeitsmessstelle an

der B 54 in Höhe Felsentor durchgeführt. Insgesamt wurden am Sonntag 139

Fahrzeuge kontrolliert und 20 Verstöße festgestellt. In vier Fällen war die

Betriebserlaubnis der Krafträder aufgrund unzulässiger Änderungen erloschen. Bei

der Geschwindigkeitsmessung wurden vier Motorräder im Bußgeldbereich gemessen.

Spitzenreiter war allerdings ein Pkw, welcher mit 86 km/h anstelle der erlaubten

60 Stundenkilometer unterwegs war. Das schnellste Kraftrad war eine Honda aus

Dillenburg mit 24 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Motorradunfall,

Heidenrod, Niedermeilingen, Kreisstraße 612, 04.06.2021, 13.55 Uhr

(pl)Am Freitagnachmittag wurde ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall

auf der K 612 bei Hintermeilingen schwer verletzt. Der 64-Jährige war gegen

14.00 Uhr mit seinem Motorrad aus Egenroth kommend in Richtung Niedermeilingen

unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Leitpfosten

kollidierte. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und das

erheblich beschädigte Motorrad abgeschleppt.