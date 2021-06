Hoffenheim: Nächster Halt: Europa! TSG siegt in Duisburg

Sinsheim – Dritter Tabellenplatz, Champions League-Qualifikation und Torjäger-Kanone: Der TSG gelang am 22. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga beim MSV Duisburg der perfekte Saisonabschluss. Mit 3:1 (2:0) schlug die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai den bereits feststehenden Absteiger. Nicole Billa, Top-Torjägerin der Spielzeit 2020/21, sorgte im ersten Durchgang mit einem Doppelpack für die Führung (7., 18.), die Tabea Waßmuth nach der Pause ausbaute (54.). Die mutigen Duisburgerinnen belohnten sich ebenfalls mit einem Treffer (67.). Mit 44 Punkten beendet die TSG die Saison als Dritter und wird damit im Sommer erstmals ins internationale Geschäft eingreifen.

Taktik & Personal:

Der letzte Spieltag, den dritten Tabellenplatz und die Champions League-Qualifikation so gut wie sicher, zu Gast beim bereits feststehenden Absteiger MSV Duisburg – Mit guter Stimmung trat die TSG am 22. Spieltag die Auswärtsfahrt ins Ruhrgebiet an, um die Saison mit einem guten Spiel und drei Punkten abzuschließen. Im Duisburger PCC-Stadion mischte Chef-Trainer Gabor Gallai seine Anfangsformation im Vergleich zum Baden-Derby gegen Freiburg zwei Wochen zuvor nochmal ordentlich durch, gleich fünf neue Spielerinnen bekamen eine Chance in der Startelf. Martina Tufekovic übernahm für Bayern-Abgang Janina Leitzig wieder zwischen den Pfosten, auf der rechten Seite verteidigte Judith Steinert für Maximiliane Rall, die zur neuen Saison ebenfalls nach München wechselt. Im Mittelfeldzentrum startete Chantal Hagel statt der angeschlagenen Isabella Hartig, Paulina Krumbiegel ersetzte Tabea Waßmuth auf der rechten Außenbahn. Laura Wienroither übernahm für Luana Bühler in der Innenverteidigung.

Mit viel Selbstbewusstsein startete die TSG ins Duell mit den Duisburgerinnen, die am vorletzten Spieltag in Essen ihren ersten Saisonsieg feierten. Ihren ersten Angriff schloss die Gallai-Elf nach sieben Minuten bereits mit dem Führungstreffer ab. Nach Vorarbeit von Laura Wienroither erzielte Nicole Billa das 1:0 für Hoffenheim – ihr 22. Saisontor. In Folge bestimmte die TSG gegen mutig mitspielende Gastgeberinnen die Partie, kombinierte sich immer wieder nach vorne und erhöhte gut zehn Minuten später auf 2:0. Nach einem Abschluss von Jule Brand drückte Billa die Kugel aus spitzem Winkel im Nachsetzen in die Maschen (18.). Die Spielfreude der Hoffenheimerinnen prägte nun endgültig die Begegnung. Zwar gelang der TSG im Offensivspiel nicht jede Aktion, doch durch Jule Brand kam die Gallai-Elf vor der Halbzeit noch zu zwei weiteren Hochkarätern (27., 33.), die aber ungenutzt blieben.

Gleich fünf Wechsel nahm Chef-Trainer Gabor Gallai in der Halbzeitpause vor. Maximiliane Rall, Jana Beuschlein und Tabea Waßmuth kamen zu ihren letzten Einsätzen im TSG-Trikot, auch Anne Fühner und Luana Bühler rückten aufs Feld. Im zweiten Durchgang lieferten sich die TSG und der MSV Duisburg weiter ein munteres Duell, dem man anmerkte, dass beide Mannschaften den letzten Spieltag ohne den ganz großen Druck angehen konnten.

Nachdem Tabea Waßmuth nach Lattwein-Vorlage das 3:0 erzielte (54.) kam auch Duisburg zu guten Chancen und in der 67. Minute belohnte sich das Tabellenschlusslicht durch einen Treffer von Nina Lange. Es entwickelte sich anschließend ein Hin und Her, die Lücken in beiden Teams wurden immer größer und so gelangen sowohl der TSG als auch dem MSV immer wieder gefährliche Vorstöße. Die Hoffenheimerinnen waren auch in der Schlussphase des Spiels hungrig, doch trotz guter Chancen blieb es am Ende beim hochverdienten 3:1-Erfolg.

Die TSG beendet die Saison 2020/21 mit 44 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und wird damit im Sommer erstmals an der Champions League-Qualifikation teilnehmen: ein historischer Erfolg für die junge Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai.