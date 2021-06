Neustadt: Verkehrsunfall in der Branchweilerhofstraße

Neustadt an der Weinstraße – Am Montagmorgen, 07.06.2021, kurz vor 8:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Branchweilerhof- / Landwehr- und Hagenstraße ein Verkehrsunfall, wobei drei Personen verletzt wurden.

Ein Audi Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Branchweilerhofstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Zur gleichen Zeit wollte eine Opel Astra Fahrerin von der Landwehrstraße in die Branchweilerhofstraße einbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Aufprall wurde der Astra auf den Bürgersteig geschleudert und erfasste dort einen Jugendlichen. Dieser wurde mittelschwer verletzt und kam nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus. Ebenso wurden zwei weitere Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ebenfalls zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Personen waren bei dem Zusammenprall nicht eingeklemmt.

Von Seiten der Feuerwehr ist nach Absprache mit der Polizei der komplette Kreuzungsbereich abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt worden. An den beiden Unfallfahrzeugen klemmten die Einsatzkräfte die elektrische Bordversorgung ab. Nach der Unfalldokumentation durch die Polizei und Bergung der Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst übernahm die Feuerwehr die Reinigung der Fahrbahn.

Im Einsatz stand die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportfahrzeug, ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Abschnittsleitung Gesundheit und die Polizei mit zwei Funkstreifenwagen.

Information der Polizei:

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 07.06.2021 gegen 07:45 Uhr an der Kreuzung Branchweilerhofstraße / Hagenstraße wurde ein 13-jähriges Kind schwer verletzt. Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr die Hagenstraße in nördliche Richtung bis zur Kreuzung Branchweilerhofstraße und mißachtete dort die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen Autofahrers. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, in deren Folge das Fahrzeug des 37-Jährigen auf den rechten Bürgersteig geschleudert wurde. Unglücklicherweise stand dort zum Zeitpunkt des Unfalls ein 13-jähriger Junge, der von dem Fahrzeug des 37-Jährigen erfasst wurde. Das Kind erlitt Verletzungen an Ober- und Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.