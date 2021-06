Badeunfall im Rhein bei Biebesheim – 42-jährige Frau vermisst

Gemarkung Biebesheim/Groß-Gerau (ots) – Am Sonntagnachmittag (06.06.2021) kam es am Rhein bei Biebesheim zu einem Badeunfall. Eine 42-jährige Frau und ihr 41-jähriger Ehemann aus dem Kreis Offenbach waren um kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Nato-Rampe (hessische Seite) von einer Sandbank aus zum Schwimmen in den Rhein gegangen. Beide wurden im weiteren Verlauf abgetrieben und immer weiter in Richtung Flussmitte gezogen.

Während der Ehemann von einem Jet-Ski-Fahrer Höhe des Altrheins gerettet und zum Ufer gebracht werden konnte, versank die Frau im Wasser und konnte nicht mehr gesichtet werden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Feuerwehren beidseits den Rheins mit allen verfügbaren Booten, der DLRG mit mehreren Booten, Strömungsretter und Tauchern, sowie Polizei mit mehreren Booten, Einsatzkräften am Ufer und dem hessischen Polizeihubschrauber, verliefen bislang ohne Erfolg.

Einbruch in Supermarkt – Polizei stellt 12-Jährigen

Kelsterbach (ots) – Nachdem am Sonntagnachmittag 06.06.21 gegen 14.00 Uhr in einem Supermarkt im Langer Kornweg die Alarmanlage ausgelöst wurde, stellten Polizeibeamte kurz darauf im Markt einen 12-jährigen Jungen, der es offenbar auf mehrere Dosen eines Energydrinks abgesehen hatte. Der 12-Jährige hebelte nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor die Eingangstür des Marktes auf und verschaffte sich so Zugang.

Ob an der Tür des Einkaufsmarktes ein Schaden entstand, muss noch geprüft werden. Der Junge wurde noch am Tatort an seinen Vater übergeben. Der 12-Jährige war bereits am 30.Mai aufgrund eines Einbruchs in den Markt wegen Fußballsammelbildern in den Fokus der Ermittler geraten.

Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstagabend (05.06.) wird der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen gegen 22.20 Uhr der Brand eines Fahrzeuges in der Industriestraße im Ortsteil Mörfelden gemeldet. Die erste am Brandort eintreffende Funkstreife meldete zwei weitere brennende Autos. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Mörfelden und Walldorf konnten die Brände schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der entstandene Schaden an den Kleintransportern der Marken Mercedes-Benz und VW beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die ersten Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass alle Autos vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die ErmittlerInnen des Kommissariats 10 in Rüsselsheim bitten um Kontaktaufnahme von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese sind unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu erreichen.

Über 30.000 Euro Schaden nach Vandalismus an Schule

Raunheim (ots) – Die Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße, geriet zwischen Samstagnachmittag (05.06.) und Sonntagmittag (06.06.) erneut in das Visier von Vandalen. Die Täter drangen mutmaßlich durch eine zuvor manipulierte Tür unberechtigt in das Schulgebäude ein, demolierten das Lehrerzimmer, zerstörten anschließend mehrere Kopierer in einem angrenzenden Kopierraum und verwüsteten zudem das angrenzende Archiv, indem sie diverse Ordner aus den Regalen rissen und auf dem Boden verteilten.

Anschließend begaben sich die Kriminellen in die Damentoilette und zerschlugen dort sämtliche Waschbecken sowie Toiletten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 30.000 Euro. Die Anne-Frank-Schule geriet bereits Ende März in das Visier von Vandalen. Damals entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 06.06.2021 zwischen 15:00-19:00 Uhr kam es in der Vinsonstraße in Höhe der Hausnummer 58 zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf die Fahrertür des dort parkenden Fahrzeuges beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Mörfelden-Walldorf nun nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Etwaige Hinweise werden unter der Rufnummer 06105-4006-0 entgegengenommen.

4 Leichtverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen sind am Samstagvormittag 4 Personen leicht verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen war ein Rettungswagen auf der Fahrt zum Einsatzort mit 3 Mitarbeitern besetzt und eingeschaltetem Blaulicht die Hermannstraße in Richtung Frankfurter Straße gefahren. Ein Pkw befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt Mörfelden.

An der Kreuzung Hermannstraße/Frankfurter Straße bog der Rettungswagen in die Frankfurter Straße ab und übersah dabei den Pkw. Der Insasse des Pkw wurde leicht verletzt und wie auch die Mitarbeiter des Rettungswagens im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 EUR.

Harley Davidson im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Raunheim (ots) – Ein auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Aschaffenburger Straße abgestelltes Motorrad der Marke Harley Davidson, wurde am Freitagnachmittag (04.06.), in der Zeit zwischen 13.00 und 14.30 Uhr von Unbekannten gestohlen.

Die mattgraue Maschine vom Typ “Road Glide Special” mit dem amtlichen Kennzeichen F-OR 81 hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Motorrads geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Scheiben an Schule beschädigt

Büttelborn (ots) – Am Freitagabend (04.06.), gegen 20.30 Uhr, wurden an den Grundschule in der Hermann-Schmitt-Schule drei Fenster, die vermutlich durch Steinwürfe beschädigt wurden, festgestellt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei kontrollierte anschließend im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung im Bereich des Bürgerhauses drei Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ob das Trio für die Beschädigungen in Betracht kommt, wird nun durch die Polizei geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Kleinbus aufgebrochen – Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Ein in der Münchener Straße geparkter Kleinbus, geriet am Sonntag (06.06.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 09.45 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die kurze Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers nutzten die Täter, um eine Scheibe des Kleinbusses einzuschlagen und anschließend eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten aus dem Innenraum zu entwenden.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Darmstadt

Mehrere Autos aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt (ots) – Auf mindestens fünf im Stadtgebiet Darmstadt und im Bereich Eberstadt geparkte Autos hatten es bislang noch unbekannte Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen und Beute gemacht. In der Nacht zu Samstag (4.-5.6.) geriet ein schwarzer Skoda in der Kiesbergstraße, ein schwarzer Touareg im Traubenweg und ein blauer Skoda im August-Metz-Weg in den Fokus der Täter. Sie verschafften sie unter anderem gewaltsam Zugang zu den Innenräumen und ließen dort Bargeld mitgehen.

Am Samstag (5.6.) in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr schlugen die Kriminellen die Scheibe eines weißen BMW in der Erbacher Straße ein und entwendeten eine zurückgelassene Brieftasche. Und auch ein Wohnwagen vom Hersteller “Wilk” wurde am Sonntag (6.6.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr aufgebrochen und nach Beute durchsucht. Aus dem Gefährt entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Spielkonsole sowie einen Campingkocher.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Kriminelle hatten es auf Keller abgesehen

Darmstadt (ots) – Kriminelle hatten es im Laufe des Wochenendes auf mehrere Anwesen im Darmstädter Stadtgebiet abgesehen. Zwischen Freitag (04.06.) und Sonntag (06.06.) wurden der Polizei insgesamt 16 Einbrüche oder Einbruchsversuche gemeldet. Die Taten waren über die Landwehrstraße, Nieder-Ramstädter Straße, Heinrichstraße, Liebfrauenstraße, Goethestraße, Bismarckstraße, Mahalia-Jackson-Straße, Ehretstraße und die Barkhausstraße verteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter unter anderem ein Fahrrad, einen Akkuschrauber, eine Schleifmaschine, Kaffee und Schokoriegel. Der genaue Umfang und Wert der Beute steht noch nicht abschließend fest.

Bei einem Einbruch in der Bismarckstraße gegen 3 Uhr am Freitagmorgen ertappten Zeugen einen Tatverdächtigen auf frischer Tat. Ob der Unbekannte auch für die anderen Einbrüche im Laufe des Wochenendes als Täter in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen. Zeugen mit weiteren Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 43 zu melden.

Ermittler suchen Tatort & Eigentümer

Darmstadt (ots) – Nach der Kontrolle eines 34 Jahre alten Mannes Anfang Mai suchen die Ermittler des Kommissariats 43 nach Zeugen, die Hinweise zur Herkunft eines sichergestellten Rades haben. Am 2. Mai gegen 13.15 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und zum Vorplatz des Hauptbahnhofes gerufen.

Dort wollte ein 34-jähriger Darmstädter das Vorderrad eines dort abgestellten Rades abbauen. Dieses wollte er scheinbar an ein mitgeführtes Mountainbike montieren, das er dabei hatte. Zur Herkunft des “vorderradlosen” Velos machte der Kontrollierte unglaubwürdige Angaben, weshalb die Polizisten das Rad der Marke “Actimover” sicherstellten.

Bislang konnten die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht ermittelt werden. Wer erkennt das Rad wieder? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Freitag (04.06.2021) kam es in der Wilhelminenstraße im Bereich der Sankt-Ludwigs-Kirche in Darmstadt gegen 09:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als eine 19-jährige Ober-Ramstädterin die Wilhelminenstraße in Richtung Heinrichstraße befuhr, fuhr plötzlich ein schwarzer Kombi vom rechten Fahrbahnrand an und streifte den rechten Außenspiegel der Ober-Ramstädterin. Anschließend verschwand der Unfallverursacher unerlaubt in unbekannte Richtung. Das 2. Polizeirevier in Darmstadt sucht nun Unfallzeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-3710 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Ungebetener Besuch kommt über Terrassentür

Groß-Umstadt (ots) – Ein ungebetener Gast hat am Sonntag (6.6.) gegen 3 Uhr sein Unwesen in der Straße “Auf der Hölle” getrieben und sich über eine Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Dort suchte er nach Beute, wurde fündig und entwendete eine Bauchtasche mit Bargeld. Mit seinem Diebesgut trat er die Flucht an.

Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Diebstahls aus der Wohnung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

Versuchter Einbruch in Fitness- Studio – Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Samstag (5.6.) haben noch unbekannte Täter versucht in die Räume einer “Fitness-Fabrik” in der Straße “Auf der Beune” zu gelangen. Bei ihrem Vorhaben die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, löste der akustische Alarm gegen 2.40 Uhr aus, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/229 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Kreis Bergstraße

Auto unter der Europabrücke beschädigt

Lampertheim (ots) – Ein geparkter Fiat 500 wurde zwischen Sonntagnachmittag (06.06.) und Montagmorgen (07.06.) auf dem Parkplatz unter der Europabrücke im Heideweg mit Farbe beschädigt. Die Beifahrerseite sowie Bereiche der Motorhaube und Windschutzscheibe wurde mit orange-blauer Farbe beschmiert.

Wie hoch die Reparaturkosten liegen werden, wird sich erst im Nachhinein herausstellen. Wegen der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei in Lampertheim (ZK 42). Hinweise zu dem Fall werden auch telefonisch unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 entgegengenommen.

Fahrradfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Lampertheim (ots) – Am Freitag 04.06.21 um 12:08 Uhr befuhr ein Lkw die Römerstraße, um an der Ampel an der Kreuzung zur Wormser Straße/B44 in diese einzubiegen. Hierbei erfasste der 59jährige Mannheimer Lkw-Fahrer beim Abbiegen eine neben ihm befindliche 81-jährige Radfahrerin aus Lampertheim und verletzte diese schwer.

Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die B44 war daher in Lampertheim in beide Richtungen für 4 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

