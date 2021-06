Marburg: Auseinandersetzung am Elisabeth-Blochmann-Platz

(ots) – Am Freitagabend 04. Juni, gab es wegen einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten einen größeren Polizeieinsatz am Elisabeth-Blochmann-Platz. Letztendlich ließ sich an diesem Abend ein genauer Geschehensablauf nicht klären. Ebenso wenig steht der Grund der Auseinandersetzung fest. Nach ersten Hinweisen soll es Flaschenwürfe und den Einsatz von Reizgas gegeben haben.

Bislang kennt die Polizei die Identität von zwei leicht verletzten, zu dieser Zeit alkoholisierten jungen Männern im Alter von 18 und 19 Jahren. Sie konnten die anderen geflüchteten Beteiligten lediglich als 4 Ausländer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren beschreiben.

Der Platz war nach bisherigem Wissen zur Vorfallzeit noch gut besucht. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Auseinandersetzung, die sich bei der Polizei an diesem Abend noch nicht meldeten, um nachträgliche Kontaktaufnahme. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Einbrecher war wählerisch

Ein Einbrecher zeigte sich wählerisch und stahl in dem Einfamilienhaus nur wertige Schmuckstücke. Weniger wertvolle Stücke ließ er liegen. Die Tat in der Wohnsiedlung Am Hang, zwischen Röthestraße und Erlenstraße war am Samstag, 05. Juni, zwischen 10.30 und 11.20 Uhr. Als die Bewohner zurückkehrten, standen die Terrassentür und mehrere Schränke in verschiedenen Räumen offen. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Eventuell flüchtete der Täter durch die Rückkehr der Bewohner. Die Kripo Marburg sucht dringend nach Zeugen, die zur relevanten Zeit in der Wohnsiedlung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Berauscht am Steuer

Am zurückliegenden Wochenende beendete die Polizei die Fahrten mehrerer Autofahrer, weil sie entweder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Medikamenten oder Alkohol standen. Zwei hatten zudem keinen Führerschein.

Samstagabend (05. Juni, 23.30 Uhr) sprach ein Autofahrer an der Einmündung der B 62 zur Landstraße 3073 eine Streife an, die wegen eines Verkehrsunfalls auf der B 62 den Verkehr dort regelte. Den im Verlauf des Gesprächs bei der Streife aufkommenden Verdacht, dass der 34-Jährige unter Drogeneinfluss stand, bestätigte ein auf gleich mehrere Stoffe positiv reagierender Drogentest. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete anschließend die notwendige Blutprobe an.

Am Sonntag, 06. Juni, gegen 10.50 Uhr, geriet ein 34 Jahre alter Mann im Lahntal in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Der Autofahrer besaß keinen Führerschein und stand nach positivem Drogentest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 11.40 Uhr fiel einer Streife in der Uferstraße ein Autofahrer durch die augenscheinlich unsichere Fahrweise auf. Aus dem Auto des 44 Jahre alten Mannes drang der Streife sofort der typische und in diesem Fall starke Alkoholgeruch entgegen. Außerdem lagen im Inneren diverse geöffnete und leere Flaschen. Der Alkotest zeigte letztlich 2,58 Promille an. Ein zusätzlicher Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Einen Führerschein hatte der in Wettenberg lebende Mann nicht. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe.

Gegen 14.25 Uhr ging es dann am Richtsberg weiter. Ein 33 Jahre alter, polizeibekannter Autofahrer stand laut Drogentest unter dem Einfluss von Amphetaminen. Er hatte den Konsum selbst eingeräumt. Natürlich endete auch für ihn die Autofahrt mit der Kontrolle.

Das gleiche “Schicksal” ereilte dann um 15.55 Uhr eine 44 Jahre alte Autofahrerin bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Marburg. Sie gab zu, unter dem Einfluss eines starken Medikaments zu stehen. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe.

Marburg – 2000 Euro Schaden – schwarzer Peugeot 107 verkratzt

Als die Fahrerin am Montag, 07. Juni, um 08.50 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Sachbeschädigung. Der schwarze Peugeot 107 war auf der gesamten Fahrerseite verkratzt. Das Auto stand seit Mittwoch, 02. Juni, 14.30 Uhr im Spiegelslustweg auf dem Parkplatz parallel zur Fahrbahn vor dem Anwesen 5a. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Kellereinbrecher erbeutet Kleidung und Schuhe

Beim Einbruch in einen der Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses im Sachsenring erbeutete der Täter zwei Abendkleider und zwei Paar Schuhe. Die Tatzeit lässt sich bislang lediglich begrenzen auf die Zeit zwischen Samstag, 15. Mai und Freitag, 04. Juni. Der Wert der Beute beträgt etwas über 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lahntal – Baucontainer aufgebrochen

Zwischen Arbeitsende am Mittwoch, 02. Juni und Freitag, 04. Juni, 17 Uhr, brachen Einbrecher mehrere Container verschiedener, an der Baustelle an der Biedenkopfer Straße in Göttingen tätiger Baufirmen auf. Sie stahlen ein digitales Radio, eine Kaffee-Pad-Maschine und zwei Kaffeevollautomaten. Außerdem entstand an den Containern ein Sachschaden in Höhe von jeweils mehreren Hundert Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung zu verdächtigen Beobachtungen oder sonstiger sachdienlicher Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bekommt neuen Leiter – Kriminaldirektor Frank Göbel

Marburg-Biedenkopf (ots) – Kriminaldirektor Frank Göbel ist der neue Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf. Staatssekretär Dr. Stefan Heck und Polizeipräsident Bernd Paul begrüßten den 55-Jährigen am 07.06.2021 bei seiner offiziellen Amtseinführung in Marburg. „Mit Kriminaldirektor Frank Göbel bekommt die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf einen sehr erfahrenen, kompetenten und engagierten Leiter. Er kennt bereits die lokalen Gegebenheiten aus vorherigen Tätigkeiten in der Region.

Die ohnehin schon sehr gute Polizeiarbeit hier im Landkreis wird durch ihn eine weitere Stärkung erfahren“, so Staatssekretär Dr. Ste-fan Heck. Polizeipräsident Bernd Paul ergänzte: “Ich freue mich, einen Kollegen für den Posten gewonnen zu haben, der die Direktion bereits aus einem anderen Blickwinkel kennt und die jetzigen Aufgaben mit viel Verantwortungsbewusstsein und Herzblut angehen wird. Ich wünsche zum Start alles Gute und freue mich auf die Zusammenarbeit”.

Seit 31.05.2021 führt Frank Göbel die Dienstgeschäfte in der Polizeidirektion und tritt damit die Nachfolge von Gaby Häuser an. Und er ist kein Unbekannter in Marburg: Von Dezember 2008 bis Juli 2011 war er der Leiter der Regionalen Kriminalitätsinspektion in Marburg-Biedenkopf. Anschließend übernahm er die gleiche Tätigkeit im Lahn-Dill-Kreis, bevor er 2014 in das Hessische Landeskriminalamt als Leiter für die Abteilung Amtsdelikte/Interne Ermittlungen wechselte. Im Mai 2015 übernahm Frank Göbel im Hessischen Landeskriminalamt die Leitung des Hauptsachgebiets Wirtschaftskriminalität. Gute drei Jahre später, seit August 2017, leitete er die Polizeidirektion Limburg, bevor er nun nach Marburg wechselte. “Es ist ein besonderes Gefühl, nach 10 Jahren wieder für die Sicherheit im Landkreis Marburg-Biedenkopf verantwortlich zu sein”, sagte Kriminaldirektor Göbel zur Amtseinführung.

Frank Göbel startete seine Karriere bei der hessischen Polizei im Jahr 1983, im mittleren Poli-zeivollzugsdienst. Die Ausbildung in den gehobenen Dienst schloss er 1996 ab. Nach mehreren unterschiedlichen Tätigkeiten folgte 2001 bis 2004 das Studium für den höheren Polizei-vollzugsdienst. Daran schloss sich eine etwa dreijährige Verwendung im Führungs- und Lage-dienst des Polizeipräsidiums Frankfurt an.

Zudem war Frank Göbel Referent im Gemeinsamen Informations- und Analysezentrum “Politisch motivierter Kriminalität” im Landespolizeipräsidium, bevor er dann die Leitung der Kriminalinspektion Marburg übernahm. Frank Göbel ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Westerwald.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Beim Ausparken touchiert

Dank zweier Zeugen hofft die Polizei auf die Klärung einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 04. Juni, gegen 19 Uhr in der Frankfurter Straße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Autos touchierte nach den Zeugenaussagen beim Ausparken einen blauen VW Golf, verursachte an der hinteren linken Tür einen Schaden von schätzungsweise mindestens 1.500 Euro und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer hat die Unfallflucht noch beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des silbernen Autos machen?

Marburg – Kollision mit Verkehrsschild nach Ausweichmanöver

Nach den Angaben eines jungen Mannes kam ihm auf der Strecke zwischen Goßfelden und Wehrda (Landstraße 3381) ein Auto entgegen und schnitt dabei die Kurve. Der junge Mann wich auf seinem Weg nach Goßfelden nach rechts aus, kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. An seinem 3er BMW entstand ein Frontschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Das entgegengekommene Auto konnte der BMW-Fahrer nicht beschreiben. Der Unfall war am Freitag, 04. Juni, gegen 22.40 Uhr.

Marburg – Flucht nach Parkplatzrempler

Am Donnerstag, 03. Juni, um 20 Uhr stellte der Fahrer seinen schwarzen Renault Modus unbeschädigt auf einem Parkplatz des Anwesens Chemnitzer Straße 19 ab. Als er am nächsten Morgen gegen 07.30 Uhr zurückkehrte, war vorne links an Stoßstange und Kotflügel ein leichter mutmaßlicher Unfallschaden. Die Kratzer deuten auf eine leichte Kollision beim Ausparken hin. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin liegen bislang nicht vor.

Marburg – Rote Farbe an grauem Auto

Der Schaden am linken Außenspiegel des grauen Peugeot 207 entstand wahrscheinlich am Samstag, 05. Mai, um kurz nach Mittag, weil ein vorbeifahrendes Auto einen zu geringen Seitenabstand hatte. Aufgrund der Spuren am Spiegel war das vorbeifahrende Fahrzeug rot. Der Unfall ereignete sich in der Straße Bei St. Jost. Der beschädigte Peugeot parkte gegenüber dem Anwesen Bei St. Jost 12.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Ausweichmanöver endet am Baum – 18-Jähriger verletzt

Ein 18 Jahre junger Mann aus dem Landkreis Waldeck Frankenberg fuhr nach eigenen Angaben am Samstag, 05. Juni, gegen 01.20 Uhr auf der Kreisstraße 15 von Langenstein nach Erksdorf. In den Serpentinen kam ihm in einer Kurve ein Auto entgegen, wobei der Fahrer die Kurve schnitt. Zwar schaffte es der junge Mann durch sein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, allerdings kam er dabei mit seinem schwarzen Kombi von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er musste nicht ins Krankenhaus. An dem Audi entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wer war zur Unfallzeit noch auf der Kreisstraße unterwegs? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Kotflügel beschädigt – Auf welchem Parkplatz war die Unfallflucht?

Am linken hinteren Kotflügel eines schwarzen 3er BMW entstand ein Schaden von mindestens 1300 Euro. Der Verursacher meldete sich weder beim Fahrzeugbesitzer noch bei der Polizei. Aufgrund der Spuren geht die Polizei Stadtallendorf derzeit davon aus, dass der Schaden durch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparken eintrat. Der BMW parkte zur mutmaßlichen Unfallzeit zwischen 17 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag, 30. Mai auf deinem der Parkplätze der Lebensmittelmärkte REWE, Lidl und EDEKA in Stadtallendorf. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Sachdienliche Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf – Missglücktes Wendemanöver

Nach den ersten Ermittlungen stand der 21 Jahre alte Fahrer eines schwarzen VW Polo zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch Betäubungsmitteln. Er fuhr am Samstag, 05. Juni, gegen 08.40 Uhr vom Marktplatz kommend durch die Kottenbachstraße. Bei seinem Wendemanöver auf der Straße beschädigte er zwei geparkte Fahrzeuge und flüchtete anschließend.

Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelte die Polizei den 21 Jahre alten Tatverdächtigen, der im Hinterland lebt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern noch an.

