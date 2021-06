Exhibitionist verfolgt junge Frau

Melsungen-Obermelsungen (ots) – 04.06.2021, 16:00 Uhr – Ein unbekannter Mann verfolgte am Freitagnachmittag 04.06.2021 in der Feldgemarkung “Zum Heckeberg” eine Melsungerin und manipulierte dabei an seinem Glied. Der Mann verfolgte eine 23-jährige Melsungerin, welche in der Feldgemarkung einen Spaziergang unternahm.

Beim Verfolgen der Melsungerin fasste er sich in seine Hose und manipulierte dabei an seinem Glied.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 30 Jahre, etwa 185 cm groß, normale Statur. Kurze blonde Haare und einen Dreitage-Bart. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose, einer schwarze eckige Sonnenbrille und er führte eine schwarze Männerhandtasche mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Unbekannter Fahrradfahrer raubt Handtasche

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 06.06.2021, 12:30 Uhr – Ein unbekannter Fahrradfahrer raubte am Sonntagmittag 06.06.2021 einer 56-jährigen Schwalmstädterin die Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Schwalmstädterin war zu Fuß auf dem Gehweg der Walkmühlenstraße in Richtung des Walkmühlencenters unterwegs. Vom Center her kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen. Der Fahrradfahrer fuhr in Höhe der dortigen Bushaltstelle auf den Gehweg, stoppte neben der Schwalmstädterin, riss ihr die Handtasche vom Arm und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Täterbeschreibung:

Er ist ca. 25 Jahre alt, hat dunkle Haare und vermutlich Südländer. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und Bluejeans. Er fuhr auf einem metallicblauen Mountainbike.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Graffiti mit politischem Hintergrund im Parkhaus

Schwalmstatd-Treysa (ots) – 05.06.2021 bis, 07.06.2021, 09:00 Uhr – Verbotene Hakenkreuze und SS-Runen sprühten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Treppenhaus des Parkhauses Hexengässchen. Die Täter sprühten an die Wände des Treppenhauses zwei Hakenkreuze, zwei SS-Runen und einmal den Schriftzug “ACAB”.

Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-774-0.

