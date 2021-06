Frankfurt-Innenstadt (ots)-(ne) – Kurz vor Mitternacht am Sonntag 06.06.2021 wurde über Notruf eine Schussabgabe in der Allerheiligenstraße gemeldet. Die sofort entsandten Polizeistreifen trafen vor Ort einen 23-jährigen Mann an, der durch einen Schuss am Bein verletzt wurde.

Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter ein. Diese laufen nach wie vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat, derzeit können keine näheren Informationen zum Sachverhalt veröffentlicht werden.

