Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Exotischer Fund im Eckbach

Dirmstein (ots) – Am Samstag, 05.06.2021, hat die Feuerwehr Dirmstein im Eckbach einen außergewöhnlichen Fisch an Land gezogen. Bei dem Fisch handelt es sich um einen ca. 40 cm langen Koi Karpfen. Da schnell die Vermutung aufkam, dass der Fisch eventuell aus einem Gartenteich gestohlen sein könnte, wurde durch den Wehrleiter der Feuerwehr, hiesige Polizeidienststelle über den exotischen Fund informiert. Bei der Polizei wurde in der Vergangenheit zwar tatsächlich ein Fisch-Diebstahl angezeigt, jedoch konnte durch einen Bildabgleich festgestellt werden, dass es sich leider nicht um den vermissten Fisch handelte. Da der Besitzer des aufgefundenen Fisches noch nicht ermittelt werden konnte, wurde dieser übergangsweise an einen hilfsbereiten Fischliebhaber mit großem Gartenteich übergeben.

Tiefenthal: Glück im Unglück

Tiefenthal (L453) (ots) – Am Sonntag, 06.06.2021, befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades der Marke Yamaha die L453 von Tiefenthal kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Im Bereich einer Rechtskurve stürzte die Fahranfängerin und rutschte in einen entgegenkommenden Mercedes. Offenbar hatte die Fahranfängerin den Kurvenverlauf falsch eingeschätzt. Der Fahrer des Mercedes erkannte die Situation jedoch rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug derart abbremsen, dass es nur zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und die 17-jährige Unfallverursacherin glücklicherweise unverletzt blieb. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,-EUR.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):