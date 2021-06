PKW-Fahrer verletzt (siehe Foto)

Oberhausen (ots) – Ein 71 Jahre alter PKW-Fahrer verursachte am 5.6.21, gg. 10:30 Uhr einen Unfall. Hierbei fuhr der Verursacher aus einem Feldweg bei Dierbach auf die Landstraße 544 zw. Kreisel Barbelroth und Steinfeld. Dort übersah er einen 65 Jahre alten anderen PKW-Fahrer, welcher nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der auf der Vorfahrtstraße fahrende PKW-Fahrer zog sich hierdurch Verletzungen im Schulterbereich zu und wurde mit RTW in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht aber keine Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 10.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten nach der Unfallaufnahe abgeschleppt werden.

Durch Unfall auf Standstreifen leicht verletzt

Edesheim (ots) – Am 05.06.2021 gegen 16:12 Uhr befuhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Karlsruhe die BAB65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und musste im Bereich Edesheim kurzzeitig auf dem Standstreifen anhalten. Der anschließend auf dem rechten Fahrstreifen vorbeifahrende LKW-Fahrer streifte den PKW auf dem Standstreifen, wodurch die Scheibe des PKWs beschädigt wurde.

Durch das Zersplittern der Scheibe wurde die 48-Jährige leicht am Arm verletzt. Die Unfallstelle musste im Anschluss vorübergehend abgesichert werden. Da der LKW-Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Die Polizei rät: Im Falle einer Panne auf der Autobahn sollte das Fahrzeug zunächst gut sichtbar für alle Verkehrsteilnehmer abgesichert werden. Die Fahrzeuginsassen sollten eine Warnweste tragen, sich hinter die Schutzplanke begeben und nicht im Fahrzeug sitzen bleiben.

Verkehrsunfallflucht mit 4,38 Promille

Herxheimweyher (ots) – Am Samstag 05.06.2021 konnte ein PKW-Fahrer nach zuvor gegen 17:00 Uhr in Herxheimweyher in der Hauptstraße begangenen Verkehrsunfallflucht im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Der 46-jährige Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 4,38 Promille vor. Zudem waren die Kennzeichen des geführten PKW zuvor als gestohlen gemeldet worden, der Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis und die Eigentumsverhältnisse zum PKW unklar.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstag 5.6.21 in der Zeit von 11:00-11:15 Uhr, wurde an einem auf dem Parkplatz des EDEKA in der Kapeller Straße abgestellten Citroen C5 mit französischem Kennzeichen die hintere Stoßstange im linken Bereich beschädigt. Der Schaden beträgt zw. 700-1.000 EUR.

Der Schaden wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und fuhr weg. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 zu melden.

Fahrzeug in eigener Hofeinfahrt durch Unfall beschädigt

Venningen (ots) – Am 03.06.2021 ereignete sich im Zeitraum von ca. 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Venningen. Ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in befuhr die Edenkobener Straße und fuhr, vermutlich zum Wenden, teilweise in die Hofeinfahrt des Anzeigeerstatters ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort abgestellten Fahrzeug, wodurch dieses beschädigt wurde. Der/Die unbekannte Unfallverursacher/in setzte die Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden geben sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Personenschaden

Birkenhördt (ots) – Am 5.6.21, gg. 16:30 Uhr kam es auf der B427, Höhe Gehlmühle im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall zu einem Stau zwischen Bad Bergzabern und Birkenhördt. Ein 74 Jahre alter PKW-Fahrer mit Anhänger wendete hierbei auf der Fahrbahn unter Mitbenutzung der Gegenfahrbahn.

Hierbei übersah er einen dort fahrenden 18 Jahre alten Motorrad-Fahrer. Dieser kollidierte frontal mit dem wenden PKW. Er wurde hierbei schwer verletzt (keine Lebensgefahr) und mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Am PKW weiterer Schaden in Höhe von 10.000 EUR.

Unfälle mit Verletzten und schweren Sachschäden verursacht:

Bad Bergzabern (ots) Am 04.06.21 verursachte eine 41 Jahre alte PKW-Fahrerin aus Silz gleich zwei Unfälle mit erheblichem Schaden. Zuerst befuhr sie mit ihrem weißen Clio gg. etwa 14:15 Uhr die Kurtalstraße in Bad Bergzabern in Fahrtrichtung Birkenhördt. Etwa auf Höhe des Bootsverleihs am Schwanenweiher fuhr sie soweit in die Fahrbahnmitte hinein, dass eine entgegenkommmende PKW-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Vorbeifahrt verursachte sie an dem Renault einen massiven Schaden von ca. 5000 EUR. Während die Geschädigte anhielt, fuhr die Verursacherin sofort weiter.

Kurze Zeit später verursachte sie dann einen weiteren Verkehrsunfall auf Höhe der Gehlmühle. Bei diesem Unfall fuhr die Verursacherin scheinbar ungebremst auf den Anhänger eines vorausfahrenden PKW auf. Dieser PKW kam ins schlingern, verließ die Fahrbahn nach rechts und überschlug sich. Der 38 Jahre alte Fahrer zog sich hierbei Verletzungen durch den Überschlag und den Gurt zu. Er wurde ins Krankenhaus verbracht (keine Lebensgefahr).

An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 10.000 EUR. Am PKW der Verursacherin, ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden,entstand ein Sachschaden von 7.000 EUR. Diese erlitt ein Schleudertrauma und Prellungen. Auch sie wurde mit RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Weiterhin löste sich durch den Aufprall auf den Hänger dieser vom Zugfahrzeug und schleuderte in einen entgegenkommenden PKW einer 64 Jahre alten Frau. An deren PKW entstand ein Schaden von insgesamt 1.500 EUR. Die Verursacherin gab zu, bei der Fahrt unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden zu haben. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wird eingezogen. Der Zusammenhang zwischen den Unfällen konnte durch Einmessen der Schäden an den PKW und aufgefundenen Trümmern zweifelsfrei hergestellt werden.