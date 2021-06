Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang (siehe Foto)

Grünstadt/BAB 6 (ots) – Glücklicherweise nur schwer verletzt wurde ein PKW-Fahrer am gestrigen Freitag gegen 17:50 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern im Abfahrtsbereich Grünstadt.

Die Feuerwehr Frankenthal war gegen 17:50 Uhr auf die Autobahn zu einem Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW und weiterer Lage unklar alarmiert worden.

Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs hatte sich der Fahrer der verunfallten PKW bereits selbst aus dem Fahrzeug befreit und wurde von Polizei und Rettungsdienst versorgt.

Der PKW war von der Straße abgekommen, hatte sich offensichtlich mehrfach und war dann vollständig in einer Grünfläche mit dichtem Gebüsch auf dem Dach liegend gelandet – von außen nicht mehr erkennbar. Wäre der Unfall bei Dunkelheit und ohne Unfallzeugen geschehen, so wäre vermutlich mit einem schlimmeren Ausgang zu rechnen gewesen. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, das Gestrüpp und das Fahrzeug nach möglichen weiteren Insassen abgesucht und auf auslaufende Betriebsstoffe überprüft. Die Batterie des Fahrzeugs konnte erst nach der Bergung durch ein Abschleppunternehmen abgeklemmt werden.

Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei Ruchheim übergeben, welche auch die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 21 Kräften und 5 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Rettungshubschrauber Christoph 5.

Quelle: Feuerwehr Frankenthal

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte parkte seinen Pkw BMW X3 am 30.05.2021 zwischen 16.00-21.00 Uhr in der Wilhelm-Hauff-Straße, zwischen Eichendorffstraße und Gottfried-Keller-Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am vorderen linken Kotflügel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.