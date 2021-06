Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrerin

Heßheim/L453 (ots) – Am Abend des 04.06.2021 ereignete sich gegen 18:30 Uhr, auf der Ortsumgehung Hessheim L453, ein dramatischer Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, befuhr die Landstraße von Frankenthal kommend in Richtung Gerolsheim mit ihrem PKW und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Der PKW überschlug sich nachfolgend mehrfach, wobei die Fahrzeugführerin aus dem PKW geschleudert und tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die L453 musste während der Unfallaufnahme, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, bis ca. 22 Uhr voll gesperrt werden. Neben den Polizeikräften, waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, der freiwilligen Feuerwehr VG Lambsheim-Hessheim, sowie Kräfte der Notfallseelsorge eingesetzt.

Unter Medikamenteneinfluss Unfall verursacht

Maxdorf (ots) – Am Freitag 04.06.2021 gegen 22:15 Uhr, verursachte eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einen Verkehrsunfall. Eigenen Angaben zufolge befuhr die 32-Jährige mit ihrem VW Golf die Hauptstraße und verlor aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über das Fahrzeug. Hierdurch geriet sie ins Schleudern und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben sowohl die Fahrzeugführerin als auch die zwei ebenfalls im PKW sitzenden 5-jährigen Kinder unverletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 26.000 Euro belaufen

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass die Unfallverursacherin womöglich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein Atemalkoholtest negativ verlief, gab die 32-Jährige an, Medikamente eingenommen zu haben, welche womöglich ihre Fahrtüchtigkeit herabsetzen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen die unter Medikamenteneinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Gerangel an Bahnübergang – Zeugen gesucht

Lambsheim (ots) – Bereits am 25.05.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in Lambsheim am Bahnübergang beim Gehweg zur Straße Am Schmiedetor zu einem Streit mit einem kurzen Gerangel zwischen einem 34-jährigen und einem 73-jährigen Mann. Hierbei habe der 34-jährige Mann ein Fahrrad mitgeführt. Dieser habe den älteren Mann im Streit gegen ein Gitter gedrückt.

Der Vorfall soll von Passanten beobachtet worden sein. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Festnahme eines aggressiven Randalierers

Bobenheim-Roxheim (ots) – Nachdem ein 42-jähriger Randalierer am Samstagvormittag 05.06.2021 gegen 12:30 Uhr, Polizeibeamte massiv bedroht und beleidigt hat, wurde dieser festgenommen. Der ursprünglich als Randalierer gemeldete Beschuldigte aus Bobenheim-Roxheim warf verschiedene Gegenstände von seinem Balkon und schlug mit Eisenstangen gegen sein Balkongitter. Auch hisste er eine Reichskriegsflagge.

Nachdem Sperrmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte zu der Wohnung des Beschuldigten vorgedrungen werden. Der offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 42-Jährige konnte schließlich widerstandslos festgenommen werden und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Diebstahl eines GPS- Empfängers in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von Montag 31.05.2021, auf Dienstag wurde auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Schifferstadt ein GPS-Empfänger entwendet. Das Gerät befand sich an einem abgestellten Traktor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 EUR.