Verletzte Frau am Rathausplatz gefunden

Ludwigshafen-Nord (ots) – In der Nacht zum Samstag 05.06.2021 wurde um 04:28 Uhr eine verletzte Frau um durch Passanten nahe des Rathausplatzes aufgefunden. Durch die Helfer wurden sofort Polizei und Rettungsdienst verständigt. Im Rahmen der Befragung gab die Frau gegenüber den Polizeibeamten an, von ihrem neuen Lebensgefährten in dessen Wohnung verletzt und zudem noch von ihm bedroht worden zu sein.

Nachdem die 23-jährige an den Rettungsdienst übergeben wurde, nahmen die Oppauer Polizisten Kontakt zum Lebensgefährten auf, welcher sich noch in seiner Wohnung befand. Dem 24-jährigen wurde der Tatvorwurf eröffnet und ihm wurde Gelegenheit gegeben, sich zur Sache zu äußern. Anschließend wurde ihm die Kontaktaufnahme zu seiner Lebensgefährtin für die nächsten Tage untersagt.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung. Bei beiden Personen konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Ob diese ursächlich für den Streit war, bedarf weiterer Ermittlungen.

Auseinandersetzung am Eingang des Ausländeramts

Ludwigshafen (ots) – Da aufgrund der vorliegenden Corona-Bestimmungen dem 37-jährigen Ehemann der Zutritt zusammen mit seiner Frau in das Ausländeramt Ludwigshafen verwehrt wurde, entwickelte sich nach einer kurzen Diskussion eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem Ehemann und dem 23-jährigen Security-Mitarbeiter.

Die beiden Streitenden konnten letztendlich durch couragierte Zeugen, die das Geschehen zufällig beobachteten, getrennt werden. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und müssen sich nun wegen wechselseitiger Körperverletzung verantworten.

Randalierer in der Gartenstadt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 05.06.2021 gegen 01:30 Uhr wurde in der Gartenstadt ein Randalierer gemeldet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dem heranwachsenden Randalierer ein Platzverweis ausgesprochen. Da er diesem nur kurzfristig nachkam und später an der gleichen Örtlichkeit den Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigte, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Weiter muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Unfreiwillige Spende

Ludwigshafen-Melm (ots) – In ehrbarer Absicht begab sich eine 54-jährige Ludwigshafenerin am Samstagabend zu einem Altkleidercontainer im Albert-Haueisen-Ring, um dort von ihr nicht mehr benötigte Kleidung zur Spende einzuwerfen. Jedoch war die Frau unfreiwillig ihren Haustürschlüssel ebenfalls in das Behältnis.

Da sich die Spenderin nicht weiter zu helfen wusste, informierte sie die Oppauer Polizeibeamten. Diese konnten Kontakt zum zuständigen Hausmeister aufnehmen, welcher ihr den Kleidercontainer öffnete, damit die Frau wieder an ihren Schlüssel gelangte.

Nach Fenstersturz schwerverletzt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 05.06.2021 gegen 09:20 Uhr, kam es vor einem Hotel in der Bahnhofstraße zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Eine 25-jährige Frau hatte sich in ihrem Hotelzimmer im 1.Stock auf das Fensterbrett gesetzt und schließlich das Gleichgewicht verloren.

Hierdurch stürzte sie rücklings 5 Meter tief auf den Bürgersteig und zog sich durch den Aufprall starke Kopfverletzungen zu. Aufgrund ihres kritischen Zustandes musste die 25-Jährige nach Eintreffen der Rettungskräfte umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 04.06.2021 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, da ein 72-jährigen Mann aus Trier, ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett des S-Bahnhofs Mitte in Ludwigshafen gestürzt war. Als die eingesetzten Polizeibeamten dem Mann helfen wollten, reagierte dieser ungehalten, begann die Polizeibeamten zu beleidigen und ihnen zu drohen.

Im Weiteren versuchte er dann nach einem der Beamten zu schlagen weshalb er gefesselt werden musste. In Folge seines Verhaltens muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)-(JH) – Am 04.06.2021 um 15:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Dachstuhlbrand in die Gertrud-Bäumer-Straße nach Ludwigshafen-Rheingönheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen beginnenden Dachstuhlbrand mit starker Verrauchung und Flammenschlag nach vorherigem Blitzeinschlag vor.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit einem Strahlrohr über die Drehleiter und parallelem Innenangriff konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und die Ausbreitung verhindert werden. Das Dachgeschoss wurde maschinell entraucht und kleinere Glutnester abgelöscht. Aufgrund des drohenden Regens wurde die schadhafte Dachfläche notdürftig abgedichtet. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Für die Einsatzdauer der Berufsfeuerwehr wurde die Freiwillige Feuerwehr Ludwigshafen Stadtmitte zur Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet alarmiert. Während dieser Bereitschaftszeit rückte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Notbefreiung einer Person in einem steckengebliebenem Aufzug im Stadtteil Süd aus. Die Person konnte befreit werden und war unverletzt.

Betrunken mit E-Roller unterwegs

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Samstagabend 05.06.2021 gegen 18:45 Uhr wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Oppauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes konnten die Polizeibeamten feststellen, dass dieser zuvor wohl deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Frankenthaler ergab einen Wert von 1,55 Promille. Für einen gerichtsverwertbaren Blutalkoholwert wurde der Mann anschließend auf die Polizei-Dienststelle nach Oppau verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Frankenthaler erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Radfahrer missachtet Rotlicht und verursacht Unfall

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagnachmittag 05.06.2021 gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Opelfahrer mit seinem Pkw die Rheinuferstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Rhein-Galerie wollte der Opelfahrer eine grüne Ampel passieren, als plötzlich ein 60-jähriger Fahrradfahrer das Rotlicht missachtete und die Fahrbahn kreuzte.

Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte und leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen und Schmerzen im Rippenbogen davontrug. An seinem Rad entstand durch die Kollision kein Schaden, wohingegen am Opel leichte Lackschäden verzeichnet werden konnten. Der Radfahrer wurde am Ende der Verkehrsunfallaufnahme durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Samstag 05.06.2021 gegen 23:20 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Ludwigshafen mit seinem Peugeot die Saarlandstraße in Ludwigshafen in Richtung Rheingönheimer Straße. An der Kreuzung zum Adlerdamm kam der 39-Jährige beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Ampelmast.

Durch den Zusammenstoß wurde der Peugeot derart beschädigt, dass von einem Totalschaden auszugehen ist. Der Fahrer blieb unverletzt. Auch am Ampelmast ist von einem Schaden im vierstelligen Bereich auszugehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte beim Fahrer zunächst Atemalkoholgeruch festgestellt werden, was letztlich durch einen gemessenen Wert von 2,46 Promille bestätigt werden konnte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 39-Jährigen eingeleitet.

Betrunken auf E-Roller unterwegs

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 06.06.2021 gegen 00:30 Uhr wurde ein 23-jähriger Fahrer eines Elektro-Rollers in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie durch das fehlende Versicherungskennzeichen festgestellt werden konnte, verfügte der E-Roller über keinerlei Versicherungsschutz.

Außerdem konnte im Rahmen der Kontrolle ermittelt werden, dass der 23-Jährige mit einem Atemalkoholwert von 0,78 Promille nicht unerheblich alkoholisiert war. Nun muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Phishing – SMS mit Betreff Paketnachverfolgung

Ludwigshafen (ots) – Opfer eines sogenannten Phishing-Deliktes wurde ein 59-jähriger Mann aus Ludwigshafen. Nachdem dieser eine SMS angeblich von DHL zur Paketverfolgung auf sein Handy bekam, öffnete er den dazugehörigen Link. Im Anschluss schaltete sich das Handy direkt aus.

Die Überraschung folgte einige Tage später mit einer Rechnung von 1+1 über 620 EUR. Öffnen sie grundsätzlich keinen LINK, wenn sie sich der Herkunft der Quelle nicht sicher sind.