Einsätze nach Starkregen

Germersheim (ots) – Aufgrund des am 5.6.2021 örtlich immer wieder einsetzenden Starkregens liefen bei der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Einsätze auf. In Ottersheim wurde eine Souterrainwohnung knöchelhoch unter Wasser gesetzt. Hier musste zur Hilfeleistung die Feuerwehr verständigt werden.

Vermutlich aufgrund von Aquaplaning kam ein 34-Jähriger aus Rheinstetten mit seinem Fahrzeug im Bereich der B9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld, in Fahrtrichtung Karlsruhe, ins Schleudern. Nachdem das Fahrzeug die Mittelleitplanke touchiert hatte, drehte es sich um die eigene Achse und prallte nochmals gegen die Mittelleitplanke, ehe es zum Stillstand kam. Es blieb bei Sachschaden in Höhe von mindestens 4.500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer konnte das zuvor verunfallte Fahrzeug wahrnehmen und versuchte diesem auszuweichen. Hierbei geriet er ebenfalls aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug gleichfalls in die Mittelleitplanke. Auch hier blieb es bei Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Germersheim (ots) – Am 5.6.2021 gegen 11:00 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Rahmen ihrer Streifenfahrt in Germersheim ein ihnen bereits bekanntes Fahrzeug wahrnehmen.

Eine durchgeführte Kontrolle ergab die Gewissheit: Das Fahrzeug wurde erneut durch einen 39-jährigen Germersheimer geführt, welchem zu Anfang des Jahres bereits die Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war.

Dieses Mal hatte der Germersheimer zwar weder Alkohol noch Drogen konsumiert, aber nach wie vor keine Fahrerlaubnis, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Fahrt mit seinem Fahrzeug durfte der Germersheimer nicht mehr fortsetzen.

Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Wörth (ots) – Am Samstag 05.06.2021 kurz vor 18 Uhr wurde in Wörth ein getunter BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund der augenscheinlich durchgeführten Veränderungen am Fahrzeug wurde besonderes Augenmerk auf den technischen Zustand gelegt.

Dabei wurde festgestellt, dass nicht alle Veränderungen ordnungsgemäß von einer technischen Prüfstelle abgenommen wurden. Aus diesem Grunde war die Betriebserlaubnis erloschen. Auf den 19-jährigen Fahrzeugführer kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Medizinischer Notfall

Wörth-Büchelberg (ots) – Am Samstag 05.06.2021 kam es gegen 13:00 Uhr in Büchelberg zu einem medizinischen Notfall. Ein 67-jähriger Mann stürzte bei Hausarbeiten und befand sich hierauf in hilfloser Lage.

Ein Nachbar hörte die Hilferufe des Mannes und verständigte den Rettungsdienst. Die Tür konnte geöffnet werden und die Person anschließend vermutlich mit einer Fraktur ins Krankenhaus gebracht werden.