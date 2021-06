Frau sexuell belästigt

Frankfurt-Fechenheim (ots)(dr) – In der Max-Eyth-Straße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06. Juni 2021) gegen 00:35 Uhr zu einer sexuellen Belästigung. Eine 53 Jahre alte Frau war auf dem Nachhauseweg, als sich ihr ein bislang unbekannter Mann von hinten näherte und sie unsittlich im Schritt berührte.

Die Geschädigte schrie um Hilfe und der Mann flüchtete in Richtung einer dortigen Kleingartenanlage. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 180 cm groß, schmale Statur, helle Hautfarbe, bekleidet mit einer hellen Sweatjacke mit Kapuze.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem unbekannten Mann werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 51399 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Beim Dealen erwischt

Frankfurt (ots)-(dr) – Zwei 39-jährige Männer gerieten gestern Abend (05. Juni 2021) in der Innenstadt ins Visier von Zivilfahndern, nachdem offensichtlich Drogen und Geld in einem Fahrzeug die Besitzer wechselten.

Gegen 21:45 Uhr bewiesen zivile Beamte einen richtigen Riecher, als sie einen Mann und sein Fahrzeug unter Beobachtung nahmen, aus dem offenbar gedealt wurde. Es dauerte nicht lange bis ein weiterer Pkw vorfuhr, aus dem ein anderer Mann ausstieg. Der potentielle Kunde gesellte sich in der Folge zu dem anderen Mann ins Fahrzeug. Als sich die Wege der beiden Männer nach einiger Zeit wieder trennten, führte sie das offensichtliche Drogengeschäft jeweils in eine Kontrolle.

Polizeibeamte fanden schließlich rund 2,63 Gramm Haschisch bei dem mutmaßlichen Abnehmer der Drogen auf, den sie in Sachsenhausen anhalten konnten. Da zudem der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen sein Fahrzeug bewegte und dieser darüber hinaus über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, beendeten die Beamten prompt die Fahrt des 39-jährigen Mannes. Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Dealers, ebenfalls 39 Jahre alt, fanden die Beamten eine kleine Menge an Haschisch sowie Bargeld auf. Die aufgefundenen Beweismittel stellten die Beamten sicher.

Die zwei 39-jährigen Männer durften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmittel wurde eingeleitet.

34-Jähriger beschädigt Ampel und flüchtet

Frankfurt-Nordend/West (ots)-(dr) – Ein 34 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06. Juni 2021) mit seinem Fahrzeug auf der Eschersheimer Landstraße eine Ampel beschädigt. Nachdem er zunächst von der Unfallstelle geflüchtet war, konnte er später von einer Polizeistreife festgenommen werden. Offenbar fuhr er im alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw.

Zeugen beobachteten gegen 01:30 Uhr, wie der spätere Beschuldigte, ein 34 Jahre alter Mann, mit einem Peugeot die Eschersheimer Landstraße in nördliche Richtung entlangfuhr und an der Einmündung zur Polizeimeister-Kaspar-Straße gegen den Mast einer Fußgängerampel prallte. Durch den Zusammenprall knickte der Ampelmast um. Statt stehen zu bleiben setzte der 34-Jährige die Fahrt mit seinem Pkw fort. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung fanden Beamte das stark beschädigte Fahrzeug rund einen Kilometer weiter nördlich geparkt auf. Zu diesem Zeitpunkt lief der 34-Jährige an seinem Pkw vorbei und konnte an diesem festgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,89 Promille. Er wurde nach Sicherstellung seines Führerscheins und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Eschersheimer Landstraße war aufgrund des Trümmerfeldes und den Aufräumarbeiten zwischenzeitlich in nördliche Richtung gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(dr) – Am gestrigen Samstagmorgen 05. Juni 2021, kam es auf der Bundesautobahn 5 zu einem Verkehrsunfall, als ein Pkw infolge eines geplatzten Reifens mit einer Betonschutzwand kollidierte. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Die beiden 54 Jahre alten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 07:40 Uhr waren eine 54-jährige Frau und ihr gleichaltriger Beifahrer mit einem Land Rover auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel unterwegs. Nach derzeitigem Stand platzte zwischen der Anschlussstelle Westhafen und dem Nordwestkreuz ein Reifen des Fahrzeuges. Im weiteren Verlauf kam der Land Rover nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betongleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug anschließend auf das Fahrzeugdach und kam nach rund hundert Metern auf der mittleren Spur zum Liegen.

Sowohl die Autofahrerin als auch der Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Zur Erstversorgung der beiden Verletzten landete zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber. Das stark beschädigte Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die A5 in nördlicher Richtung für circa eine Stunde voll gesperrt. Nachdem zunächst nur die linke Fahrspur befahren werden konnte, erfolgte gegen 09:15 Uhr die vollständige Freigabe der Fahrbahn. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen.

Einsatzreiches WE durch Gewitter und Starkregen für die Feuerwehr

Frankfurt am Main (ots)-(tka) Nach dem Gewitter und Starkregen am Donnerstagabend gegen 19:30 wurden der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt in kürzester Zeit 85 Einsatzstellen gemeldet. Bei diesen handelte es sich größtenteils um vollgelaufenen Keller, vereinzelt wurden auch umgestürzte Bäume, abgerissenen Äste oder überflutete Unterführungen und Straßen gemeldet.

Die Einsätze wurden durch eine Vielzahl von alarmierten Freiwilligen Feuerwehrkräften, der DLRG Frankfurt und der Berufsfeuerwehr bis in die späten Abendstunden abgearbeitet. Betroffen waren vor allem die Stadtteile Niederrad, Sachsenhausen, Innenstadt und der Gallus. Im Laufe des Freitags wurden noch ca 20 Einsätze durch den Regen vom Vortag gemeldet.

Gegen 16 Uhr kam es wieder zu einem kleineren Gewitter über Frankfurt, infolge dessen wurden ca 10 Unwetterbedingte Einsätze der Leitstelle der Feuerwehr gemeldet. Auch hier handelte es sich vor allem um vollgelaufene Keller. Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es erneut zu einem größeren Gewitter mit Starkregen.

Bis 18 Uhr wurden der Feuerwehr ca 90 Einsatzstellen gemeldet. Auch bei diesen handelte es sich um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume/abgerissenen Äste und überflutete Straßen. Ebenfalls an diesem Tag wurde ein Großteil der Freiwilligen Frankfurter Feuerwehren alarmiert, die zusammen mit der Berufsfeuerwehr und der DLRG Frankfurt die Einsatzstellen anfuhren. Besonders betroffen waren die Stadtteile Sindlingen, Zeilsheim, Sachsenhausen, Niederrad und Teile der Innenstadt. Über Verletzungen von Personen ist nichts bekannt.

