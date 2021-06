Ludwigshafen-Berliner Platz (ots) – Am Sonntag 06.06.2021 gegen 03:20 Uhr, kam es auf Höhe des Berliner Platzes in der Bismarckstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Rahmen dessen wurde ein 24-jähriger Mann aus Ludwigshafen derart verletzt, dass er beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht ansprechbar war und umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verletzte zuvor von einer unbekannten Personengruppe verfolgt, zu Boden gebracht und letztlich am Boden liegend geschlagen und getreten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel: 0621/963-2122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.