Neustadt: Drei Verletzte bei Kollision mit PKW

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 06.06.2021, um ca. 13:35 Uhr befuhr eine 41-jährige PKW-Führerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Robert-Stolz-Straße in Neustadt in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Die Fahrzeugführerin kam hierbei ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW.

Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin, sowie deren beiden Kinder im Alter von 7 und 5 Jahren leicht verletzt. Auf Grund der Tatsache, dass bei dem Verkehrsunfall Kinder verletzt wurden, kamen vorsorglich zwei Rettungshubschrauber an die Unfallörtlichkeit. Letztendlich wurden die Verletzten lediglich mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die genaue Unfallursache konnte nicht eindeutig geklärt werden und bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Gesamtschaden wird nach aktuellem Stand auf ca. 16.000 Euro geschätzt.