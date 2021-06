Gewitterfront über Osthessen

Fulda

Im Laufe des Samstagnachmittags wurde der Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen mehrfach von einer Gewitterfront passiert. Ab 18.00 Uhr zentrierte es sich im Raum Fulda. Aufgrund Starkregens von 50-100 Liter pro qm in der Stunde kam es hier zu überfluteten Straßen, unzähligen herausgesprungen Gulli- und Kanaldeckeln, vollgelaufenen Kellern und Erdabgängen. Die Feuerwehr registrierte für den Landkreis Fulda 330 Einsätze, die aufgrund der Schadenslagen noch andauern bzw. auch am morgigen Tag noch abgearbeitet werden müssen. Der Schwerpunkt lag mit 230 Einsätzen im Stadtgebiet Fulda (Stand 22.30 Uhr). Glücklicher Weise wurde bei all diesen Ereignissen niemand verletzt. Auf den Autobahnen rund um Fulda ereigneten sich aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse vier Unfälle. In Höhe Flieden verlor um 19.54 Uhr auf der A66 ein 19 jähriger Fahzeugführer aus Frankfurt die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der Böschung. Er und sein Beifahrer mussten mit vermutlich leichten Verletzung in Fuldaer Krankenhäuser eingeliefert werden. Die übrigen Unfälle blieben ohne Personenschaden. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg blieb von der Gewitterfront unbehelligt. Im Vogelsbergkreis musste bei Alsfeld-Eifa die L 3144 wegen Überflutung gesperrt werden.

Seniorin in Grebenhain Ilbeshausen vermisst

Fulda

Seit dem Mittag wird die 83-jährige Marie Detjen aus der Seniorenresidenz Vogelsberg Hochwaldhausen in Grebenhain Ilbeshausen vermisst. Frau Detjen hat die Einrichtung zu Fuß verlassen und ist nicht in der Lage sich zu orientieren.

Personenbeschreibung:

schmächtige schlanke Gesalt, kleiner als 1,70 m kurze graue Haare, bekleidet mit rotem Schal,weiße Hose und bunter Pullover mit Blümchen

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person bitte an die Polizeistation Lauterbach (Tel.: 06641-9710) oder das Polizeipräsidium Osthessen (Tel.: 0661 – 1050)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 254

Am Samstag, 05.06.2021, um 13.40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50- jähriger Leichtkraftradfahrer aus Fulda tödlich verletzt wurde. Der Verunfallte befuhr mit seinem Zweirad die B 254 von Lauterbach kommend in Richtung Fulda. Nach der Abfahrt Rodges geriet er aus ungeklärter Ursache zunächst nach links in den Gegenverkehr, fuhr dann wieder nach rechts und anschließend in den angrenzenden Graben. Der Verunfallte erlag noch an der Unfallstelle seinen erlittenen Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 05.06.21, um 09:30 Uhr befuhr ein 79-jähriger Hünfelder mit einem Opel die Straße „Im Pohl“ aus Richtung Oberfeld kommend in Richtung L 3176 und wollte auf diese nach links in Richtung Oberrombach/Michelsrombach einbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Tanner mit einem Mercedes die L 3176 aus Richtung Oberrombach kommend in Richtung Hünfeld.

Der Hünfelder übersah den bevorrechtigten Tanner und fuhr in den Einmündungsbereich ein.

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw, an denen Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000,- Euro entstand.

Die Fahrzeugführer wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Verkehrsunfall auf der BAB A7, Hattenbacher Dreieck, FR Kassel

Hattenbach – BAB 7

Am 04.06.2021, gegen 19:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Alsfeld Ost und Kirchheim im Bereich des Hattenbacher Dreiecks, nachdem ein polnischer Fahrer mit einem in Deutschland zugelassenen Sattelzug die Kontrolle über diesen verlor und in die linke Betongleitschutzwand seiner Fahrbahn prallte. Der Fahrer blieb dabei entgegen ersten Annahmen unverletzt.

Durch den Aufprall brachen Teile der Betongleitschutzwand heraus und schleuderten auf die Gegenfahrbahn. Dies führte dazu, dass weitere sechs Verkehrsteilnehmer über die Trümmerteile fuhren und dabei Sachschaden an deren Kraftfahrzeuge entstand.

Aufgrund von Bergungsarbeiten waren die Bundesautobahnen A5 und A7 in Fahrtrichtung Kassel ab 22:30 Uhr für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Im Anschluss war der rechte Fahrstreifen noch bis 00:20 Uhr gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde empfohlen.

Zur Absicherung und Räumung der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Niederaula und der Autobahnmeisterei Hönebach vor Ort eingesetzt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 65.000 EUR.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer (10jähriges Kind)

Gemünden (Feldatal)

Am 04.06.21 um 17:30 Uhr kam es in 35329 Gemünden in der Ortsdurchfahrt, Bleidenröder Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 10 jährigen Kind auf einem Fahrrad. Der 36 jährigen Fahrzeugführer aus Homberg (Ohm) fuhr mit seinem Seat die Bleidenröder Straße von der Autobahn aus kommend in Richtung Ortsmitte. Das 10 jährige Kind aus Gemünden befuhr einen Feldweg und wollte die Bleidenröder Straße überqueren. Ohne anzuhalten und zu bremsen überquerte das Kind die Hauptstraße. Der Pkw-Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind prallte gegen die Fahrzeugfront, schleuderte über die Motorhaube und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Das Kind erlitt nach erster Einschätzung ein Schädel-/Hirntrauma und Schürfwunden. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum nach Gießen verbracht. Ein Fahrradhelm wurde „zum Glück“ getragen. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.