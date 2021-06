Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Glasscherben im Sandkasten – Neu-Isenburg

Am Samstagmorgen entdeckten spielende Kinder am Spielplatz Birkengewann, nahe der Feuerwehr Neu-Isenburg, Glasscherben in einem Sandkasten. Im Rahmen der anschließenden Überprüfung durch das hinzugezogene Ordnungsamt der Stadt Neu-Isenburg und einer Streife der Polizeistation Neu-Isenburg konnten unzählige Glasscherben im Sandkasten aufgefunden werden, welche sich auch tiefer im Sand befanden. Seit wann sich die Glasscherben im Sandkasten befinden ist nicht bekannt. Durch das Ordnungsamt Neu-Isenburg wurde der Spielplatz vorsichtshalber gesperrt und der Austausch des Sandes in die Wege geleitet. Die Entdecker der Glasscherben blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei in Neu-Isenburg ermittelt nun, ob die Glasscherben absichtlich im Sandkasten versteckt wurden und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06102 29020 zu melden.

E-Scooter geraubt – Obertshausen

Ein 16-Jähriger aus Frankfurt wurde am Samstag, gegen 22.15 Uhr, am Bahnhof in Obertshausen Opfer eines Raubes. Ein circa 9-jähriger Junge sprach den Frankfurter auf seinen mitgeführten E-Scooter an, ob er damit mal fahren dürfe. Als dieser das ablehnte wurde der 16-Jährige aus einer vierköpfigen Gruppe heraus von einem etwa 15-jährigen Jugendlichen geschlagen und seines Scooters beraubt. Alle fünf Personen entfernten sich anschließend mit der S-Bahn in Richtung Rodgau.

Der Haupttäter wird als circa 15 Jahre alt und 175cm groß beschrieben, welcher lockige Haare trug. Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen T-Shirt und einer Gucci Kappe mit einem auffälligen Tiger-Print.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.