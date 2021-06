Transporter aufgebrochen – Werkzeug gestohlen, Wiesbaden,

Dotzheim, Schlehdornstraße, Freitag, 04.06.2021, 16:00 Uhr bis Samstag,

05.06.2021, 10:00 Uhr

(jka)Diebe schlugen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen eine

Scheibe eines Kleintransporters ein und entwendeten Werkzeug im Wert von

mehreren Hundert Euro. Ein Renault Kangoo war das Ziel von Autoaufbrechern in

der Schlehdornstraße. Die bislang unbekannten Täter zerstörten an dem

Transporter eine Seitenscheibe umso in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Dort

erbeuteten sie einen mit Schlagbohrer, Akkuschrauber und sonstigen Materialien

gefüllten Werkzeugkoffer im Wert von ungefähr 1.000 Euro. Hinweisgeber und

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0611 / 3452540 beim 5. Polizeirevier

in Wiesbaden.

Streit um Geldschein endet mit Schlägen und Tritten, Wiesbaden, Biebrich,

Waldstraße, Samstag, 05.06.2021, 20:40 Uhr

(jka)Am Samstagabend soll es in der Waldstraße im Streit um einen

Zehn-Euro-Schein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männer

gekommen sein. Gemeinsam mit Bekannten hielt sich gegen 20:40 Uhr der 75-jährige

Geschädigte in der Waldstraße Ecke Jägerstraße auf. Ein am Boden liegender

Geldschein erregte plötzlich die Aufmerksamkeit eines 64-Jährigen, der angegeben

haben soll, dass es sein Geld sei. Erst stritt man sich, dann übergoss man sich

mit Bier und schließlich soll sich eine Rangelei entwickelt haben, in deren

Verlauf Schläge und Tritte ausgeteilt worden sein sollen. Zumindest klagte einer

der beteiligten beim Eintreffen der alarmierten Polizei über Schmerzen und wurde

vorsorglich durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus

verbracht. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden nimmt

Hinweise unter 0611 / 3452340 entgegen.

Elektro-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss stehend gestoppt, Wiesbaden,

Dotzheim, Wiesbadener Straße, Freitag, 04.06.2021, 23:00 Uhr

(Fu)Am Freitagabend wurde ein E Scooter Fahrer in der Wiesbadener Straße durch

eine Streife des 4. Polizeireviers angehalten und kontrolliert. Die Beamten

stellten bei einem Atemalkoholtest fest, dass der 43 -jährige Wiesbadener unter

dem Einfluss von Alkohol stand. Das Testgerät ergab einen Wert von 2,91

Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt.

Der Wiesbadener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Kradfahrer stürzt auf rutschiger Fahrbahn, Wiesbaden- Naurod, Auffahrt zur

B455, Samstag, 05.06.2021, 13:15 Uhr

(jk)Am frühen Samstagnachmittag wurde ein Wiesbadener Kradfahrer bei einem

Unfall mit seinem Motorrad leicht verletzt. Der 40- jährige beabsichtigte von

Naurod kommend auf die B455 in Richtung Wiesbaden aufzufahren. Infolge der

Unwetter des vergangenen Tages wurde offenbar Rollsplitt auf die Fahrbahn

gespült. Der Kradfahrer verlor auf dem rutschigen Untergrund die Kontrolle über

sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde

zur Kontrolle in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein

Schaden in Höhe von rund 1500,- Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu

leichten Verkehrsbehinderungen.

Kind bei Unfall angefahren,

Wiesbaden, Klarenthal, Aarstraße 27, Samstag, 05.06.2021, 14:25 Uhr

(jk)Am Samstagnachmittag wurde ein sechsjähriges Kind bei einem Unfall auf der

Aarstraße leicht verletzt. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Taunusstein befuhr

mit ihrem Wagen die Aarstraße stadteinwärts. In Höhe des dortigen Rewe- Marktes

überquerte das Mädchen die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz einer

sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Autofahrerin den Zusammenstoß

nicht mehr verhindern, so dass das Kind gegen das Fahrzeug prallte und auf die

Straße stürzte. Bei dem Aufprall zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu

und wurde vorsorglich zur Kontrolle in eine Wiesbadener Kinderklinik gebracht.

Am PKW entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten

Verkehrsbehinderungen.

Bei Unfall zwei Autos und Mauer beschädigt – Hoher Sachschaden, Wiesbaden,

Schierstein, Karl-Lehr-Straße, Sonntag, 06.06.2021, 03:15 Uhr

(jka)Im Wiesbadener Stadtteil Schierstein kam es am frühen Sonntagmorgen gegen

03:10 Uhr in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen einem VW Arteon

und einem Honda Legend. Ein 19-Jähriger befuhr die Freudenbergstraße aus

Richtung Stielstraße kommend um über die Karl-Lehr-Straße hinaus in die

Reichsapfelstraße einzufahren, während sich ein 21-Jähriger mit seinem Honda der

Kreuzung in der Karl-Lehr-Straße näherte. Aus bislang ungeklärter Ursache

kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch den Aufprall wurde der VW noch

gegen die Mauer einer Gaststätte geschleudert. Die stark beschädigten PKWs

mussten abgeschleppt, ausgetretene Betriebsflüssigkeiten durch die Feuerwehr

beseitigt werden. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Der

entstandene Gesamtschaden wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Zeugen und

Hinweisgeber melden sich bitte unter 0611 / 3452540 beim 5. Polizeirevier in

Wiesbaden.

Meldungen der Feuerwehr Wiesbaden

05.06.2021 Unwetter über Erbenheim und Nordenstadt sorgt für über 40 Einsätze der Feuerwehr

Am heutigen Samstagnachmittag hat ein lokaler Starkregen insbesondere in den Wiesbadener Stadtteilen Erbenheim und Nordenstadt für Überflutungen gesorgt. Insgesamt wurden von Kräften der Feuerwehr Wiesbaden über 40 Einsätze bearbeitet, in der Mehrzahl galt es überflutete Keller wieder von Wasser zu befreien.

Besonders viele Einsätze waren in der Buschungstraße sowie dem Neubaugebiet in der Wandersmannstraße zu verzeichnen. Hier musste von der Feuerwehr ein provisorischer Damm gebaut werden, um das Nachlaufen von Wasser zu verhindern. Wie an den anderen Einsatzstellen auch kamen zur Schadensbeseitigung eine Vielzahl von Pumpen und Wassersaugern zum Einsatz.

Da die Notrufleitungen in der Leitstelle während und direkt nach dem Unwetter stark ausgelastet waren, wurden in der Zentralen Leitstelle alle verfügbaren Arbeitsplätze besetzt und mit Personal der IuK-Gruppe verstärkt, um die Vielzahl der Einsätze strukturiert abzuarbeiten.

Von Seiten der Feuerwehr Wiesbaden waren 17 Freiwillige Feuerwehren sowie die IuK- und die Logistikgruppe mit über 200 Kräften im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.

Folgemeldung: Zweites Unwetter am Abend, über 40 weitere Einsätze

Die Einsatzmaßnahmen des ersten Unwettereinsatzes waren noch im Gange, als um kurz vor 20 Uhr eine weitere Unwetterfront über das Stadtgebiet zog. In der Folge mussten durch die Zentrale Leitstelle wieder Freiwillige Feuerwehren alarmiert werden, so dass in der Spitze alle 20 Freiwillige Feuerwehren mit fast 300 Kräften im Einsatz waren.

Einsatzschwerpunkte waren in diesem Fall insbesondere die Stadtteile Bierstadt, Igstadt, Erbenheim, Kostheim, Kastel und Schierstein.

Zur Stunde dauern die Einsatzmaßnahmen noch a. Insbesondere am ursprünglichen Einsatzschwerpunkt in der Wandersmannstraße/Oberfeld in Erbenheim sind immernoch Einsatzkräfte vor Ort, dieser Einsatz wird sich vermutlich auch noch die ganze Nacht hinziehen. Die Straße Oberfeld zwischen Erbenheim und Igstadt ist aktuell noch gesperrt (jh).

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrunkener greift Polizisten an

Bad Schwalbach (ots) – Rüdesheim am Rhein, Freitag 04.06.2021, 23:58 Uhr.

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in

der Rüdesheimer Rheinstraße. Ein Mann wurde zunächst aus einem Hotel in der

Rheinstraße verwiesen, da er sich dort ungebührlich gegenüber anderen Gästen

gebar. Bereits zuvor meldeten sich mehrere Mitteiler telefonisch bei der Polizei

aufgrund des offenbar aggressiven Mannes. Eine Streife der Rüdesheimer Polizei

wollte vor Ort den Sachverhalt aufklären, traf den Verursacher jedoch nicht mehr

an. Die eingesetzten Polizisten wurden nun aber von dem Herrn, welcher zuvor den

Störenfried des Hotels verwies, nicht nur unkooperativ empfangen. Der Mann griff

die Beamten erst verbal, dann drohend und letzten Endes körperlich an. Weitere

Unbeteiligte gesellten sich hinzu. Insgesamt mussten vier Streifen, teils aus

dem Umland, zur Tatörtlichkeit eilen. Der Angriff des Mannes konnte durch die

eingesetzten Streifen nur mittels körperlicher Gewalt unterbunden werden. Im

Anschluss wurde er festgenommen und zur Polizeistation Rüdesheim verbracht. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Ihn erwartet

nun ein Strafverfahren.

Der Polizei liegen Hinweise vor, dass möglicherweise von Tatzeugen Videos oder

Fotos gemacht wurden. Solche Personen werden aufgefordert, ihre Aufnahmen nicht

im Internet zu veröffentlichen, sondern der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Weitere Hinweisgeber oder Augenzeugen melden sich bitte bei der Polizei

Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722/91120 oder jeder anderen

Polizeidienststelle.