Heidelberg-Eppelheim: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Mannheim (ots) – Gegen 14:08 Uhr kam es am Sonntag Mittag zu einem Zusammenstoß

zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn. Die Hintergründe des

Unfallhergangs werden momentan noch geklärt. Über die schwere der Verletzungen

des Fußgängers kann noch keine Auskunft gegeben werden. Die Polizei und der

Rettungsdienst sind vor Ort.

Heidelberg / Altstadt: Betrunkener E-Scooter Fahrer kontrolliert

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr, kontrollierten

Beamte des Polizeirevier Heidelberg – Mitte den 38-jährigen Fahrer eines

E-Scooter. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten bei Ihm einen

deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert

von etwa 1,2 Promille. Dem 38-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit

im Verkehr.

Heidelberg / Handschusheim: Straßenbahn beim Abbiegen übersehen – Unfallverursacherin leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, übersah die 25-jährige

Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta beim Abbiegen, von der Berliner Straße in die

Zeppelinstraße, eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte

mit dieser im Gleisbereich. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht

verletzt, konnte die Unfallstelle aber selbstständig verlassen. An dem Pkw und

der Straßenbahn entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Heidelberg / Südstadt: Randalierer beschädigen mehrere Kleingärten

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte

Täter mehrere Gartentore im Kleingartenverein am Schrebergartenweg. Nach

bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen die sachdienliche

Hinweise zu den Verursachern geben können werden gebeten dies dem Polizeirevier

Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-34180 zu melden.

Heidelberg: Unfall unter Alkohol und Drogen verursacht und geflüchtet

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen verursachte ein zunächst noch

unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall im Sandwingert im Stadtteil

Wieblingen, ließ sein total beschädigtes Auto stehen und flüchtete zu Fuß.

Kurz vor 4 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei, dass ein total

beschädigter Opel auf der Straße stünde. Offenbar wären drei geparkte Fahrzeuge

beschädigt und der Fahrer sei geflüchtet.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der Opel-Fahrer offenbar auf seiner

Fahrt durch den Sandvingert aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über

sein Fahrzeug verloren und war gegen drei geparkte Fahrzeuge geprallt. Eines

dieser Fahrzeuge wurde ebenfalls total beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf

rund 30.000.- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum Halter des im Ausland zugelassenen Opels führten die

Unfallfahnder zur Wohnadresse einer jungen Frau in Wieblingen. Die 20-jährige

war leicht verletzt und stand sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss. Sie

wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo auch die Blutentnahme

durchgeführt wurde.

Der Opel sowie ihre zur Unfallzeit getragene Kleidung wurde zur Spurensicherung

sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Verkehrspolizei Heidelberg

übernommen.

Heidelberg: Farbschmierereien an Schule; Schaden noch unbekannt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem

öffentlichen Gebäude ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte gegen fünf

bislang unbekannte Täter. Ein Zeuge hatte am frühen Mittwochabend, gegen 18.20

Uhr, die Unbekannten beim Besprayen der östlichen Wand des Helmholtz-Gymnasiums

in der Römerstraße entdeckt und die Polizei informiert. Beim Eintreffen der

ersten Streife kurze Zeit später waren alle fünf bereits geflüchtet. Sie werden

wie folgt beschrieben:

Person: Sprayer, langärmlicher, grauer Kapuzenpullover. Person: weißes T-Shirt, dunklere Hautfarbe, sehr schlank. Person: „Schmieresteher“ an der Zufahrt zum Schulhof; schwarze Kleidung;

hellblaue OP-Maske; Brille mit dünnem Rahmen; kurze, schwarze Haare. Person: „Schmieresteher“; kräftige Statur; dunkle Haare; schwarze

Umhängetasche. Person: „Schmieresteher“; weißes T-Shirt.

Eine der Personen trug eine braune Papiertüte mit roter Aufschrift bei sich.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen müssen die Sprayer in der Nacht zum

Donnerstag zum Weitersprayen nochmal zum Schulgelände zurückgekehrt sein. Bei

einer Absuche des Schulgeländes fanden sich am Donnerstagvormittag Spraydosen

und Schablonen, die sichergestellt und nun nach Spuren untersucht werden.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht geschätzt werden.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat und oder den Sprayern geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu

setzen.