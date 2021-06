Weinheim: Fahranfängerin verursacht Unfall und flüchtet; Führerscheinbeschlagnahme

Weinheim (ots) – Am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, fuhr eine 18-jährige

Fahranfängerin mit ihrem Peugeot im Suezkanalweg, Einmündung Südliche Bergstraße

auf einen stehenden Renault auf und verursachte einen Schaden von rund 2000.-

Euro. Nach kurzen Diskussionen mit deren Fahrerin setzte die 18-Jährige die

Fahrt fort. Sie wurde wenig später zuhause angetroffen. Ihr Führerschein wurde

beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht dauern an.

Leimen: Hochbetagter Senior bei Verkehrsunfall sehr schwer verletzt; Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Sehr schwere Verletzungen zog sich ein 94-jähriger Fußgänger zu,

die er bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in der Straße „Am Mühlweg“

erlitten hatte.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Heidelberger Verkehrspolizei ergaben, war

ein 37-jähriger VW-Fahrer in der Straße rückwärtsgefahren und hatte dabei den

Fußgänger übersehen. Trotz den leichten Zusammenstoßes stürzte der Senior und

zog sich Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik

gebracht. Am Auto entstand kein Schaden.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 oder beim Polizeiposten Leimen,

Tel.: 06224/1749-0 zu melden.

Weinheim: 14-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein auf Roller erwischt

Weinheim (ots) – Ein 14-jähiger Junge wurde am Freitagabend beim Rollerfahren

ohne Fahrerlaubnis aber dazu unter Drogeneinfluss festgestellt.

Eigentlich sollte der Jugendliche, der auf einem von der Bertleinsbrücke

verlängerten Feldweg unterwegs war, nur deshalb angehalten werden, um ihn als

Zeuge zu einem Unfall zu befragen, der sich in der Nähe ereignet haben soll.

Der Jugendliche drehte jedoch den „Gashahn“ seines Rollers auf und brauste

davon. Er wurde jedoch schnell eingeholt und konnte aus von der Beifahrerseite

des Streifenwagens heraus, verbal zum Anhalten bewogen werden.

Weshalb er vor der Polizei flüchtete, war schnell klar. Er hatte offenbar

Marihuana geraucht und keinen Führerschein.

Um die Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde eine Blutentnahme im Beisein

eines Elternteils durchgeführt. Anschließend durfte der Jugendliche wieder

gehen.

Sinsheim: Durchfahrtshöhe überschritten; Lkw bleibt mit Aufbau an Bahnunterführung hängen; Notfallmanagement der Bahn lässt Unterführung auf Schäden überprüfen

Sinsheim (ots) – Rund eine Stunde waren Polizei und Abschlepper am

Freitagnachmittag damit beschäftigt, einen Lkw zu befreien, der gegen 16.30 Uhr

mit seinem Aufbau an der Bahnunterführung im Schwimmbadweg hängen geblieben war.

Dem 24-jährigen Fahrer konnte weder vor noch zurück.

Durch Ablassen der Luft aus den Reifen gelang es schließlich, den Klein-Lkw zu

befreien. Durch die starke Beschädigung des Spezialaufbaus, musste der Lkw

abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Ob an der Bahnunterführung ein Schaden entstand, steht ebenfalls noch nicht

fest. Das Notfallmanagement der Bahn wird in den kommenden Tagen die

Unterführung inspizieren und dazu die bereits seit einigen Tagen und bis Mitte

Juni erfolgte Streckensperrung an der Unfallstelle nutzen.

Eppelheim: Ladendiebstahl in Discountmarkt im großen Stil; Angestellter eines jagt Tätern die wieder Beute ab; Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Im großen Stil wollten zwei bislang unbekannte Männer am

Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, in einem Discount-Markt in der Grenzhöfer Straße,

Ecke Handelsstraße einkaufen.

Sie packten dazu einen Einkaufswagen mit eine Motorsägen, Werkzeugkoffern,

Kaffee, elektrischen Zahnbürsten, Windeln, Waschpulver und vielen Kleinartikeln

proppenvoll und verließen über die Zugangstür den Markt.

Ein 20-jähriger Angestellte durchschaute sofort den Plan des Duos, folgte den

Männern und jagte ihnen den Einkaufswagen mit Diebesgut im Wert von mehreren

hundert Euro wieder ab.

Die Unbekannten sprinteten weiter zu einem geparkten grauen Renault-Van mit

MA-Kennzeichen und flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne

Ergebnis. , Die Ware wurde sichergestellt und soll spurentechnisch untersucht

werden. Auch die Ermittlungen zum Tatfahrzeug und den Tätern laufen bereits auf

Hochtouren. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 30-40 Jahre; ca. 185 cm; stämmig mit deutlichem Bauansatz;

Südosteuropäer; kurze, dunkle Haare, sehr stark gebräunt. Er trug ein schwarzes

T-Shirt mit zwei weißen Streifen und eine kurze Hose. Täter: ca. 25-30 Jahre; ca. 185 cm; sehr schlank; Südosteuropäer; dunkle

Haare mit deutlichen Geheimratsecken, stark gebräunt. Er trug ein rotes

Polo-Shirt, dunkle kurze Hosen und schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den beiden Tätern und deren Fahrzeug geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim, Tel.: 06224/766377

oder dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Sinsheim: Auto prallt gegen Mauer; Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz; Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 58-jährige Fahrer des

Audi am Verkehrsunfall alleinbeteiligt. Er befuhr die Neulandstraße von der

Jahnstraße kommend in Fahrtrichtung Museum / Arena. Kurz vor der Einmündung zur

Gutenbergstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab, überfuhr eine Mülltonne und kam an einer Hauswand zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und musste durch die

Feuerwehr Sinsheim mittels Hydraulikschere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im

Anschluss an die notärztliche Erstversorgung am Unfallort wurde er mit dem

Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Nach Auskunft des

Notarztes bestand zum Zeitpunkt des Transportes keine Lebensgefahr.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Über die Schadenshöhe am Fahrzeug und an der

Hauswand liegen noch keine Angaben vor. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:30 Uhr konnte die Straßensperrung wieder aufgehoben und der

Fahrzeugverkehr freigegeben werden.