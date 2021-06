Mannheim-Innenstadt: Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW, Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Innenstadt (ots) – Gegen 14:50 Uhr kam es in Mannheim in der

Marktstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW.

Derzeit ist die Markstraße vom Luisenring kommend für die Unfallaufnahme

gesperrt. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden derzeit ermittelt. Über

die schwere der Verletzungen des Radfahrers kann noch keine Auskunft gegeben

werden. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Mannheim/Waldhof: Nach Vorfahrtsverletzung zwei Leichtverletzte

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, kam es im Stadtteil

Waldhof nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr ein

35-Jähriger mit seinem VW Golf die Straße Guter Fortschritt in Richtung Stiller

Weg. An der Kreuzung Guter Fortschritt/Korbangel Straße missachtete er die

Vorfahrt eines von rechts kommenden 32-jährigen Polo-Fahrers. Durch den

Zusammenstoß wurden der 32-jährige Polo-Fahrer und die 31-jährige Beifahrerin

des Unfallverursachers leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Da beide Pkw nicht mehr

fahrbereit waren mussten sie abgeschleppt werden.

Mannheim/Schwetzingerstadt: Nach Verlust der Wohnungsschlüssel Schmuck aus Wohnung entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag, in der Zeit von 17.00 bis 18.45 Uhr, nutzten

bislang Unbekannte das Missgeschick einer 80-jährigen Bewohnerin eines

Mehrfamilienhauses in der Keplerstraße aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

verlor die geschädigte Mieterin ihren Wohnungsschlüssel in unmittelbarer Nähe

ihres Wohnanwesens. Wohl durch bislang Unbekannte aufgefunden, lokalisierten

diese die im 2 Obergeschoß befindliche Wohnung der Geschädigten und gelangten so

in diese. Aus der Wohnung entwendeten die Unbekannten Schmuck im Wert von ca.

3000,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe

Eigentum geführt.

Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt,

Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444, aufzunehmen.

Mannheim/Neckarau: 24-Jähriger und 28-Jähriger betrunken mit E-Scootern unterwegs

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, um 00.30 Uhr, fielen einer Streife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau gleich zwei E-Scooter Fahrer auf, die die

Mönchwörthstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Schulstraße

befuhren. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei den 24 und 28 Jahre

alten Männern, dass diese nach Alkohol rochen. Ein Atemalkoholtest förderte dem

24-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,04 Promille und bei dem 28-Jährigen

einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille zu Tage. Beiden wurde eine Blutprobe

entnommen. Ihre Führerscheine wurden einbehalten und sie müssen sich nun wegen

der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Unfall in Mannheim auf der Kurt-Schumacher-Brücke / Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen – eine Frau verletzt – Stau auf dem Luisenring – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw am

05.06.2021, um 16.02 Uhr, die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung

Ludwigshafen. Kurz vor der Ausfahrt in Richtung Oppau wechselte er unvermittelt

von der linken Fahrspur über den rechten Fahrstreifen in die Ausfahrt. Ein

weißer BMW auf dem rechten Fahrstreifen musste stark abbremsen, um eine

Kollision zu vermeiden. Zwei nachfolgende Mercedes-Benz-Fahrer konnten noch

rechtzeitig abbremsen. Der 31-jährige Fahrer eines nachfolgenden Opel Astra fuhr

dann aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf den stehenden Mercedes auf. Ein

nachkommender Mazda MX5 knallte letztlich noch auf den Opel Astra auf. Der

49-jährige Fahrer und die 41-jährige Beifahrerin im Mazda wurden mittels RTW in

ein Krankenhaus verbracht. Der 49-Jährige konnte das Krankenhaus unverletzt

verlassen, die 41-Jährige erlitt ein HWS sowie eine Augenverletzung. Die

weiteren beteiligten Fahrzeugführer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand ein

Schaden in Höhe von 1.500 Euro, am Opel Astra in Höhe von 5.000 Euro und am

Mazda wurde der Sachschaden auf 6.000 Euro geschätzt. Aufgrund des hohen

Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau auf dem Luisenring bis zum

Kurpfalzkreisel. Nachdem der Mazda gegen 17.40 Uhr abgeschleppt wurde, konnte

der rechte Fahrstreifen freigegeben werden, wodurch sich die Verkehrslage

entspannte. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten

sich beim Verkehrsdienst Mannheim unter der 0621/174-4222 zu melden.

Mannheim: Auto einer jungen Frau erheblich zerkratzt; hoher Schaden; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitagabend wurde das Auto einer jungen Frau von einem

bislang unbekannten Täter erheblich zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund

5.000.- Euro geschätzt.

Die 22-jährige hatte ihren BMW gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in der

Rheinmühlenstraße vor dem Anwesen Nr. 7 geparkt. Als sie kurz vor 24 Uhr zu

ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest und erstattete Anzeige

beim Polizeirevier Schwetzingen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 oder an das

Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0.

Mannheim: Einbruch in Drogeriemarkt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in die Filiale eines

Drogeriemarktes in der Sonderburger Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht

noch nicht fest. Die Alarmanlage des Marktes wurde gegen 3.50 Uhr ausgelöst.

Wahrscheinlich wurde der Täter dadurch gestört und er suchte das Weite. Der

Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Zeugen wenden sich bitte an das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0.

Mannheim: Unfall im Kreuzungsbereich; zwei Verletzte; hoher Schaden

Mannheim (ots) – Kurz vor 22 Uhr ereignete sich am Freitagabend ein

Verkehrsunfall an der Kreuzung in den Quadraten T3/U3. Eine 37-jährige

Mini-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 69-jährigen Audi-Fahrers. Beide

wurden mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren total

beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000.- Euro

geschätzt.

Heidelberg/Mannheim: Weitere Entspannung auf Heidelberger Neckarwiese; großer Andrang in Altstadt; wenige Straftaten; wenige Poser; vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes von Freitag auf Samstag

Heidelberg/Mannheim (ots) – Am Freitagabend besuchten sehr wenige Menschen die

beliebten Treffpunkte und Anziehungspunkte in Heidelberg (Neckarvorland,

Bismarckplatz und Philosophenweg) und in Mannheim (Innenstadt, Wasserturmanlage

mit Plankenkopf, Stephanienufer sowie Jungbuschpromenade). Ausnahmen bildeten

die Heidelberger Altstadt und das Neckarufer in Mannheim. Dabei waren auch vier

Polizeipferde des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen zum wiederholten Male

auf der Neckarwiese in Heidelberg im Einsatz.

Heidelberg

Ab den späten Freitagnachmittagsstunden hatte die Neckarwiese nur wenig Zulauf,

sodass sich dort in der Spitze gegen 19 Uhr lediglich ca. 350 Personen

aufhielten, die Stimmung war entspannt. Lediglich einzelne im polizeilichen

Fokus stehende Kleingruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden hielten sich am

Rande der Neckarwiese auf. Sie wurden in Form der sogenannten

„Gefährderansprache“ über polizeiliche Maßnahmen informiert. Bereits deutlich

vor 22 Uhr setzten Abwanderungsbewegungen ein, wobei schon kurz nach 22 Uhr die

Neckarwiese leer war.

Schon frühzeitig herrschte in der Heidelberger Altstadt großer Andrang auf die

gastronomischen Betriebe und die Außenbewirtungen. Während nach Schließung der

Lokale um 22 Uhr viele Menschen die Altstadt ohne Zwischenfälle verließen,

stellten die Einsatzkräfte von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst einen

großen Zustrom junger Menschen, auch noch nach 22 Uhr in die Altstadt fest.

Viele brachten ihre alkoholischen Getränke mit, ließen sich an den

Sitzmöglichkeiten in der Fußgängerzone nieder und versorgten sich an

Schnellimbissen. Für Nachschub wurde dann an einem Alkoholverkaufskiosk gesorgt,

sodass sich auch noch gegen 23 Uhr eine lange Kundenschlange von ca. 50

wartenden Personen außerhalb des Geschäfts bildete. In der nahen peripheren

Umgebung hielten sich zusätzlich weitere rund 100 Personen auf. Da durch das

enge Anstehen die Einhaltung der Corona-Regeln nicht gegeben war und der

Betreiber des Kiosks keine Möglichkeiten sah, einen geregelten Ablauf zu

organisieren, wurde der Betrieb durch Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes

kurz nach 23 Uhr untersagt. Die zum Teil schon erheblich alkoholisierten

Personen wurden zum Gehen aufgefordert und kamen dem auch nach.

Kurz nach Mitternacht kam es im Bereich des Heumarktes zu einer lautstarken

Auseinandersetzung innerhalb einer Personengruppe. Als Unterstützungsbeamte der

Bereitschaftspolizei einschritten und Platzverweise erteilten, setzte sich ein

26-Jähriger Leimener gegen zwei Beamte zur Wehr. Der betrunkene Mann wurde

festgenommen und auf dem Revier eine Blutentnahme durchgeführt. Die Nacht über

blieb er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Kurz nach 1 Uhr wurde in der Fußgängerzone ein 30-jähriger Mosbacher

kontrolliert. Dabei setzte er sich gegenüber einer Beamtin zur Wehr und biss ihr

in den Finger. Sie wurde leicht verletzt, er landete in Polizeigewahrsam.

Fahrzeugverkehr fand im Heidelberger Stadtgebiet nur sehr mäßig statt. Dennoch

wurden von Kräften der Verkehrspolizei und der EG „Poser“ bis nach Mitternacht

beidseitige Durchfahrtskontrollen ab der Posseltstraße und der Neuenheimer

Landstraße und später rund um den Bismarckplatz weitere Verkehrskontrollen

durchgeführt. 35 Fahrzeuge, deren Insassen „Event- und Poser-Charakter“ zeigten,

wurden angehalten und nahezu 40 Personen kontrolliert. Vier Autofahrer werden

wegen „Unnötigen Lärmens“ angezeigt, ein technisch verändertes Auto wurde

beanstandet.

Mannheim

Auch in Mannheim waren die beliebten Treffpunkte sehr spärlich frequentiert.

Lediglich am Stephanienufer waren in der Spitze wenige hundert Menschen; die

Jungbuschpromenade säumten gerade einmal 100 Personen in der Spitze.

Einsetzender Regen beschleunigte die Abwanderungen. Am Neckarufer, unterhalb der

Kurpfalzbrücke, hatten sich nach der Wetterberuhigung gegen 23 Uhr wieder rund

200 Personen versammelt. Viele davon waren gegenüber den Beamten verbal

aggressiv. Durch polizeiliche Präsenz in deutlicher Größenbesetzung wanderten

schließlich alle ab.

Auch in Mannheim registrierte Mannheimdie Ermittlungsgruppe „Poser“ der

Mannheimer Verkehrspolizei nur wenige Poser im Stadtgebiet. Zehn Fahrzeuge

wurden über den Abend hinweg angehalten und Aufklärungsgespräche geführt, zehn

Platzverweise wurden erteilt.

Der polizeiliche Großeinsatz wird auch bis zum kommenden Montagmorgen,

insbesondere an den neuralgischen Punkten in Heidelberg und in Mannheim

fortgesetzt.

Die Bilanz in Zahlen:

Heidelberg

Kontrollierte Fahrzeuge: 51, davon 35 Poser, 4

Ordnungswidrigkeiten (unnötiger Lärm) und 1 Erlöschen der

Betriebserlaubnis

Ordnungswidrigkeiten (unnötiger Lärm) und 1 Erlöschen der Betriebserlaubnis Kontrollierte Personen: 180

Straftaten: 3, davon Widerstände: 2 und Körperverletzungen: 1

Platzverweise: 60

Mannheim

Kontrollierte Fahrzeuge: 30, davon 10 „Poser“

Kontrollierte Personen: 40

Platzverweise: 10

Mannheim/Paradeplatz – Verdächtiger Koffer führt zu größeren Absperrmaßnahmen am Paradeplatz

Mannheim (ots) – Aufgrund eines herrenlosen Koffers kommt es derzeit zu

umfangreichen Absperrmaßnahmen der Polizei im Bereich des Mannheimer

Paradeplatzes. Auch der Straßanbahnverkehr der RNV ist hiervon betroffen.

Kurz nach dieser Meldung konnte Entwarnung gegeben werden.