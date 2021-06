Mannheim: Live-Musik vor der Alten Feuerwache im Juni 2021

Julian Maier-Hauff, The Necronautics, Stjerne und The Outta Space Crew spielen im Juni bei „Homemade & Fresh“

Mannheim – Nach der Eröffnung der Open-Air-Saison am vergangenen Freitag geht es weiter vor den Toren der Alten Feuerwache – mit Electronic Jazz, Surfrock, Pop und Funk. Vier weitere Konzerte reihen sich ein in das musikalische Programm von „Homemade & Fresh“, der Veranstaltungsreihe für aufstrebende Bands aus Mannheim und der Region. Das Konzert am 4. Juni 2021 war ausgebucht, für alle weiteren gibt es noch eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Die Anmeldung erfolgt über anmeldung@altefeuerwache.com.

Am 4. Juni kombinierte Julian Maier-Hauff mit seiner „Küchencombo“ bestehend aus Lukas Hatzis (Bass), Konrad Hinsken (Piano) und Julian Losigkeit (Schlagzeug) Jazz mit Synthesizern und Elektronik. Die Band, die sich im ersten Lockdown in der eigenen WG-Küche formierte, improvisiert ihre Sets mit organischem, urbanem Flair – und macht damit jedes Konzert zu einem Unikat.

Danach folgt am 11. Juni die Mannheimer Surfband „The Necronautics“ mit ihrem energiegeladenen Sound aus traditioneller Surfmusik der 50er Jahre, Rockabilly, Punk, Jazz und Filmmusik. Die vier Musiker Florian Schlechtriemen (Schlagzeug), Heiko Duffner (Bass), Jörg Teichert (Gitarre) und Simon Seeleuther (Gitarre) rüsten sich auf für hallgetränkte Collagen aus Vintageklängen und Gitarrenfeuer.

Sängerin Stjerne kreiert am 18. Juni mit ihrer facettenreichen Stimme eine melodische und kraftvollen Mischung aus Pop, Soul und RnB.

“The Outta Space Crew” hat am 25. Juni instrumentellen Funk im Gepäck. Der Sound der fünf Musiker ist eine Reise durch verschiedene Stile – von Old School Funk, Breakbeats, Electro Boogie, Soul bis HipHop.

Wichtige Informationen zu den Konzerten

Der Eintritt ist frei, eine Spende für die auftretenden Künstler*innen von 5 Euro ist erwünscht.

Die Konzerte beginnen um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Maximal zehn Personen aus bis zu drei Haushalten dürfen zusammensitzen (Kinder bis 13 Jahre, Geimpfte oder Genesene werden nicht dazu gezählt).

Am Platz gilt Maskenpflicht.

Gäste benötigen:

Nachweis eines personalisierten, tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests durchgeführt von medizinischem Fachpersonal (z. B. Testzentrum)

oder Nachweis über eine vollständige Impfung (mind. 14 Tage nach der zweiten Impfung)

oder Genesenen-Bescheinigung

eine bestätigte Anmeldung über anmeldung@altefeuerwache.com

eine medizinische Atemschutzmaske (auch am Platz zu tragen)

Registrierung vor Ort per Luca-App oder Anmeldeformular

Konzerte finden nicht statt bei:

einem Ansteigen des Inzidenzwerts der Stadt Mannheim und damit verbundenen Einschränkungen

bei schlechtem Wetter

Für weitere Infos zu den Veranstaltungen, den jeweils gültigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln sowie Informationen zu kurzfristigen Änderungen im Programm oder Ablauf bitten wir interessierte Gäste, sich auf www.altefeuerwache.com oder den sozialen Medien zu informieren.