Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.06.2021

Bad Dürkheim: Trunkenheit im Straßenverkehr/ Verstöße gegen das BtMG und WaffG

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstagabend, 05.06.2021, gegen 22:55 Uhr meldet ein Zeuge einen Ford Fiesta mit verdächtiger Fahrweise im Hausener Weg in Bad Dürkheim. Der PKW Fahrer habe zuerst mit der Felge eine Mauer touchiert und anschließend beim Einparken den Motor abgewürgt. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wurde ein 56-jähriger Mann aus Bad Dürkheim schlafend im Fahrzeug angetroffen. Da deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 2,09 Promille. Da der Fahrer sich gegenüber den Beamten zunächst nicht ausweisen konnte, wurde er durchsucht. Hierbei wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Ausweisdokumente konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Um die Person eindeutig zu identifizieren wurde dessen Wohnanschrift aufgesucht. Dort konnten neben einem Führerschein auch mehrere Behälter mit Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwarten den 56-Jährigen mehrere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Bad Dürkheim: Geöffneter Bauzaun

Bad Dürkheim (ots) – Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei Bad Dürkheim am frühen Sonntagmorgen, 06.06.2021, gegen 02:00 Uhr drei Personen, welche sich an einem Bauzaun an der „Hochzeitsbrücke“ im Kurpark zu schaffen machten. Bei dem dortigen Bauzaun handelt es sich um eine Absperrung des zukünftigen Thermengeländes. Hier wurden mehrere Kabelbinder durchtrennt, sodass die Täter Zutritt zum Gelände hatten. Ob sie dieses betraten und ggf. Gegenstände entwendeten muss noch ermittelt werden. Bei den derzeit unbekannten Tätern handelt es sich um drei männliche Jugendliche, welche mit Kapuzenjacken bzw. Pullovern, Jeanshosen und Sportschuhen bekleidet waren. Die Täter waren mit Fahrrädern unterwegs und wurden im Bereich des Kursparks, des Mercure Hotels, der Agip Tankstelle und in der Kurbrunnenstraße gesichtet.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Ausheben eines Kanaldeckels

Freinsheim (ots) – Ein aufmerksamer Spaziergänger teilte der Polizei am Samstag, 05.06.2021, gegen 18:00 Uhr mit, dass in Freinsheim auf der Erpolzheimer Straße zwischen der Einmündung zum Riedweg und der Einmündung zu „In den Schlosswiesen“ durch einen unbekannten Täter ein Kanaldeckel ausgehoben wurde. Die eingesetzten Beamten konnten den Kanaldeckel in unmittelbarer Nähe auffinden und wieder ordnungsgemäß einsetzen. Glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer geschädigt. Dennoch stellt das Ausheben eines Kanaldeckels einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Freinsheim: Gefährlic,he Körperverletzung nach Gartenparty

Freinsheim (ots) – Am Sonntagmorgen, 06.06.2021 gegen 04:16 Uhr wurde der Polizei Bad Dürkheim mitgeteilt, dass es auf einem Gartengrundstück in Freinsheim zu Streitgespräch kam, wonach im Anschluss drei männliche Personen zwischen 17 und 19 Jahren auf einen 29-Jährigen einschlugen. Dieser wurde hierbei so stark im Mund- und Nasenbereich verletzt, dass er vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Hintergründe und genaue Tatumstände sind derzeit noch ungeklärt.

Ruppertsberg: Unbekannter läuft über geparkte Pkw

Ruppertsberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (04./05.06.2021) ist in Ruppertsberg in der Mittelgasse ein Unbekannter über mehrere geparkte Fahrzeuge gelaufen. Hierbei entstand an den Pkws Sachschaden. Nachvollziehbarweise konnten die betroffenen Eigentümer nicht die gleiche Begeisterung für diese Aktion aufbringen, wie vermutlich der Täter in der Nacht. Auch der Polizei fehlt das Verständnis für solche Freizeitbeschäftigungen. Hinweise, die zu dem Verursacher führen, bitte an die Polizei Haßloch (06324 / 933-0 oder pihassloch@polizei.rlp.de).

Haßloch: Fahrzeugführer volltrunken – auch Mitfahrer nicht verkehrstüchtig

Haßloch (ots) – Am Samstag, 05.06.2021, gegen 16:00 Uhr sollte ein Transporter in der Rudolf-Diesel-Straße durch eine Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da die Insassen nicht angegurtet waren. Während der Kontrolle konnten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei dem Fahrer wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Da der Betroffene in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich erhoben, um das Strafverfahren zu sichern. Seine drei Mitfahrer zeigten zwar geringere Atemalkoholwerte als der Fahrer selbst auf, waren jedoch auch alle drei nicht verkehrstüchtig. Daher wurde der Arbeitgeber verständigt, welcher die Personen und den Transporter schließlich bei der Polizei abholte.

Grünstadt: Hehler überführt – Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Grünstadt (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr, fiel Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes ein in Grünstadt abgeschlossenes Fahrrad auf. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass das Fahrrad nach vorangegangenem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer, welcher das Fahrrad zuvor als gestohlen gemeldet hat, wurde über den Fahrradfund unterrichtet. Der 24-jährige „neue Besitzer“ zeigte sich wenig erfreut über den Umstand, dass das Fahrrad sichergestellt worden war. Er gab an, dieses an einem Bahnhof gekauft zu haben. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

