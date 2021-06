Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl von Motorroller

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Abend des 04.06.2021 wurde der Motorroller eines 27-jährigen Geschädigten aus Neustadt entwendet. Der Mann parkte seinen Roller gegen 19:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Gegen 01:00 Uhr stellte er fest, dass der Motorroller nicht mehr da ist. Laut Angaben des Geschädigten handelt es sich bei dem Diebesgut um einen Motorroller der Marke Jinan Qingqi „RexMoto“ in den Farben schwarz/weiß.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Drei Verletzte bei Kollision mit PKW

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):