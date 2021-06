Neustadt: Unwettereinsatz am Freitag

Neustadt an der Weinstraße – Das angekündigte Unwetter zog am frühen Freitagnachmittag, 04.06.2021, gegen 14 Uhr am Haardtrand über Neustadt und hat sich über dem Ortsteil Königsbach mit einem Starkregen entladen.

Durch den Starkregen staute sich das Wasser in den Abwasserkanälen und Einläufen zurück. Dies führte dazu, dass in einige Keller Wasser eindrang.

Mit Pumpen konnten die alarmierten Einsatzkräfte die eingedrungenen Wassermassen wieder herauspumpen. Insgesamt mussten von der Feuerwehr vier Einsatzstellen davon zwei in der Erika-Köth-Straße, eine am Hitzpfad sowie eine im Jesuitengarten abgearbeitet werden. Zur etwaigen Höhe der Sachschäden können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.