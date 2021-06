Ludwigshafen: Eulen gegen Leipzig am 10. Juni 2021 vor 100 Zuschauern

Ludwigshafen – Die Zeit der Geisterspiele in der Friedrich-Ebert-Halle geht zu Ende, wenn die Inzidenzwerte in Ludwigshafen nicht wieder über 100 steigen. Im nächsten Heimspiel gegen SC DHfK Leipzig am Donnerstag, 10. Juni 2021 (19 Uhr), kann Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen gemäß der Corona-Verordnung des Landes 100 Zuschauer zulassen, bestätigt Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler.

„Wir befinden unser außerdem in intensiven, offenen Gesprächen mit den zuständigen Stellen bei Stadt und Land, um im Rahmen eines Modellprojektes in den letzten Heimspielen gegen Kiel und Göppingen mehr Zuschauer zulassen zu können und gleichzeitig einen wissenschaftlichen Mehrwert zu liefern“, sagt Lisa Heßler.

THW Kiel ist am Sonntag, 20. Juni (13.30 Uhr), zu Gast in Ludwigshafen, Frisch Auf Göppingen kommt am 27. Juni zum Saisonfinale in die Ebert-Halle.

„Das gemeinsame Ziel für das Spiel gegen Leipzig ist klar: Die 100, die in der Halle sind, machen Lärm für 2.000! Wir bereiten nun alles vor und werden kurzfristig Anfang nächster Woche über Bedingungen und Voraussetzungen zum Spiel zu kommen informieren und in die Kommunikation mit den Partnern und Dauerkarteninhabern gehen“, sagt die Eulen-Geschäftsführerin.