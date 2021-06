Landstuhl/BAB62 (ots) – Am Freitag 04.06.21 gegen 15:30 Uhr geriet der vordere rechte Reifen eines LKW-Anhängers während der Fahrt auf der BAB 62 in Fahrtrichtung Landstuhl kurz vor der AS Höheischweiler plötzlich in Brand. Der LKW sowie der Anhänger, waren beide mit Containern beladen, welche wiederum Hausmüll beinhalteten.

Der LKW-Fahrer konnte das Gespann auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und den Anhänger abkoppeln. Mittlerweile hatte durch die Wärmeentwicklung auch der Müll im Container des Anhängers angefangen zu brennen. Die Feuerwehren der VG Zweibrücken-Land waren mit einem Großaufgebot, sowie Unterstützung der Feuerwehr Pirmasens, vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Nach den Löscharbeiten konnte der Container vom Anhänger umgeladen und zum nahegelegenen Entsorgungsunternehmen verbracht werden. Der stark beschädigte Anhänger konnte durch ein verständigtes Abschleppunternehmen ebenfalls abtransportiert werden.

Auf dem Standstreifen entstand durch die Wärmeentwicklung eine Beschädigung der Fahrbahndecke. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei waren ebenfalls vor Ort.

Die Autobahn war in Frt. Landstuhl für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt. |pips