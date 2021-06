Betrunkenen Radfahrer völlig durchnässt aus Hofgraben gezogen

Kandel (ots) – Am Donnerstag 03.06.2021 um 22.10 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer den Radweg entlang des Hintergrabens in Kandel in Fahrtrichtung Minfeld. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts vom Radweg ab und stürzte in den Hofgraben. Beim Eintreffen der Polizei war er vom Rettungsdienst bereits völlig durchnässt aus dem Graben gezogen und erstversorgt worden.

Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,53 Promille. Zur weiteren Versorgung seiner oberflächlichen Verletzungen wurde der 58-Jährige in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeiinspektion Wörth bittet eine Zeugin, die die eingesetzten Beamten auf der Anfahrt auf den betrunkenen Radfahrer aufmerksam gemacht hat, um Kontaktaufnahme.

Radfahrer stürzt nach Lenkerberührung

Wörth am Rhein (ots) – Ein 27-jähriger und ein 28-jähriger Radfahrer befuhren am Donnerstag 03.06.2021 um 13.15 Uhr, nebeneinander den parallel zur L 540 verlaufenden Radweg von Jockgrim nach Wörth. Bei der Querung der Ludwigstraße stießen die Lenker der beiden Fahrräder aneinander sodass der 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Unfall durch gefährliches Überholmanöver

Schwegenheim (ots) – Donnerstagmittag 04.06.2021 befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer gegen 13 Uhr die Landstraße 537 zwischen Harthausen und Schwegenheim. Dort setzte er zu einem gefährlichen Überholmanöver an und versuchte, den vor ihm fahrenden PKW zu überholen. Dabei übersah er, dass sich im Gegenverkehr ein Auto näherte.

Beim Versuch, den Überholvorgang abzubrechen, stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich nur leicht. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, versuchte das ihm entgegenkommende Fahrzeug auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab.

Sowohl das Motorrad als auch der PKW mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.

Gegen den Motorradfahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.