Schwerer Raub in Arztpraxis

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 04.06.2021 gegen 08:20 Uhr hat ein 32-Jähriger in einer Arztpraxis in der Rheingönheimer Straße Medikamente geraubt. Der Mann soll unter Vorhalt eines Metallgegenstandes eine Angestellte in der Praxis bedroht und anschließend mehrere Medikamente entwendet haben.

Bei der Fahndung konnte der 32-Jährige in der Nähe kontrolliert werden. Die entwendeten Medikamente hatte er nicht mehr bei sich. Da unklar war, ob er die Medikamente eingenommen hatte, wurde er zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des Schweren Raubes ermittelt.

Lebensgefährte nach Handgreiflichkeit aus der Wohnung verwiesen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 03.06.2021 verständigte eine 31-Jährige die Polizei, da ihr 46-jähriger Lebensgefährte ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und erlitt mehrere kleinere Platz- und Risswunden.

Der 46-Jährige wurde von den Polizeikräften der Wohnung verwiesen, die Schlüssel wurden sichergestellt und es wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Die 31-Jährige und ihre Kinder konnten in der Wohnung bleiben.

Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer Beziehung sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in der Partnerschaft erleben, verständigen Sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle in Ludwigshafen erreichen Sie unter der Telefonnummer 0621 5292536. Weitere Beratungsangebote finden Sie bei der Stadt Ludwigshafen Beratung für Frauen bei Gewalterfahrung.

Kind bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 03.06.2021 gegen 16:00 Uhr, hat ein 20-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Sternstraße/Industriestraße die rotzeigende Ampel übersehen und ist mit zwei Kindern zusammengestoßen. Die beiden Jungen haben zusammen mit ihrer Mutter die Fahrbahn mit ihren Fahrrädern überqueren wollen, als sie von dem Auto des 20-Jährigen erfasst wurden.

Der 9-jährige Junge wurde leicht verletzt. Der 7-Jährige erlitt durch den Unfall einen Schock. Die Kinder wurden zur Untersuchung mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Prüfstelle für Kraftfahrzeuge

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 02.06.2021 bis 04.06.2021 in eine Prüfstelle für Kraftfahrzeuge in der Achtmorgenstraße ein. Aus den Räumlichkeiten wurden u.a. eine Bohrmaschine und zwei Kaffeemaschinen entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Schulungsgebäude

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Zeit vom 03.06.21, 00:00 Uhr bis 17:00 Uhr in das Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße ein. Aus den Schulungsräumen wurde ein Beamer entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Heinrich-Pesch-Haus beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Scheiben an drei Fahrzeugen eingeworfen

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 02.06. auf den 03.06.2021 schlugen oder warfen Unbekannte in der in der Saarlautererstraße an einem Auto und an einem Lkw jeweils eine Scheibe ein. Aus dem Lkw wurde zudem noch ein Navigationsgerät entwendet.

In der Saarburger Straße meldeten Zeugen am 04.06.2021, gegen 00:30 Uhr, ein Auto mit beschädigter Scheibe. Aus dem Auto wurde nichts entwendet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar.

Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.750 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

E-Scooter-Fahrer verursacht berauscht Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am 03.06.2021, gegen 23:30 Uhr soll ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Uhlandstraße gegen einen geparkten Wohnwagen gefahren sein. Als der Besitzer des Wohnwagens nachschauen wollte, sei der Fahrer geflüchtet. Der Besitzer verfolgte den 21-Jährigen und konnten ihn anhalten. Der E-Scooter-Fahrer gab zwar seine Personalien an, fuhr danach aber weiter.

Die verständigten Polizeibeamten konnten ihn zu Hause antreffen. Bei dem 21-Jährigen ergaben sich Hinweise auf eine aktuelle Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille und ein Drogentest fiel positiv auf THC aus. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden.

Dem Unfallverursacher wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Diebstahl von E-Bike

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 03.06.2021 entwendete im Zeitraum 5 Uhr bis 7:30 Uhr in der Hoheneckenstraße ein unbekannter Täter ein E-Bike. Das Damenrad der Marke Zündapp (graue Farbe) stand verschlossen vor einem Haus in der Sackgasse der Hoheneckenstraße (Nähe Kaiserwörthdamm).

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .