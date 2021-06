Bei Flucht vor der Polizei gestürzt

Billigheim-Ingenheim (ots) – Einen 18-jährigen Rollerfahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollten Polizeibeamte der Polizei Landau am späten Donnerstagabend 03.06.2021 um 23:45 Uhr auf der L544 kontrollieren. Der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen.

Nach einer kurzen Verfolgung wollte der Rollerfahrer vor der B38 in einen Feldweg abbiegen und stürzte hierbei. Aufgrund des Sturzes konnte der Fahrer gestellt und der anzunehmende Grund für die Flucht schnell ermittelt werden. Er konnte für den Roller keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Durch den Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Mit 3,2 Promille gestürzt

Herxheim-Hayna (ots) – 3,2 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem Rennrad-Fahrer, der am Donnerstagabend 03.06.2021 um 17:30 Uhr die L542 von Herxheim in Fahrtrichtung Hayna befuhr und am Ortseingang Hayna stürzte. Der 57-Jährige Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Rennrad-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehrt eingeleitet.

Vermisste 24-Jährige gefunden

Klingenmünster/Rastatt (ots) – Die vermisste 24-Jährige wurde am 01.06.2021 in Rastatt tot aufgefunden. Die Umstände lassen darauf schließen, dass die Frau sich selbst getötet haben könnte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wenn Sie Suizid-Gedanken haben, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.telefonseelsorge.de oder über die kostenlose Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116 123. Im Notfall sofort den Rettungsdienst 112 oder die Polizei 110 anrufen.

Leerstehende Hütte in Brand gesteckt – Beschreibung eines Tatverdächtigen

Edenkoben (ots) – Folgemeldung – Eine leerstehende Hütte wurde an den Bahngleisen in der Staatsstraße in Edenkoben am 03.06.2021 angezündet. Aufgrund von Hinweisen gibt es nun einen Tatverdächtigen.

Auf einem Fahrrad fuhr unmittelbar vom Brandort ein Mann weg (ca. 15:40 Uhr), der ein auffälliges schwarzes Shirt mit einem weißen Kreuz darauf trug.

Hinweise auf diese Person erbittet die Polizei Edenkoben unter 06323 9550.