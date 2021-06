Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Freinsheim: Motorradfahrer verletzt

Freinsheim (ots) – Am 03.06.2021, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der L522 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Krad-Fahrer. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L522 in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand. Am Kreisverkehr L522 / Dackenheimer Straße fuhr er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Kreisverkehr auf, kollidierte dort frontal mit einer Mauer und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad der Marke BMW und an der Kreiselanlage entschand ein Gesamtsschaden von 17000 Euro. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen, wurde die Verbandsgemeinde Freinsheim informiert. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Gönnheim: Randalierende Jugendliche

Gönnheim (ots) – Am 03.06.2021, gegen 00:30 Uhr, randalierten vier Jugendliche vor dem Jugendtreff in der Ludwigstraße in Gönnheim. Beim Eintreffen der Polizei rannten sie zunächst weg und ließen ihre Fahrräder und Rucksäcke zurück. Auf dem Boden war eine Menge Müll verteilt. Durch das Anzünden eines Pizzakartons wurde eine Gartenmauer leicht beschädigt. Weiterhin wurde ein Umleitungsschild umgeworfen. Durch Dokumente in einem Rucksack konnten die Jugendlichen ermittelt und deren Eltern kontaktiert werden. Die Jugendlichen erschienen dann auch nach und nach vor Ort. Der Höchstwert der durchgeführten freiwilligen Atemalkohltests lag bei 1,7 Promille. Nach belehrenden Gesprächen wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Das Jugendsachgebiet der Polizei Bad Dürkheim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Dackenheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Dackenheim (ots) – Am 04.06.2021 gegen 09:20 Uhr kam es auf der B271 im Bereich Dackenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 3 Personen verletzt wurden und ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 15.000 EUR entstand. Eine 54-Jährige aus dem Donnersbergkreis befuhr demnach mit ihrem PKW zuvor die B271 in Richtung Herxheim am Berg, gefolgt vom PKW einer 31-Jährigen aus Landau. Im Bereich der Einmündung „In den Weinbergen“ wollte die Fahrzeugführerin des ersten PKW nach links in die genannte Straße abbiegen – die Fahrzeugführerin des zweiten PKW diese im gleichen Moment überholen. Aus derzeit noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein PKW auf der Fahrbahn der B271, der zweite PKW nach einem Überschlag im Grünstreifen zum Stillstand kam. Die Insassen der PKW wurden durch den Aufprall verletzt. Die 54-Jährige sowie deren mit im PKW befindliche 21-jährige Tochter lediglich leicht, die 31-jährige Landauerin wurde mit Verdacht auf diverse Traumata vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung / Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Die B271 war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen ca. 09:30 bis 11:10 Uhr voll gesperrt – der Verkehr wurde über die umliegenden Ortschaften umgeleitet. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr VG Freinsheim, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei Grünstadt.

Haßloch: Einbruch in Gartengrundstück

Haßloch (ots) – Im Zeitraum vom 01.06.2021 bis 03.06.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Nähe des Sandbuckels in Haßloch.

Hier brachen sie zwei Gartenhäuschen auf und entwendeten diverse Gegenstände. Die Schadenshöhe wird mit ca. 400 Euro beziffert. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der Tat liefern können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 04.06.2021, gegen 17:30 Uhr sollte ein junger Mann auf dem Grünstadter Berg durch Beamte der Polizei Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Mann versuchte zunächst mit seinem Fahrrad vor den Beamten zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und gestellt werden. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen wurde sowohl Marihuana als auch Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Tiefenthal: Brand einer Reithalle

Tiefenthal (ots) – Am Freitag, 04.06.2021, gegen 18:30 Uhr kam es auf einem Aussiedlerhof in Tiefenthal zum Brand einer Reithalle. Die Halle brannte aus bislang ungeklärter Ursache komplett nieder. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren Grünstadt, Hettenleidelheim, Tiefenthal und Kleinkarlbach waren mit 8 Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.