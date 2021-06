Darmstadt

Nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kind – Polizei sucht Kleinwagen und Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 01.06.2021 gegen 16:40 Uhr, kam es in der Grundstraße in Darmstadt-Kranichstein zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem fahrradfahrenden Kind. Das 11-jährige Kind überquerte mit seinem Fahrrad die Grundstraße, wobei es von einem vermutlich blauen Kleinwagen seitlich erfasst wurde.

Das Kind fiel dadurch mit seinem Fahrrad zu Boden und wurde erheblich verletzt. Der Fahrer des unfallbeteiligten Kleinwagens stieg zuerst aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes, entfernte sich hiernach jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der unbekannte Fahrer soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, 160-170cm groß und kräftig, kurze schwarze und/oder graue Haare gehabt haben und vermutlich Deutscher sein. Der Kleinwagen könnte auf der Fahrerseite Streifspuren durch das Fahrrad haben.

Die Polizei sucht Personen, die einen Hinweis zu dem Kleinwagen oder dem Fahrer geben können oder hilfreiche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine schwerverletzte Person, sowie Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag 01.06.21 an der Kreuzung Vogelsbergstr./Rhönring. Eine 70-jährige Fahrradfahrerin wollte die Kreuzung mit ihrem Fahrrad überqueren und kollidierte dabei aus noch ungeklärter Ursache mit einer 39-jährigen Autofahrerin.

Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das 1.Polizeirevier Darmstadt sucht nun Unfallzeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151-969-3610 entgegengenommen.

Kellerräume im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Die Kellerräume mehrere Wohnhäuser im Stadtgebiet gerieten in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (3.6.) gegen 18.20 Uhr, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schneider-Straße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte, woraufhin er sich in die Kellerräume des Wohnhauses begab. Weil er dort auf einen Anwohner traf, suchte er unmittelbar das Weite.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Seine Größe wurde auf 1,70-1,80 Meter geschätzt. Er trug eine Jeanshose, ein schwarzes T-Shirt mit grauen Ärmeln und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Auch ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Landwehrstraße wurde am gleichen Tag unter Einwirkung von Gewalt von bislang Unbekannten aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

In der Nacht zum Freitag (4.6.) gegen 3 Uhr, verschaffte sich ein ungebetener Gast Zutritt zum Keller eines Wohnhauses in der Bismarckstraße. Dort hatte es der Unbekannte offenbar auf Werkzeuge abgesehen, die er sich unter Gewaltanwendung zur Beute machte. Zwei Zeugen bemerkten offenbar das Treiben des Kriminellen und sprachen ihn an. Mit seiner Beute von zwei Akkuschraubern und einer Schleifmaschine suchte der Mann umgehend das Weite.

Täterbeschreibung:

Die Zeugen schätzten das Alter des Flüchtigen auf 30-40 Jahre. Seine Statur wurde als sehr schlank beschrieben und seine Größe auf 1,80-1,90 Meter geschätzt. Er hatte unter anderem einen Rollkoffer bei sich und trug eine Jeans. Als auffällig wurden die wenigen und ungeraden Zähne des Mannes beschrieben.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in den Tatzeiträumen Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Berauscht am Steuer – Wichtige Zeugen gesucht

Modautal-Ernsthofen (ots) – Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, die sich am Donnerstagmittag (3.6.) zugetragen hat, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen. Anwohner in der Straße “Eichelhof” alarmierten gegen 15.30 Uhr die Polizei in Ober-Ramstadt und meldeten einen offenbar alkoholisierten Autofahrer. Umgehend begab sich eine Polizeistreife zum Einsatzort.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der dunkle Ford des Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest bei dem tatverdächtigen Fahrer zeigte 2,1 Promille an, woraufhin er die Streife zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt insbesondere nach Zeugen, welche in diesem Zeitraum auf dem Verbindungsweg von Klein-Bieberau nach Ernsthofen unterwegs waren und Hinweise zur Fahrweise des dunklen Fords geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Ober-Ramstadt/B426 (ots) – Am Donnerstag (3.6.) führten Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt Geschwindigkeitsmessungen unter anderem im Stadtgebiet und auf der Bundesstraße 426, in Höhe der “Mannesmannstraße” durch. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Krafträder gelegt, die das sonnige Wetter am Feiertag für eine Ausfahrt nutzten.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter um die 30 Fahrzeuge, bei denen sich der Großteil an die Verkehrsregelungen gehalten hat.

Trauriger Spitzenreiter war ein 46-jähriger Fahrer aus Darmstadt, der mit seinem Bike auf der Bundesstraße mit 139 km/h bei erlaubten 70 unterwegs war. Mit 69 km/h zu viel auf dem Tacho, muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Kriminelle gehen leer aus

Erzhausen (ots) – Ein Einfamilienhaus im “Amselweg” rückte am Donnerstagmittag (3.6.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten gelangten gegen 12.45 Uhr auf das Grundstück und machten sich im Anschluss an dortigen Kellerfenstern zu schaffen. Ihr Versuch diese aufzubrechen scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß Gerau

Gebäudebrand mit hohem Sachschaden – Ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Stockstadt am Rhein (ots) – Am Donnerstag 03.06.21 werden der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen kurz nach 11.30 Uhr über mehrere Notrufe explosionsartige Geräusche aus dem Bereich des Sangenwegs gemeldet. Die erste Funkstreife vor Ort meldet, dass es in einer dortigen Autowerkstatt mit Büroräumen, über der sich auch eine Wohnetage befindet, zu einem Brand gekommen sei. Dieser wurde durch die Feuerwehren aus Stockstadt am Rhein, Biebesheim und Gernsheim bekämpft.

Die fünf Bewohner der betreffenden Wohneinheit im Alter zwischen 68 und 20 Jahren konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Neben den Brandschäden am Werkstattgebäude wurden fünf Autos, welche zum Teil in der Werkstatt standen und zum Teil davor, durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Da die Wohnung durch das Feuer verrußt wurde und vorerst unbewohnbar ist, kommt die betroffene Familie bei Verwandten unter. Der Einsatz der Feuerwehren war gegen 13.45 Uhr beendet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über eine Rundfunkwarnmeldung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wo genau und wie das Feuer ausgebrochen ist, werden weiterführende Ermittlungen des zuständigen Kommissariats K10 in Rüsselsheim in den nächsten Tagen ergeben.

Zeugenaufruf – Verkehrsunfall zwischen PKW und Rettungswagen

Rüsselsheim-Königstädten (ots) – Am 29.05.21 gegen 14:50 Uhr kam es auf der L 3040, Adam-Opel-Straße auf der Keuzung Astheimer Straße/K159 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines, auf der Anfahrt zu einem Einsatzort befindlichen Rettungswagen.

Zeugen, die Angaben über das Verkehrsverhalten beider Kraftfahrzeuge kurz vor dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Rüsselsheim, Tel. 06142-696-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugenaufruf

Nauheim (ots) – Am Mittwoch den 02.06.21 gg. 07:30 befuhr ein Rüsselsheimer mit seinem Peugeot Boxer die Rüsselsheimer Straße in Nauheim in Fahrtrichtung Kreisverkehr/Berzallee. An der rot zeigenden Ampel Rüsselsheimer Straße/Waldstraße hielt der 77jährige Pkw-Fahrer. Ein hinter ihm befindliches Mofa versuchte zwischen Pkw und Gehweg vorbeizufahren und beschädigte dabei mit der Lenkstange dessen rechte hintere Fzg-Seite. Der Mofafahrer fuhr weiter in Richtung Kreisverkehr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Geschädigte versuchte dem Mofa noch zu folgen, verlor dieses aber auf einem Feldweg Bereich Hegbachsee aus den Augen.

Der Mofafahrer wird beschrieben als schlank, 160 – 170 groß, bekleidet mit schwarzem Helm und schwarzer Lederjacke.

Zeugen, die Angaben zum Unfall und/oder dem Verursacher/-Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht – Zeugenaufruf

Büttelborn (ots) – Am Mittwoch 02.06.21 um 16:00 parkte ein 28jähriger Hattersheimer seinen grauen VW Golf ordnungsgemäß in der Mainzer Straße (Hauptdurchgangsstraße) in Büttelborn, Höhe der Haus-Nr. 8 ab. Zeugen konnten beobachten, daß um etwa 17:30 ein älteres Fahrzeug, das vor dem Pkw des Geschädigten parkte, zurücksetzte und gegen den Pkw des Geschädigten stieß. Der entstandene Schaden wird auf 500 EURO geschätzt.

Das Fahrzeug, welches einem SUV ähnele und mit einem älteren Ehepaar besetzt gewesen sei, habe sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher/-Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Kreis Bergstraße

Draisinenbahnhof verwüstet – Wer kann Hinweise geben?

Mörlenbach (ots) – Vandalen haben zwischen Mittwochabend 02.06.2021 und Donnerstagmorgen 03.06.2021 am Draisinenbahnhof in der Weinheimer Straße gewütet. Verschiedene Deko-Elemente und Schilder wurden abgerissen, Tische und Bänke umgeworfen sowie eine Lagerhütte aufgebrochen.

Für die Verfolgung der Anzeige werden noch Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Die Ermittler in Heppenheim (K 41) sind auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Umfunktionierte Wagons aufgebrochen

Viernheim (ots) – In der Friedrich-Ebert-Straße wurden in der Nacht zum Freitag 03.06.- 04.06.) vier stillgelegene Wagons einer Organisation aufgebrochen. Hierfür wurden die massiven Vorhängeschlösser aufgeschnitten. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen Computerteile wie Laptops mitgenommen. Die Schadensaufstellung muss noch erfolgen.

Wegen des Einbruchs hat die Polizei in Viernheim (K 42) ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hierzu geben kann, kann sich auch telefonisch unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 melden.

Odenwaldkreis

Feuer im Wald – Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Höchst (ots) – Um kurz nach Mitternacht wurde am Donnerstag 3.6. im Waldgebiet gegenüber dem Parkplatz in Hetschbach Feuerschein gemeldet. Die Wehren aus Höchst und Groß-Umstadt löschten eine Brandstelle, die sich auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern ausgebreitet hat. Nach ersten Feststellungen brannte Abraumholz, welches neben dem Forstweg gelagert war.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, ebenso, was zum Brandausbruch geführt hat. Die Polizei (K10) prüft nun, ob Brandstiftung vorliegen könnte. Wer Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

Erfreuliches Kontrollergebnis – Keine technischen Veränderungen an Motorrädern

Erbach (ots) – In der Zeit zwischen 12.00-17.00 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des PP Südhessen an Fronleichnam 03.06.21 Kontrollen auf der Bundesstraße 47 am Habermannskreuz durch.

Die Ordnungshüter freuten sich darüber, dass an insgesamt 27 kontrollierten Bikes keinerlei technische Veränderungen festgestellt wurden. Etwas anders sah es allerdings bei der gleichzeitig durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachung aus. Von 661 gemessenen Fahrzeugen waren 46 Auto- und 39 Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Biker aus dem Landkreis Groß-Gerau, der statt der maximal zulässigen 70 km/h 126 “Sachen” auf dem Tacho hatte. Ihn erwarten nun 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Erbach (ots) – Am Mittwoch 02.06.21 kam es auf dem Parkplatz eines Erbacher Lebensmittelmarktes gegen 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort abgestellte Fahrzeug eines 34-jährigen Erbachers wurde durch einen herrenlosen Einkaufswagen durch Wegrollen beschädigt. Besagter Einkaufswagen wurde etwa zehn Minuten zuvor mutmaßlich von einer Kundin auf dem abschüssigen Parkplatz abgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Fremdverschulden auszugehen. Die Polizei in Erbach bittet die Kundin, die gegen 09:45 Uhr an diesem Tag im genannten Markt eingekauft hat, sich unter 06062 / 953-0 zu melden.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.06. – 03.06.2021), in der Zeit von 21:30 Uhr bis 08:00 Uhr, ereignete sich im Weideweg in 64720 Michelstadt ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Gartenzaun beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Am Gartenzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

Unfallflucht – Blaues Fahrzeug gesucht

Erbach/Michelstadt (ots) – Am Mittwoch 02.06.21 in der Zeit zwischen 16:00-20:30 Uhr wurde ein weißer Seat an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der 20-jährige Fahrer parkte seinen Seat zuerst auf einem Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach und anschließend auf dem Parkplatz des Rewe Einkaufsmarktes in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt.

Auf einem der beiden Parkplätze wurde sein Seat von einem blauen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 965-0 entgegen.

