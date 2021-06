Rheinland-Pfalz: Landesweiter #TrikotTag des rheinland-pfälzischen Sports am 09. Juni 2021

Kaiserslautern – Der Sportbund Pfalz ruft die Vereinsmitglieder seiner über 2.000 Vereine auf am 09. Juni 2021 ihr Vereinstrikot, das Vereins-Shirt oder die Trainingsjacke des Heimatvereins zu tragen – im Büro, auf der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen oder in ihrer Freizeit.

An diesem #TrikotTag sollen Fotos im Vereinsoutfit in den sozialen Medien gepostet werden, um somit auf den Vereinssport aufmerksam zu machen und für ihn zu werben. Der Sportbund Pfalz führt diese Aktion gemeinsam mit den Sportbünden Rheinland und Rheinhessen sowie dem Landessportbund als landesweiten #TrikotTag durch.

Der Tag soll ganz im Zeichen des Vereinssports stehen und besonders in Zeiten der Corona-Pandemie, in der in den vergangenen 15 Monaten kaum Vereinsaktivitäten möglich waren, auf die Vielfalt der Sportvereine und ihren wichtigen Stellenwert für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hinweisen. „Wir wünschen uns, dass am #TrikotTag in den Schulen, in allen Büros und Home-Offices sowie im normalen Alltag die Trikots und Farben unserer Sportvereine zu sehen sind“, sagt Elke Rottmüller, Präsidentin des Sportbundes Pfalz.

Der Sport in Rheinland-Pfalz wird beim #TrikotTag von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) unterstützt. Die ADD informiert alle Schulen im Land und motiviert Lehrer wie auch Schüler, am #TrikotTag teilzunehmen. Auch die rheinland-pfälzischen Politiker werden zur Teilnahme aufgerufen.

Posten auf Facebook und Instagram

Der freundliche Appell an alle Sportbegeisterten im Land lautet: Zeigt, wie stolz Ihr auf Eure Mannschaft und Euren Verein seid, zieht Euer Trikot beim Arbeiten, Einkaufen oder Tanken an und postet Eure #TrikotTag-Bilder in den Social Media-Kanälen und verlinkt den Sportbund Pfalz sowie den Landessportbund Rheinland-Pfalz mit dem Hashtag #TrikotTag auf

Facebook @sportbundpfalz @landessportbundrlp

Instagram @pfalz.sport @landessportbund.rlp

Gewinnspiel für pfälzische Vereine

Allen Teilnehmer, die ihr #TrikotTag-Bild zusätzlich per E-Mail beim Sportbund Pfalz unter

info@sportbund-pfalz.de einreichen, winken Preise für ihren Verein. Zu gewinnen gibt es für die pfälzischen Vereine

eine Geldspende in Höhe von 300 Euro gestiftet von der Toyota Autowelt GmbH Kaiserslautern,

1x 25 Eintrittskarten für den Besuch des Kurpfalzparks in Wachenheim,

1x 100 Liter-Fass Karlsberg Urpils,

1x Brauereibesichtigung bei der Privatbrauerei Bischoff in Winnweiler für 25 Personen,

die kostenfreie Nutzung des Spielmobils der Sportjugend Pfalz für einen Tag.

Darüber hinaus haben die Teilnehmer aus der Pfalz auch die Möglichkeit, weitere Preise beim Landessportbund Rheinland-Pfalz zu gewinnen.

Weitere Infos zum Aktionstag und dem Gewinnspiel gibt es beim Sportbund Pfalz unter https://www.sportbund-pfalz.de/blog/der-9-juni-ist-trikottag/