Gau-Bickelheim – Diebstahl eines Wohnanhängers

Alzey

Im Laufe der vergangenen Nacht wurde vom Hof einer Firma für Fahrzeugpflege in der Wöllsteiner Straße ein weißer Wohnwagen des Herstellers Hobby (Typ 19EG/720WQC) entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 02:00 und 05:00 Uhr. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732/9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwwoerrstadt@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Worms – Unter Drogeneinfluss Polizeiauto gestreift

Worms

Bereits am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr hatte ein 41-jähriger Wormser einen Streifenwagen der Wormser Polizei touchiert und sich ungeachtet dessen von der Unfallstelle entfernt. An der Einmündung Rheinstraße/Römerstraße stoppte die Polizeistreife, um dem von rechts aus Richtung Korngasse kommenden Wormser die Vorfahrt zu gewähren. Dieser bog mit seinem Mercedes Sprinter nach links in die Rheinstraße ab und streifte im Vorbeifahren das linke Heck des Funkstreifenwagens, wodurch leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der Wormser setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. An der Tankstelle in der Ludwigstraße konnte das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain, weswegen eine Blutprobe entnommen wurde.

