Friedberg: Die Polizei-News

Reichelsheim: Mann beobachtet Frauen und onaniert

Dorn-Assenheim/Baggersee (ots) – Mit dem Glied in der Hand fiel am Mittwochnachmittag 02.06.2021 am Dorn-Assenheimer Baggersee ein Mann auf, wie er onanierend aus einem Gebüsch heraus 2 junge Frauen beobachtete. Als man den Exhibitionisten gegen 14.45 Uhr auf sein unflätiges Verhalten ansprach, soll sich dieser entschuldigt haben und in Richtung Dorn-Assenheim weggelaufen sein.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40 Jahre, 180 cm groß, normale Statur, mitteleuropäische Erscheinung, sprach mit griechischem Akzent. Er trug kurze, schwarzgrau melierte und nach hinten gegelte Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem grauen Shirt, einer grauen Cargohose, einem schwarzen Gürtel mit silberfarbener Klemmschnalle und dunklen Wanderschuhen. Zudem trug der Mann eine dunkle Radlerbrille sowie eine Bauchtasche.

Die Friedberger Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes unter 06031/6010.

Bad Nauheim: Vandalismus auf Schulgelände

(ots) – Am Mittwochabend 02.06.2021 ist ein Jugendlicher dabei beobachtet worden, wie er gegen 22.30 Uhr in der Frauenwaldstraße eine Zeitungsbox vom Zaun der dortigen Schule abrissen und damit dann einen Schaukasten eingeschlagen haben soll. Auch verschiedene Pflanzen wurden aus Kübeln herausgerissen.

Ein Zeuge hatte die Gruppe von 4 Personen im Alter von ca. 14-15 Jahren (3 Jungs, 1 Mädchen) angesprochen, woraufhin diese getürmt seien. Der Haupttäter soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck getragen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

A5/Ober-Mörlen: Alkoholisiert unterwegs

(ots) – Am Donnerstag 03.06.2021 gegen 01.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann in einem Audi den linken Fahrstreifen der Autobahn 5 von Kassel in Richtung Frankfurt. Offenbar aufgrund von Alkoholkonsum kam der Audi-Fahrer im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab und touchierte die Fahrbahntrennung. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete der 59-Jährige 2,11 Promille. Blutentnahme auf der Dienststelle sowie eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgten.

Bad Vilbel: PKW erfasst Radfahrer

(ots) – Am Freitagvormittag 04.03.2021 ist gegen 11.20 Uhr im Bereich Vilbeler Straße – Taunusring im Ortsteil Gronau ein 86-jähriger Radfahrer von einem blauen VW erfasst worden, an dessen Steuer sich ein 33-jähriger Mann aus Hanau befand.

Der aus Bad Vilbel stammende Senior kam zu Fall und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Radler auf der Vilbeler Straße in Richtung Ortskern unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Autofahrer kam.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

