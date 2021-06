Unbekannter Täter wird bei Geschäftseinbruch ertappt und bedroht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag 04.06.2021 versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Engelhardstraße einzubrechen. Beim Einschlagen der Scheibe der Eingangstür wurde der Einbrecher jedoch von einem Zeugen ertappt. Daraufhin bedrohte der Täter den Mann und ergriff dann die Flucht.

Der Zeuge, der den Einbrecher am Tatort in der Engelhardstraße ertappte, hatte gegen 3:30 Uhr in der Nacht die Polizei gerufen. Wie er gegen über der daraufhin zum Tatort geeilten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte er beobachtet, wie der Unbekannte zunächst versuchte, mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür des dortigen Geschäfts einzuwerfen. Als dies missglückte, soll der Einbrecher mit einer Stange weiter gegen das Glas geschlagen haben, bis der Zeuge ihn letztlich ansprach.

Daraufhin soll der Täter ihn verbal mit dem Tode gedroht und mit der Stange nach ihm geschlagen haben, ohne jedoch zu treffen. Anschließend ergriff der Unbekannte die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. An der Scheibe der Tür war ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstanden.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunkler Hautfarbe und Glatze handeln, der eine dunkle Jacke, eine dunkle Jeanshose und Sportschuhe trug.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchsversuch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Kind auf Fahrrad fährt nach Zusammenstoß mit Linienbus weiter

Kassel-Harleshausen (ots) – Am Mittwochnachmittag 02.06.2021 ereignete sich auf der Harleshäuser Straße in Kassel ein Unfall, bei dem ein Kind auf einem Fahrrad gegen die Seite eines Linienbusses fuhr. Der Busfahrer hatte anschließend noch versucht, mit dem Jungen zu sprechen. Dieser war jedoch weitergefahren. Derzeit ist nicht bekannt, ob sich das Kind bei dem Zusammenstoß möglicherweise verletzte.

An dem Bus waren Kratzer und ein Schaden von ca. 1.000 Euro an der linken Fahrzeugseite entstanden. Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei nun um Hinweise auf den jungen Radfahrer.

Die Polizei war an dem Mittwoch gegen 16 Uhr wegen des Unfalls in die Harleshäuser Straße gerufen worden. Wie der 57-jährige Busfahrer und eine Zeugin der eingesetzten Streife des Reviers Süd-West schilderten, war der Bus von der Loßbergstraße kommend nach links in die Harleshäuser Straße Richtung Zentgrafenstraße abgebogen. Das Kind war auf dem Radweg der Harleshäuser Straße in Richtung Loßbergstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich hatte der linksabbiegende Busfahrer den entgegenkommenden Jungen auf dem Radweg vorbeifahren lassen und war dann wieder angefahren. Das Kind hatte aber auf der Verkehrsinsel angehalten, gedreht und wollte offenbar zurückfahren. Dabei war der Junge gegen die linke Seite des vorbeifahrenden Busses gefahren. Anschließend fuhr der junge Radfahrer in Richtung Reisstraße davon.

Es soll sich um einen 6 bis 7 Jahre alten, etwa 1,40 bis 1,50 Meter großen Jungen mit mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der eine braune dreiviertellange Hose und ein blaues T-Shirt trug. Der Junge soll auf einem blauen Kinderfahrrad mit silbernem Lenker unterwegs gewesen sein und einen Helm getragen haben, dessen Farbe die Zeugen nicht mehr in Erinnerung hatten.

Zeugen, die Hinweise auf das Kind gebeten können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Eine Person stirbt bei Brand in einem Mehrfamilienhaus

Kassel-Nord (ots) – Am Freitagmorgen 04.06.2021 gegen 01:20 Uhr, kam es in der Holländischen Straße in Kassel zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Beamten des Polizeirviers Mitte berichten, ist der Brand im zweiten Stockwerk des vierstöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Kassel betraten unverzüglich die betroffene Wohnung, um mit den Rettungs- und Löscharbeiten zu beginnen. Hierbei mussten sie eine leblose Person feststellen.

Die übrigen Bewohner konnten selbständig das Gebäude verlassen. Laut ersten Mitteilungen wurden durch das Feuer keine weiteren Personen verletzt. Gegen 02:30 Uhr konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Sowohl zur Brandursache als auch zum Geschlecht der verstorbenen Person können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kassel geführt.

Update 13:30 Uhr:

(ots) – In der Nacht zu Freitag 04.06.2021 gab es einen Brand in der Holländischen Straße, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo hatten die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie sie berichten, ist die Identität der verstorbenen Person noch ungeklärt. Die betroffene Wohnung wurde von einer Frau bewohnt. Ob es sich bei der verstorbenen Person um die Bewohnerin handelt, muss durch eine Obduktion geklärt werden, die nun von der Staatsanwaltschaft bei Gericht beantragt werden soll.

Bei den Ermittlungen zur Brandursache haben sich bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit jedoch noch unklar. Ein Betreten der gesamten betroffenen Wohnung war den Ermittlern heute aufgrund der noch hohen Rauchgaskonzentration nicht möglich. Die Brandstelle ist weiterhin beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

Nach momentaner Einschätzung ist überwiegend in der Wohnung im 2. OG ein Schaden durch das Feuer entstanden. Darunterliegende Wohnungen sind allem Anschein nach jedoch durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem höheren fünfstelligen Bereich.

Festnahme nach Bedrohung mit Schusswaffe

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein 57-jähriger hat Donnerstagfrüh 03.06.2021 mehrere Personen mit einer Schusswaffe bedroht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 57-jährige gegen 02.15 Uhr auf dem Gehweg in der Straße “An der Wartekuppe” mehrere Personen mit einer Langwaffe bedroht. Der 57-jährige drohte den Anwesenden mit dem Einsatz der Waffe, weil er sich offensichtlich in seiner Nachtruhe gestört fühlte.

Im Zuge der weiterer Einsatzmaßnahmen konnte der 57-jährige dann in unmittelbarer Nähe durch Polizeikräfte festgenommen werden. Bei dem 57-jährigen wurde eine Luftdruckwaffe aufgefunden. Der 57-jährige befindet sich aktuell im Gewahrsam der Polizei. Ihn erwartet jetzt u.a. ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

