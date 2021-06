Frankfurt: “Naksa-Tag – Es lebe der Widerstand”

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(em) – Für Samstag 05. Juni 2021 wurden mehrere Demonstrationen angemeldet. Die Polizei wird diese Versammlungen bzw. Aufzüge begleiten, um das Versammlungsrecht zu gewährleisten sowie die Einschränkungen im Straßenverkehr möglichst gering zu halten. Die Versammlung “Naksa-Tag, Es lebe der Widerstand” wird um 15.30 Uhr mit einer Auftaktkundgebung im Kaisersack beginnen.

Anschließend wird der Aufzug über die Kaiserstraße, Moselstraße, Münchener Straße, den Willy-Brandt-Platz, die Weißfrauenstraße, den Theatertunnel, die Berliner Straße, Battonnstraße, Kurt-Schumacher-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Vilbeler Straße, Schäfergasse, Stephanstraße, Stiftstraße und Große Eschenheimer Straße zur Hauptwache führen. Dort wird im Bereich der Katharinenkirche bis etwa 20.00 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Darüber hinaus finden weitere Versammlungen bzw. Aufzüge im Innenstadtbereich statt. Aus diesem Grund rät die Frankfurter Polizei am Samstag, soweit möglich, den Innenstadtbereich zu umfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Frankfurt: Fußgänger auf der A661 will nicht nach Hause

Frankfurt/A661 (ots)-(fue) – Einer Funkstreifenbesatzung des 14. Polizeirevieres fiel am Freitag 04. Juni 2021 gegen 00.10 Uhr, im Bereich der Straße Am Martinszehnten eine Person auf, die augenscheinlich die Autobahn 661 zu Fuß überqueren wollte. Wie sich dann herausstellte, handelte es sich um einen alkoholisierten 38-jährigen Mann aus Neu-Isenburg.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,5. Da er weiterhin die Absicht hatte, über die Autobahn gehen zu wollen, wurde ihm gegenüber die Ingewahrsamnahme zum Zwecke der Ausnüchterung angeordnet. Der 38-Jährige weigerte sich, in den Funkwagen einzusteigen und lief zurück.

Der Mann musste nun zu Boden gebracht werden, wogegen er heftigen Widerstand leistete und die Beamten zudem noch beleidigte. Die Beamten blieben unverletzt und konnten anschließend ihren Dienst fortsetzen.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen und Kleinkind

Frankfurt-Höchst (ots)-(em) – Am Dienstagabend 01.06.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Streifenwagen sowie ein 18 Monate altes Kind beteiligt waren. Das Kleinkind wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Gegen 18.15 Uhr war eine Polizeistreife mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. In der Königsteiner Straße rannte plötzlich ein 18 Monate altes Kind auf die Straße und prallte seitlich mit dem Fahrzeug zusammen.

Das Kleinkind wurde umgehend medizinisch versorgt und anschließend mit der Mutter in ein Krankenhaus verbracht, wo es stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt (ots)-(em) – Donnerstagnachmittag 03.06.2021) gelang es der Polizei einen 38-jährigen Mann festzunehmen, welcher im Verdacht steht mit Drogen zu handeln. Gegen 15.00 Uhr erblickten Zivilbeamte den 38-Jährigen in der Leverkuser Straße. Er wirkte sichtlich nervös und verhielt sich sehr verdächtig.

Nachdem der Mann verschiedene Örtlichkeiten in Höchst aufgesucht hatte, lieh er sich in der Silostraße schließlich einen E-Scooter aus und fuhr damit etwa 40 Minuten lang bis nach Kelkheim. Dort wurde er dann von den Zivilbeamten kontrolliert. Wie sich zeigen sollte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher.

Sie fanden bei dem 38-Jährigen mehr als 105 Gramm Amphetamin sowie knapp 4,5 Gramm Haschisch und stellten die Drogen sicher. Im Zuge einer auf freiwilliger Basis durchgeführten Wohnungsdurchsuchung erhärtete sich der Verdacht des illegalen Handelns mit Drogen weiter. Die Polizisten fanden eine Feinwaage und ca. 2,5 Gramm Amphetamin. Auch diese Beweismittel stellten sie sicher.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurde der 38-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Inwieweit er für den Nachhauseweg erneut eine lange E-Scooter-Fahrt auf sich genommen hat, ist nicht bekannt.

Raub auf Tankstelle

Frankfurt (ots)-(em) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02.-03.06.2021) kam es auf der A648 zu einem Raub auf eine Tankstelle. Den Tätern gelang mitsamt der Beute die Flucht. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun.

Gegen Mitternacht betraten drei maskierte Personen eine Tankstelle auf der A648 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Sie bedrohten die 26-jährige Kassiererin mit einer Waffe. Nachdem die Täter Bargeld in dreistelliger Höhe ergaunert hatten, ergriffen sie die Flucht. Die 26-jährige Angestellte erlitt einen Schock.

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unbekannter schießt mit Softairwaffe

Frankfurt-Berkersheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht (02.-03.06.2021) wurde eine Fußgängerin von einer Softairkugel getroffen. Dabei wurde sie glücklicherweise nicht verletzt. Gegen 23.20 Uhr war die 27-jährige Frau mit ihrem Hund in der Straße Am Neuenberg spazieren, als sie plötzlich einen kurzen Schmerz an ihrem Oberschenkel spürte. Als sie sich umsah, konnte sie eine weiße Plastikkugel finden.

Ersten Erkenntnissen zufolge, handelt es sich bei dieser Kugel um Munition für eine Softairwaffe. Wer für die Schussabgabe verantwortlich ist, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-11400 an das 14. Polizeirevier oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl von Fahrzeugkatalysatoren

Frankfurt-Hausen (ots)-(em) – Am Dienstagabend 02.06.2021 stellte die Polizei den Diebstahl zahlreicher Fahrzeugkatalysatoren fest. Gegen 19.50 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei, da der Katalysator ihres Autos entwendet worden sei. Dieses stand auf einem Parkplatz in der Ludwig-Landmann-Straße.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass nicht nur bei ihrem, sondern bei sieben weiteren Fahrzeugen der Katalysator fehlte. Bei einem weiteren Auto blieb es bei einem versuchten Diebstahl. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Brand eines Boots in Griesheim

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots)-(tka) Gegen 0:00 Uhr am Donnerstag 03.06.2021 wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Brand eines Boots nach Griesheim zum Sportboothafen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das ca. 10 m lange Boot in voller Ausdehnung. Umgehend wurden mit den Löscharbeiten von Land und über das Wasser durch das Feuerlöschboot begonnen. Insgesamt wurden drei Strahlrohre und 10 Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Gegebenheiten schwierig, gegen 01:30 Uhr brannte es noch im Maschinenraum des Boots. Durch eine vermutliche Beschädigung unterhalb der Wasseroberfläche drohte das Boot aus GFK zeitweise zu sinken, dies konnte durch den Einsatz von Tauchpumpen verhindert werden. Um austretende Betriebsmittel und dem Löschwasser zugefügten Schaummittel aufzufangen, wurden um das Boot durch die Feuerwehr Ölschlängel gesetzt.

Zwei leicht verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde, Donnerstag 09:00 Uhr, noch an. Die Wasserschutzpolizei organisiert die Bergung des betreffenden Boots.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen, dem Feuerlöschboot, dem Rettungsschnellboot und 48 Einsatzkräften vor Ort. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Griesheim im Einsatz.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Juni 2021: Autobahnkreuz BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Hanauer Landstraße, Bundesaubahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel Juni 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Mörfelder Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juni 2021: Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße Juni 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden Juni 2021: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen