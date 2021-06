Fahrradführerschein in den Sommerferien

Kaiserslautern – In Corona-Zeiten werden so manche Termine

durcheinandergewirbelt. Das mussten leider auch einige Kaiserslauterer

Grundschüler erleben, die bei der Jugendverkehrsschule ihre Fahrradausbildung

absolvierten. Aufgrund von (coronabedingten) Terminverschiebungen und -ausfällen

konnten an nicht allen Schulen die Ausbildungen abgeschlossen werden.

Die Prüfungen nachzuholen, ist nicht so einfach, weil in der Zwischenzeit

bereits die nächsten Klassen ihre Fahrradausbildung begonnen haben – und es auch

hier durch die Pandemie-Situation zu Terminschwierigkeiten kommt. Um aber die

Schülerinnen und Schüler nicht „in der Luft hängen“ zu lassen und auch ihnen den

Fahrradführerschein zu ermöglichen, hat sich die Jugendverkehrsschule nun in

Absprache mit der Stadtverwaltung etwas ausgedacht: Noch bevor die

Grundschulkinder auf die weiterführenden Schulen gehen, sollen sie die

Möglichkeit bekommen, ihren Fahrradführerschein noch zu machen. Den betroffenen

Klassen werden Nachholtermine in der ersten Woche der Sommerferien angeboten.

„Uns ist bewusst, dass ein Highlight für die meisten Kinder der Abschluss der

Fahrradausbildung mit dem Erwerb des Fahrradführerscheins ist“, so Oliver

Cusnick von der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern.

Den Zeitplan mit den verbindlichen Terminen für die verschiedenen Schulen hat

die Stadt Kaiserslautern auf ihrer Internetseite veröffentlicht:

https://s.rlp.de/3eRWA

Anmeldungen werden in den jeweiligen Schulen bis Ende Juni angenommen. Wir

wünschen allen Kindern viel Glück für die Prüfungen – und allzeit sichere

Fahrten mit ihrem Fahrrad! |cri

Ins Gesicht geschlagen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Wegen Körperverletzung hat die Polizei

am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Kreisgebiet

eingeleitet. Zeugen beobachteten, wie der 43-Jährige am späten Nachmittag auf

dem Gelände einer Tankstelle in Weilerbach einem jüngeren Mann mehrmals mit der

flachen Hand ins Gesicht schlug.

Das 20 Jahre alte Opfer meldete sich bei der Polizei. Er klagte über Schmerzen

und hatte sichtbare Rötungen im Gesicht.

Wie sich bei der Aufnahme des Sachverhalts herausstellte, sind die beiden Männer

miteinander verwandt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind allerdings

noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Hat Einbrecher Tasche zurückgelassen?

Kaiserslautern/Kindsbach – Wegen eines Einbruchalarms sind Polizeistreifen

in der Nacht zu Freitag zu einem Betriebsgelände in der Kaiserstraße ausgerückt.

Zeugen gaben an, vor Ort auch eine männliche Person mit einer Taschenlampe

gesehen zu haben.

Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst wurde das Gelände überprüft. Es konnte

jedoch kein unbefugter Eindringling festgestellt werden.

Allerdings entdeckten die Einsatzkräfte eine Tasche mit Werkzeug, die noch nicht

zugeordnet werden konnte. Darin befanden sich auch diverse Briefe und eine

Geldbörse inklusive Ausweisdokument. Die Tasche wurde vorläufig sichergestellt –

die weiteren Ermittlungen laufen. Der auf dem Dokument eingetragene Mann wird

den Beamten einige Fragen beantworten müssen… |cri

Rote Karte für aggressives Verhalten

Kaiserslautern – Sozusagen die „rote Karte“ haben Polizeibeamte in der

Nacht zu Freitag einem Mann aus dem Stadtgebiet gezeigt. Der 40-Jährige war mit

seiner Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten, war dabei

aggressiv geworden und hatte die Frau auch gegen eine Wand geschubst.

Weil der Mann unter Alkoholeinfluss stand und sich auch gegenüber den Polizisten

verbal aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer

Auseinandersetzungen und körperlicher Attacken der Wohnung verwiesen und erhielt

zudem einen Platzverweis für die nähere Umgebung bis zum nächsten Morgen. Der

polizeilichen Anordnung kam der 40-Jährige zwar nur widerwillig nach, aber er

trollte sich schließlich. |cri

Müll in der Natur entsorgt

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) – Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die

Polizei einem Umweltsünder in Trippstadt auf der Spur. Der Zeuge hatte am

Donnerstagvormittag beobachtet, wie ein Mann mit seinem Auto in der

Karlstalstraße anhielt, diverse Sachen aus seinem Wagen lud und einfach ablegte

anschließend stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Bei den abgeladenen Sachen handelte es sich um zwei Schaumstoffmatratzen sowie

Plastikmüll, die der unbekannte Mann einfach in der Natur „entsorgt“ hatte.

Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte ermittelt werden, dass es sich um ein

Fahrzeug einer Autovermietung handelte. Wer den fraglichen Wagen zur Tatzeit

gemietet hatte, steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Spiegel beschädigt

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Donnerstag an einem Auto den

Außenspiegel beschädigt. Der Wagen parkte zwischen 12 Uhr und 15:15 Uhr in der

Friedenstraße. Aufgrund der Parksituation des Opel Astra geht die Polizei von

einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Zeugen, die etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Vier Autos zerkratzt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch in der Tirolfstraße etwas beobachtet haben. Unbekannte Täter haben

hier zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12.45 Uhr, vier hintereinander

abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Betroffen waren zwei Hyundai, ein Peugeot und

ein VW. An allen Autos fanden sich die Beschädigungen an der Seite, die zur

Fahrbahn hin stand. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße unter

der Nummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Gefährlicher „Scherz“: Radmuttern gelöst

Kaiserslautern – Einen äußerst schlechten und ebenso gefährlichen Scherz

haben sich unbekannte Täter in der Straße „Wolfsangel“ erlaubt: An einem

geparkten Fahrzeug lösten sie an einem Reifen die Radmuttern.

Die Halterin des Wagens bemerkte das merkwürdige Fahrverhalten ihres Autos zum

Glück bevor es zu einem Unfall kam und machte sich auf den Weg in eine

Werkstatt. Dort wurde dann die Manipulation an den Schrauben zweifelsfrei

festgestellt.

Die 44-jährige Frau meldete den Vorfall daraufhin der Polizei. Die Ermittlungen

wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr laufen. Zeugen, die

Hinweise geben können, wer sich in den vergangenen Tagen an dem Mercedes zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Motorradfahrer fällt negativ auf

Kaiserslautern – Mit diversen Konsequenzen muss ein Motorradfahrer

rechnen, der am Donnerstagabend einer Polizeistreife im Stadtgebiet negativ

aufgefallen ist. Einsatzkräfte der Zentralen Verkehrsdienste waren kurz vor halb

8 mit dem Video-Messfahrzeug in der Mainzer Straße unterwegs, als ihnen das

Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen

stadteinwärts auffiel. Eine Messung ergab: Der Biker fuhr statt der maximal

zulässigen 50 km/h mehr als 80 km/h.

An einer roten Ampel musste der Fahrer anhalten und regte sich dann auf, weil

der Pkw vor ihm beim Wechsel auf „Grün“ für seinen Geschmack nicht schnell genug

losfuhr. Die Beamten beobachteten, wie der Mann daraufhin mit seiner Maschine

auf den rechten Fahrstreifen wechselte, um den Pkw zu überholen. Als er an dem

Wagen vorbeizog machte er seinem Ärger mit Gesten in Richtung des Autofahrers

Luft. Und trotz der regennassen Fahrbahn beschleunigte der Biker sein Motorrad

anschließend nochmals deutlich.

Auch an der nächsten Kreuzung verstieß der Fahrer gegen mehrere Verkehrsregeln:

Wegen der Rotphase hatten sich auf den beiden Fahrstreifen für die

Geradeaus-Spur mehrere Fahrzeuge „angesammelt“. Auch hier ging es dem Mann beim

Wechsel auf Grünlicht nicht schnell genug – er nutzte den Abbiegestreifen

(Richtung Mannheimer Straße), der eigentlich noch „Rot“ hatte, um an den

anfahrenden Wagen links vorbeizuziehen und dann seine Fahrt weiter geradeaus

fortzusetzen.

Auch im weiteren Verlauf wechselte das Motorrad immer wieder von links nach

rechts, um schnellstmöglich voranzukommen. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung

ergab 69 km/h (statt der erlaubten 50).

In der Rosenstraße stoppte die Streife den Fahrer, um ihn zu kontrollieren und

auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Mit dem Video konfrontiert, zeigte sich der

20-Jährige erstaunt und einsichtig. Um die Konsequenzen wird er trotzdem nicht

herumkommen: Neben den Geschwindigkeitsverstößen, für die der Bußgeldkatalog

eine Strafe von 100 Euro und einem Punkt vorsieht, wird geprüft, ob der

verkehrswidrige Überholvorgang an der Ampel einen Rotlichtverstoß erfüllt –

dafür könnte dem jungen Mann wegen der bereits länger dauernden Rotphase ein

Fahrverbot blühen.

Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung des Motorrads stellte sich auch noch

heraus, dass sich an der KTM nicht der Original-Auspuff befand. Eine

Schallpegelmessung ergab, dass die zulässige Lautstärke, die im Fahrzeugschein

eingetragen ist, überschritten wurde. Somit erlosch die Betriebserlaubnis des

Motorrades.

Pikanter Nebenaspekt der Kontrolle: Derselbe 20-Jährige hatte erst vor wenigen

Wochen auf der A6 einen Unfall verursacht und seinen Pkw in die Schutzplanken

gesetzt. Mutmaßliche Unfallursache: nicht angepasste Geschwindigkeit. |cri

Wertsachen nicht aus den Augen lassen!

Kaiserslautern – Dass man seine Wertsachen nicht aus den Augen lassen

sollte, ist eigentlich nichts Neues. Dennoch musste ein Mann aus dem Stadtgebiet

diese „warnende Empfehlung“ in der Nacht zu Donnerstag auf ärgerliche Weise

selbst erfahren. Der 29-Jährige hielt sich mit Freunden gegen 1 Uhr in einer Bar

in der Spittelstraße auf. Um 1:30 Uhr stellte der Mann fest, dass sein

Geldbeutel und sein Handy fehlten. Laut seinen Angaben habe er beides immer

entweder in der Hosentasche oder direkt vor sich auf dem Tisch liegen. Der

unbekannte Täter hat wohl einen Augenblick abgepasst, an dem der Bestohlene

abgelenkt war. Bei dem gestohlenen Smartphone handelt es sich um ein Huawei P30

Pro im Wert von mehreren hundert Euro. |elz

Platzverweis für Randalierer

Kaiserslautern – Im Rahmen ihrer Streifenfahrt haben Polizeibeamte

Donnerstagnacht gegen 23:50 Uhr zwei Männer in der Steinstraße beobachtet, die

in Streit geraten sind. Ein 20-jähriger Mann ging in bedrohlicher Weise auf den

anderen Mann zu. Um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, gingen

die Beamten dazwischen. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen stellte sich heraus,

dass er an dem Abend schon mehrmals aufgefallen ist: Gegen 21:50 wurde durch

Zeugen eine Sachbeschädigung an einer Telefonzelle in der Friedensstraße

gemeldet. Die Beschreibung der Zeugen passte auf den 20-Jährigen. Ebenfalls in

der Friedenstraße wurde gegen 22 Uhr eine Ruhestörung gemeldet. Auch hierfür war

der 20-Jährige verantwortlich. Nach der Kontrolle in der Steinstraße durfte der

Mann weiterziehen. Er erhielt allerdings einen Platzverweis für den gesamten

Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr. Diesem kam er nach. |elz

Alkoholisierter Fußgänger verursacht Verkehrsunfall

Kaiserslautern – Am gestrigen Mittwochabend, gegen 22:10 Uhr, ereignete

sich in der Altenwoogstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines

Fußgängers. Wie die polizeiliche Unfallaufnahme ergab, wollte ein 21-jähriger

Mann aus dem Landkreis die Straßenseite an einem ampelgeregelten Überweg

wechseln. Zu dieser Zeit zeigte die Fußgängerampel rot. Aufgrund des starken

Regens, der Lichtverhältnisse sowie der dunklen Kleidung des Mannes erkannte ein

33-jähriger Kraftfahrzeugfahrer aus Kaiserslautern den Fußgänger zu spät, sodass

es trotz einer eingeleiteten Bremsung zum Zusammenstoß kam. Der 21-Jährige, der

unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, zog sich Verletzungen an

Fuß und Hand zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

|pvd