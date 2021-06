Karlsruhe – 20-Jährige nach versuchter Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein am Schlossvorplatz in Karlsruhe abgestellter Streifenwagen

war offenbar das Ziel einer 20-Jährigen um eine Sachbeschädigung zu begehen.

Kurz vor Mitternacht waren Beamte des Polizeirevier Marktplatz im Bereich des

Schlosses im Einsatz, als die Beschuldigte zunächst einen Getränkebecher über

die Motorhaube des Funkwagens zog. Im Anschluss ging sie an die linke Autoseite

und trat deutlich hörbar mit dem Schuh gegen die Karosserie. Von den unweit

entfernten Beamten bemerkt versuchte sie im Anschluss zu flüchten, was jedoch

nur kurz gelang. Sie konnte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da

deutlicher Cannabisgeruch in der Luft lag, wurden sie und ihre mitgeführten

Sachen durchsucht. In zwei Taschen wurden geringe Mengen des Betäubungsmittels

aufgefunden. Nach ersten Überprüfungen hielt der Kotflügel des Streifenwagens

dem Fußtritt stand, sodass offenbar kein Schaden ausgemacht werden konnte.

Erfolgloser Dieb flüchtig – die Bundespolizei sucht couragierten Zeugen

Karlsruhe – Mittwochmorgen gegen 05:51 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin

einer Buchhandlung am Karlsruher Hauptbahnhof die Bundespolizei und teilte mit,

dass ein Mann soeben versucht habe, die Ladenkasse zu stehlen. Als die

Beamtinnen und Beamten vor Ort eintrafen, war der Täter bereits geflohen. Die

Mitarbeiterin beschrieb den Flüchtigen ausführlich. Hierbei erhärtete sich bei

den Beamten der Verdacht, dass es sich um eine Person handelte, welche kurz

zuvor wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt festgenommen

wurde. Der 30-jährige Algerier versuchte ersten Erkenntnissen nach die Kasse zu

stehlen, während die Mitarbeiterin abgelenkt war. Als diese hierauf aufmerksam

wurde, lies der 30-Jährige von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Er

wurde kurzzeitig von einem bislang Unbekannten an der Flucht gehindert, stieß

diesem jedoch gegen die Schulter, um sich loszureißen. Bei einer sofort

eingeleiteten Fahndung, konnte der 30-Jährige am Bahnhofsvorplatz gesichtet

werden, wie er widerrechtlich den zoologischen Stadtgarten betrat. Mithilfe der

Landespolizei wurde der Zoo anschließend nach dem Flüchtigen abgesucht. Diese

Absuche verlief zunächst erfolglos. Eine anschließende Überprüfung der

Videoaufnahmen in der Buchhandlung bestätigten den Tathergang und den

Tatverdacht gegen den 30-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte am selben Abend

durch die Landespolizei im Zusammenhang mit einem anderen Eigentumsdelikt

festgenommen werden.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls und

Körperverletzung aufgenommen. Die Person, welche den Täter an der Flucht

gehindert hatte, kommt als Zeuge und Geschädigter in Betracht Daher bittet die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ihn und weitere Zeugen oder Personen, die

Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0721 / 120160, der kostenlosen Hotline

der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder schriftlich über das Kontaktformular

unter www.bundespolizei.de zu melden.

Aufmerksame Zeugen melden Fahrraddiebe – 17-jähriger Tatverdächtiger gefasst

Bruchsal – Auf frischer Tat konnte ein 17-jähriger mutmaßlicher

Fahrraddieb am frühen Donnerstagmorgen in Bruchsal gefasst werden. Ein bislang

unbekannter zweiter Tatverdächtiger konnte flüchten.

Aufmerksame Passanten hatten beobachtet, wie sich das Duo gegen 03.15 Uhr

offensichtlich an einem Zweirad an dem Fahrradabstellplatz am Bahnhofsplatz zu

schaffen machte und verständigten die Polizei.

Als die beiden Tatverdächtigen die herannahenden Polizisten erkannten, ergriffen

sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte der 17-Jährige schließlich

von Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden, während sein

Tatgenosse flüchtete. Dieser ist etwa 175 Zentimeter groß, zwischen 16 und 20

Jahre alt und trug zur Tatzeit eine dunkle Hose mit einem weißen T-Shirt. Die

Ermittlungen zu seiner Person dauern derzeit noch an.

An dem Fahrrad konnte darüber hinaus das bei dem Diebstahlsversuch

zurückgelassene Aufbruchwerkzeug sichergestellt werden.

Junge Männer angegriffen und mit Flaschen beworfen

Karlsruhe-Südweststadt – Offensichtlich völlig ohne Grund wurden in der

Nacht auf Donnerstag drei junge Männer im Alter von 20 und 21 Jahren von einer

bislang unbekannten Personengruppe in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe

angegriffen.

Nach Aussagen der Opfer wurden sie gegen 00.30 Uhr im Bereich zwischen dem

Europabad und der Alb von dem größeren Personenkreis zunächst angesprochen, kurz

darauf auch – offenbar ohne erkennbaren Grund – körperlich angegangen, woraufhin

zwei der Angegriffenen flüchten konnten.

Den Erkenntnissen nach warfen die Angreifer den Flüchtenden noch Bierflaschen

hinterher. Der dritte Heranwachsende wurde indessen unter Schlägen und Tritten

an seiner Flucht gehindert. Danach seien die Angreifer in unbekannte Richtung

geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung konnten in nächster Umgebung drei Männer im Alter von 18,

21 und 41 Jahren festgestellt werden, die möglicherweise den Aggressoren

zuzurechnen sind. Die Ermittlungen zu Personen und Hintergründen dauern derzeit

noch an.

Karlsdorf-Neuthard / B 35 – Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsgefährdung zwischen Graben-Neudorf und Karlsdorf-Neuthard gesucht

Karlsdorf-Neuthard/B 35 – Nach einer Straßenverkehrsgefährdung durch den

Fahrer eines weißen Audi SUV sucht das Polizeirevier Bruchsal nach Zeugen und

möglichen weiteren Geschädigten.

Den Angaben eines Betroffenen zufolge sei er am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr

auf der Bundesstraße 35 von Graben-Neudorf in Richtung Bruchsal unterwegs

gewesen als es im Streckenabschnitt zwischen Abfahrt Neuthard/Sieben-Erlen-See

und dem Abzweig Karlsdorf/Neuwiesenstraße schließlich zu einem gefährlichen

Überholmanöver eines entgegenkommenden Audi-Fahrers kam. An einer

unübersichtlichen Stelle überholte der SUV etwa fünf Autos, die sich hinter

einem Lastwagen befanden. Der 17-Jährige reagierte sofort und konnte so einen

Frontalzusammenstoß mit dem Audi durch eine Vollbremsung verhindern. Wenige

Meter vor seinem zum Stillstand gebrachten Mercedes-Benz scherte der SUV wieder

auf die eigene Fahrspur zurück und fuhr davon. Ermittlungen bezüglich des

abgelesenen SUV-Autokennzeichens dauern zur Zeit noch an.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter 07251/726-0 beim Polizeirevier

Bruchsal zu melden.

Eggenstein-Leopoldshafen – 43-Jähriger wegen Verdachts einer Sexualstraftat an Baggersee festgenommen und bei Widerstandshandlungen verletzt

Eggenstein-Leopoldshafen – Wegen des Verdachts einer Sexualstraftat wurde

am Mittwochnachmittag am Baggersee „Mittelgrund“ in Leopoldshafen ein

43-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Er leistete dabei erheblichen

Widerstand, bei dem er selbst schwerer und zwei Beamte der Bereitschaftspolizei

Bruchsal leicht verletzt wurden.

Der 43-Jährige war von Zeugen gegen 14.35 Uhr beobachtet worden, als er in Nähe

von Jugendlichen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Als die

Polizei verständigt wurde, wollte sich der Mann offenbar entfernen, worauf ihn

die aufmerksamen Bürger bis zum Eintreffen der Polizei weiter im Auge behielten.

Schließlich konnten die beiden Bereitschaftspolizisten die Verfolgung aufnehmen

und ihn vorläufig festnehmen. Zunächst habe der Verdächtige die Angabe seiner

Personalien verweigert und in der Folge leistete er angesichts der

beabsichtigten Durchsuchung seiner Person offenbar erheblichen Widerstand. Bei

der Auseinandersetzung mit den Polizisten trug der 43-Jährige erhebliche

Verletzungen davon, die einer zumindest kurzfristigen stationären Behandlung im

Krankenhaus bedurften. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt und blieben

dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen zu einer im Raum stehenden Sexualstraftat führt nun

das Fachdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe.

Bruchsal – Wohnwagen ausgebrannt

Karlsruhe – Zeugen meldeten am Donnerstag gegen 01.35 Uhr einen brennenden

Wohnwagen beim Sportzentrum Bruchsal. Die Feuerwehr Bruchsal, die mit 16

Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der

Wohnwagen war wohl schon seit längerem dort abgestellt worden. Die Ursache des

Brandes konnte noch nicht ermittelt werden.

Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe – Leichtere Verletzungen zog sich eine 40-jährige

Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Durlach zu.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 14.20 Uhr auf der Amalienbadstraße

unterwegs und bog an der Einmündung zur Pfinztalstraße nach links ab. Hierbei

missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden Fahrradfahrerin und stieß

mit ihr zusammen. Bei dem Sturz verletzte sich die 40-Jährige. Sie wurde mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und hohem Sachschaden

Bretten – Zwei Schwerverletzte und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis

eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 293 zwischen

Gölshausen und Oberderdingen bei Bretten.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet scheinbar ein 80-Jähriger gegen 18.20 Uhr

mit seinem Opel nach links in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender

79-Jähriger versuchte wohl noch mit seinem Fahrzeug-Gespann auszuweichen, konnte

eine Berührung der Fahrzeuge jedoch nicht mehr verhindern. Nach bisherigen

Erkenntnissen streifte der Opel den entgegenkommenden VW am Außenspiegel und im

Heckbereich, bevor er mit dem gezogenen Anhänger kollidierte. Hiernach fuhr der

Opel auf der Gegenspur weiter.

Ein hinter dem Gespann fahrender 32-Jähriger konnte mit seinem VW-Bus

offensichtlich nichtmehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte nahezu frontal

mit dem entgegenkommenden Opel. Beide Fahrzeugführer verletzten sich hierbei

schwer und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die

beiden Fahrzeuge und der Anhänger des 79-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit

und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von

geschätzten 25.000 Euro.

Rheinstetten – Mit Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger festgenommen

Rheinstetten – Einen 24-jährigen Mann konnte die Polizei Ettlingen am

Donnerstagabend in Rheinstetten festnehmen. Im Zuge polizeilicher Ermittlungen

nach einer Anzeigenerstattung wegen Beleidigung und Bedrohung stellte sich

heraus, dass der Täter ferner per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war.

Die Beamten überprüften in Rheinstetten einen möglichen Aufenthaltsort und

konnten den Gesuchten gegen 21.00 Uhr festnehmen. Er wurde anschließend in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen des angezeigten

Sachverhalts führt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Karlsbad – 75-jähriger Fußgänger auf Supermarktparkplatz schwer verletzt

Karlsbad-Langensteinbach – Ein 75 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen

17.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Draisstraße in

Langensteinbach von einem rückwärts rangierenden Pkw erfasst und schwer verletzt

worden. Er wurde von einem Rettungsteam zur stationären Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Ettlingen musste eine 79-jährige

Autofahrerin wegen eines anderen Fahrzeugs, das ausparkte, rückwärts setzen.

Dabei übersah sie offenbar den Fußgänger, der direkt dahinter ging. Der Senior

wurde vom Heck ihres Autos gestreift und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er

Becken- und Kopfverletzungen.

Karlsruhe – Demonstrationen und Versammlungen am 03. Juni 2021 – die Polizei zieht Bilanz

Karlsruhe – Für die am Fronleichnamstag im gesamten Stadtgebiet Karlsruhe

angemeldeten Versammlungen war das Polizeipräsidium Karlsruhe mit mehreren

hundert Einsatzkräften vor Ort. Durch eine konsequente Separierung der einzelnen

Teilnehmergruppen konnte das Gelingen der Veranstaltungen gewährleistet werden.

Unter dem Motto „Querdenken 721“ versammelten sich gegen 12.30 Uhr rund 800

Personen in der Günther-Klotz-Anlage. Während der An- und Abreise kam es zu

zahlreiche Verstößen gegen das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Während der Bühnendarbietungen und Redebeiträge am sogenannten „Mount Klotz“,

kam es zunächst zu keinen größeren Störungen oder Verstößen. Unweit der Bühne

hatten sich bereits etwa 60 Personen linker Gruppierungen versammelt, die

ebenfalls lautstark demonstrierten. Gegen 17:00 Uhr löste sich die Versammlung

vollständig auf.

Zu der bereits bestehenden Gegendemonstration kamen weitere rund 250 Anhänger

des Antifaschistischen Aktionsbündnis Karlsruhe hinzu. In der Folge war es nötig

durch eine konsequente Separierung ein Aufeinandertreffen beider Gruppen zu

verhindern. Beim Einschreiten der Kräfte kam es vereinzelt zu Beleidigungen.

Fünf Personen hatten sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Im

Rahmen darauffolgender Identitätsfeststellungen waren mehrere Teilnehmer

kurzfristig abgetrennt worden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

konnten sie entlassen werden.

Gegen 15.30 Uhr hatten die Teilnehmer des Antifaschistischen Aktionsbündnis

Karlsruhe das Areal der Günther-Klotz-Anlage verlassen um mit einem

anschließenden Aufzug ihren Protest weiter kund zu tun. Über eine Grünanlage

entlang der Walter-Eucken-Schule gingen die verbleibenden rund 160 Teilnehmer

über die Steinhäuserstraße und Roonstraße zum Hauptbahnhof, wo die Veranstaltung

gegen 16.15 Uhr nach einer kurzen Abschlusskundgebung auf dem Bahnhofplatz

beendet wurde.

Nach Beendigung der Veranstaltungen in der Günther-Klotz-Anlage wurden

Sachbeschädigungen an Fahrzeugen festgestellt, die im Zusammenhang mit den

Veranstaltungen stehen könnten.

Bei weiteren Versammlungen im Stadtgebiet kam es zu keinen besonderen

polizeilichen Lagen. Sie verliefen störungsfrei und ohne Zwischenfälle. So

nahmen an einer weiteren Versammlung am „Platz der Menschenrechte“ etwa 40

Personen teil.

Bei der auf dem Karlsruher Kronenplatz angemeldeten Versammlung „Wissen statt

Angst“ konnte kein Personenaufkommen festgestellt werden.

Unter dem Motto „Popup Bikelane“ versammelten sich etwa 20 Teilnehmer im Bereich

der Karlsruher Fritz-Erler-Straße. Die Versammlung endete gegen 15:30 Uhr.

Besondere Vorkommnisse waren auch hier nicht zu verzeichnen.